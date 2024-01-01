-
RRRRAMPAAA
Hey!
Tempo! Tempo!
Tempo Dans!
*
Ay ya ya ya ay ya ya ya
*
Sanki macera!
Dans bu şarkıda!
Tempo
*
Tempo hissettiğin anda
Alır getirir seni yanıma
Alkış koparsa bir anda
-
Bot mu giyerdin?
Kot mu giyerdin?
Siyah kazaklarını mı?
Çok mu severdin?
Gece mi gezerdin?
Hazır mı yerdin?
Unuttum (unuttum)
***
Pot mu kırardın?
Kalp mi kırardın?
Taş mı atardın?
Kuş mu tutardın?
Düşünceli miydin?
Bananeci miydin?
Unuttum
***
Yalandan kim ölmüş ki?
Yolundan kim dönmüş ki?
Elimden kim tutmuş ki?
Bak aslında
Hiç iyi değilim ben
Ölsem bir kurtulsam ben
Kısmetsiz kediyim sanki
***
Aşkım baksana bana aşkım
Aşkım ağlarım ama aşkım
Yat kalk hep beni düşün
Yat kalk hep beni
Yat kalk hep beni düşün
Yat kalk hep beni
***
Aşkım baksana bana aşkım
Yat kalk hep beni düşün
Ohoo, nerde?
***
Postal aldım giymedim
Göbek yaptım görmedin
Sordum cevap vermedin ya ya (ya ya)
Fransız kaldın bana
Yabancı olduk sonra
Bir ihtimal sevmedin ya ya
***
Yalandan kim ölmüş ki?
Yolundan kim dönmüş ki?
Elimden kim tutmuş ki?
Bak aslında
Hiç iyi değilim ben
Ölsem bir kurtulsam ben
Kısmetsiz kediyim sanki
***
Aşkım baksana bana aşkım
Aşkım ağlarım ama aşkım
Yat kalk hep beni düşün
Yat kalk hep beni
Yat kalk hep beni düşün
***
Aşkım baksana bana aşkım
Yat kalk hep beni düşün
Ohoo, nerde?
***
Aşkım baksana bana aşkım
Aşkım ağlarım ama aşkım
Yat kalk hep beni düşün
Yat kalk hep beni
Yat kalk hep beni düşün
***
Aşkım baksana bana aşkım
Yat kalk hep beni düşün
Ohoo, nerde?
***
Dünyayı kurtaran adam nerde?
-
O günden beri hiç sokaklara çıkmadım
Saçımı taramadım, aynaya bakmadım
Bir kitap okumadım, bir satır olsun yazmadım
Yemedim içmedim, gözümü bile kırpmadım
***
Sen bu satırları okuduğunda
Ben çoktan bitmiş olacağım
Ben bu yolları boşa mı teptim?
Ben bu hayatı suya mı yazdım?
***
Acı fakat gerçek
Acı gerçek
***
Bu benim resmim, en iyi hâlim
Neyse ne boş ver, bittimse bittim
Dert benim derdim, kalp benim kalbim
Başka canım yok, verdimse verdim
***
Bir komadan çıktım ötekine girdim
Ağlaya ağlaya kendimden geçtim
Konuşmadım kimseyle kendimden başka
Ölmedim fakat yaşamadım
***
Sen bu satırları okuduğunda
Ben çoktan bitmiş olacağım
Ben bu yolları boşa mı teptim?
Ben bu hayatı suya mı yazdım?
