Ne kadar acısa da canım Seni düşünmekten korkmadım, yorulmadım (yorulmadım) Uyumadım gecelerce, dilimdeydin hep içimde Kötüydü sensizlik *** Karanlık yollardan geçtim, içinden çok çile seçtim Yorgunum yollardan değil Yanıldım aşkından kaçtım, utandım kendimden sustum İçimden geçenleri dinledim, koştum sana *** Döndün yine sana sana Öldüm yine sana sana Döndüm yine sana sana, öldüm *** Döndün yine sana sana Öldüm yine sana sana Döndüm yine sana sana, öldüm *** Karanlık yollardan geçtim, içinden çok çile seçtim Yorgunum yollardan değil Yanıldım aşkından kaçtım, utandım kendimden sustum İçimden geçenleri dinledim, koştum sana *** Döndün yine sana sana Öldüm yine sana sana Döndüm yine sana sana, öldüm *** Döndün yine sana sana Öldüm yine sana sana Döndüm yine sana sana, öldüm *** Döndün yine sana sana Öldüm yine sana sana Döndüm yine sana sana, öldüm Döndüm