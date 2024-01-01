Döndüm Şarkı Sözleri
Tuğçe San Döndüm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tuğçe San Döndüm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Döndüm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Peşine sürüdüm
Bu sevdayı
Dillere düştüm
Yalanım oldun
*
Kapına bırakıp
Umutlarımı
Yolara vurdum
Ellerin oldun
*
Bir alsa koynuna
Günahı boynuma
Yandım eloğluna
Bitmiyor bu suç
Bu ceza
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Ne kadar acısa da canım
Seni düşünmekten korkmadım, yorulmadım (yorulmadım)
Uyumadım gecelerce, dilimdeydin hep içimde
Kötüydü sensizlik
***
Karanlık yollardan geçtim, içinden çok çile seçtim
Yorgunum yollardan değil
Yanıldım aşkından kaçtım, utandım kendimden sustum
İçimden geçenleri dinledim, koştum sana
***
Döndün yine sana sana
Öldüm yine sana sana
Döndüm yine sana sana, öldüm
***
Döndün yine sana sana
Öldüm yine sana sana
Döndüm yine sana sana, öldüm
***
Karanlık yollardan geçtim, içinden çok çile seçtim
Yorgunum yollardan değil
Yanıldım aşkından kaçtım, utandım kendimden sustum
İçimden geçenleri dinledim, koştum sana
***
Döndün yine sana sana
Öldüm yine sana sana
Döndüm yine sana sana, öldüm
***
Döndün yine sana sana
Öldüm yine sana sana
Döndüm yine sana sana, öldüm
***
Döndün yine sana sana
Öldüm yine sana sana
Döndüm yine sana sana, öldüm
Döndüm