Devam Devam Hadi bir kaç adım at Şu kollarım sana aç ve susarım * Yavaş yavaş, Ecel ol al canımı * Devam,devam Hadi sar her yanımı * Devam,devam,devam devam hadi sar her yanımı Tamam,tamam tamam,tamam Hadi gel al canımı * Tamam tamam,tamam tamam kaçma! * Devam devam * Hadi kaldır başını O gözlerinle Yak şu kanımı * Yavaş yavaş, Ecel ol al canımı Devam devam Hadi sar her yanımı * DEVAM DEVAM,DEVAM DEVAM,DEVAM DEVAM Hadi sar her yanımı Tamam Tamam, Tamam Tamam, Tamam tamam Hadi gel al canımı.. * TAMAM TAMAM TAMAM TAMAM KAÇMA!

Erkeğim ol sen benim Başka kimseyi istemem Senin güçlü kolların * Isıtsın beni her gece * Ayayay her gece Ayayay her gece Ayaya ayaya * Mutsuzluğum dinmiyor Sevişmesem seninle Sen benim ilacımsın Bunu kimse bilmiyor.. * Ayayayay her gece Ayayay her gece Her gece ayayaya