***
Acı fakat gerçek
Acı gerçek
***
Bu benim resmim, en iyi hâlim
Neyse ne boş ver, bittimse bittim
Dert benim derdim, kalp benim kalbim
Başka canım yok, verdimse verdim
***
Bu benim resmim, en iyi hâlim
Neyse ne boş ver, bittimse bittim
Dert benim derdim, kalp benim kalbim
Başka canım yok, verdimse verdim
-
Sen kimseye benzemezsin
Kimse sen olamaz
Başka birine söylesem
Bunu anlayamaz
***
Derdin neyse, her neyse bilmiyorum
Bilmemekle beraber üzülüyorum
***
Başkalarına ağlama
Gel benim omzumda ağla
Bu ev sensiz yaşanmıyor
Odalarına girilmiyor
Şunu bilesin ki olmuyor
Uyunmuyor gülünmüyor
Bir şey ifade etmiyor ah
***
Bugüne kadarmış
Buraya kadarmış
Deyip de gitme
Lütfen gitme
İkimiz için gel
Hatırım için kal
Bir daha gitme
***
Düşünmeyebilirsin üzülmeye de bilir
Olmayacak şey midir olmuyor olabilir
Derdin neyse her neyse bilmiyorum
Bilmemekle beraber üzülüyorum
***
Başkalarına ağlama
Gel benim omzumda ağla
Bu ev sensiz yaşanmıyor
Odalarına girilmiyor
Şunu bilesin ki olmuyor
Uyunmuyor gülünmüyor
Bir şey ifade etmiyor ah
***
Bugüne kadarmış
Buraya kadarmış
Deyip de gitme
Lütfen gitme
İkimiz için gel
Hatırım için kal
Bir daha gitme
***
Derdin neyse, her neyse bilmiyorum
Bilmemekle beraber üzülüyorum
***
Bugüne kadarmış
Buraya kadarmış
Deyip de gitme
Lütfen gitme
İkimiz için gel
Hatırım için kal
Bir daha gitme
***
Derdin neyse, her neyse bilmiyorum
-
Acı hatıraların odasını terk ettim, ötekine geçtim
Gözyaşlarım or'da kaldı
Ne evlere sığıyorum ne sokaklara
Karşıdan karşıya geçerken havalara bakıyorum
Üstüne yürüyorum arabaların
Daha ne söyleyeyim
Bilmem ki
Bu dudaklar artık seni öpmeyecek
Bu kalp senin için çarpmayacak
Senin için yaşamayacak, ölmeyecek
Senle aynı ağaca adını yazmayacak
Sen de gittin ya
İçim boş, odalar boş
Boşlukta yüzüyorum
Boğuşuyorum kendimle
Bir batıp bir çıkıyorum
Beni başka biri keser mi kesmez
Bu da bi' gün geçer mi geçmez
Yabancı yataklarda uyumaya mı alışayım?
Elimden geldiği kadar yaşamaya mı çalışayım?
Beni yedin bitirdin
Kırdın geçirdin
Böyle bitirdin
Çok, çok, çok kötü geçirdin
Burnumdan getirdin
Yedin bitirdin
Şu sıralar çok yalnızım
Kendimle konuşuyorum
Hüzünlü kitapları
Okuyup hüzünleniyorum
Sibirya'dan beter bir yatak
Yattım mı başlıyo' panik atak
Ağlıyorum sanıyo'sun sadece
Ne uyku var ne dur durak
Sen kendine müslüman
Bu aşk değil bu tekme tokat
Beni yedin bitirdin
Kırdın geçirdin
Böyle bitirdin
Çok kötü geçirdin
Burnumdan getirdin
Yedin bitirdin
Her gece her gece ölünmüyor iki kere
Her gece her gece ölünmüyor iki kere
Beni yedin bitirdin
Kırdın geçirdin
Böyle bitirdin
Çok, çok, çok kötü geçirdin
Burnumdan getirdin
Yedin bitirdin
**
-
Belki bir derdim var mutsuzumdur
Belki havam yok belki uyumsuzumdur
Annemi özlemiş olamaz mıyım?
Belki sana içerlemiş ağlıyorumdur
**
İçine atma diyebilirdin
Aşk grevinden ölebilirdim
Hayırsız çıktın, derinden sarstın
Bunu bana nasıl yaptın
**
Kızları hoş tutmazsan
Onlara iyi bakmazsan
Alakadar olmazsan
Yalnız uyur yalnız uyanırsın artık
**
Ekilmekteyim üzülmekteyim
Ezilmekteyim her gece
**
Ekilmekteyim üzülmekteyim
Ezilmekteyim neyse
**
Belki biri bana yalan söylemiştir
Belki solundan kalkmış terslemiştir
Öfkemi bastırmış olamaz mıyım?
Belki doğrudan etkilenmişimdir
**
İçine atma diyebilirdin
Aşk grevinden ölebilirdim
Hayırsız çıktın, derinden sarstın
Bunu bana nasıl yaptın
**
Kızları hoş tutmazsan
Onlara iyi bakmazsan
Alakadar olmazsan
Yalnız uyur yalnız uyanırsın artık
**
Ekilmekteyim üzülmekteyim
Ezilmekteyim her gece
**
Ekilmekteyim üzülmekteyim
Ezilmekteyim neyse
***
-
Bana yalanlar söyle
Bakarsın iyi gelir
Bu acının üstü örtülmez
Sevmek zaten bir hadisedir
**
Ben sana âşığım
Sen zehirli sarmaşığım
**
Bu sabah ağlamaklı uyandım
Gözlerim ıslak ıslak dolandım
Aradımsa da konuşamadım
Biraz cesaretimi topladım
Sonra geldim kapına dayandım
Geldimse de bulamadım
**
Sana hiç kırılmamış
Hayaller getirmiştim
Ellerimle çizdiğim
Bir resimle gelmiştim
**
Ben yalnızlar yalnızı
Bu umutsuzlar sandalı
**
Bu sabah yağmurla uyandım
Bütün gün aylak aylak dolandım
Sokaklara bel bağladım
Bu aşk ateşli hastalık, anladım
Yalnız anlamakla kalmadın
Fiyakalı bir ölüm aradım
**
Bu sabah ağlamaklı uyandım
Gözlerim ıslak ıslak dolandım
Aradımsa da konuşamadım
Biraz cesaretimi topladım
Sonra geldim kapına dayandım
Geldimse de bulamadım
***
-
İçinden senin geçtiğin
Sokaklar güzel
Elin elimde yürüyorsam
Yağmurlar güzel
Adının geçtiği sofralar
Sohbetler güzel
Senin resmine bakarken
Uyumak güzel
Ne güzel olur gelsen
Ne iyi olur görsem
E gel o zaman kaptan
Bana çiçek al yoldan
Şair Leyla Sokak
Kırk numarada yaşıyorum
Kime sorsan söyler
Sol taraftaki eski ev
Bir yalnızın halinden
Bir yalnız anlar
Günler nasıl geçiyor
Ne var ne yok bir bir anlat
İçinde senin yaşadığın
Şehirler güzel
Bahar seninle bahar
Yaz kış senle güzel
Senin elinden içtiğim
Suyun tadı bir başka güzel
Velhasıl her bir şey
Sen olunca güzel
Ne güzel olur gelsen
Ne iyi olur görsem
E gel o zaman kaptan
Bana çiçek al yoldan
Şair Leyla Sokak
Kırk numarada yaşıyorum
Kime sorsan söyler
Sol taraftaki eski ev
Bir yalnızın halinden
Bir yalnız anlar
Nasıl güzeldir oralar
Ne var ne yok bir bir anlat
Bir yalnızın halinden
Bir yalnız anlar
Günler nasıl geçiyor
Ne var ne yok bir bir anlat
-
Acılar acıları kovaladı
Bir yanım ötekini oyaladı
Benim dertlerle kan bağım mı var?
Hayat beni güzel ağırlamadı
**
Unutmanın bir yolunu bulmadım zannet
Evlere kapanıp ağladım farz et
Beni çok aldattın, duymadım zannet ya
Bir de ihanet, neyse böyle devam et
**
Kural da bozarım bu akşam göbek de atarım
Gözlerimi siler sonra gider yatarım
**
Benim adıma dertlenme, gereksiz kilitlenme
El kızına yüklenme, ileri geri söylenme
Hadi ama hadi kes artık
Bi′ dak'ka sus artık
**
Kapılar yüzüme kapanmadan
Dönmeli ruhum kararmadan
Bu kış yine çok ağladım
Sana sarılıp uyumadan
**
Unutmanın bir yolunu bulmadım zannet
Evlere kapanıp ağladım farz et
Beni çok aldattın, duymadım zannet ya
Bir de ihanet, neyse böyle devam et
**
Kural da bozarım bu akşam göbek de atarım
Gözlerimi siler sonra gider yatarım
**
Benim adıma dertlenme, gereksiz kilitlenme
El kızına yüklenme, ileri geri söylenme
Hadi ama hadi kes artık
Bi′ dak'ka sus artık
**
Kural da bozarım bu akşam göbek de atarım
Gözlerimi siler sonra gider yatarım
Şarap da içerim bu akşam göbek de atarım
Gözlerimi siler sonra gider yatarım
***
Benim adıma dertlenme, gereksiz kilitlenme
El kızına yüklenme, ileri geri söylenme
Hadi ama hadi kes artık
Bi' dak′ka sus artık
***
-
Biz iki arkadaş
Dertleşmeye geldik
Dünya kadar dert var
Halletmemiz gerek
Hey garson
Şuraya bir masa kuruver
Ortaya bir büyük açıver
Yanına bir ateş yakıver
Maksat gözümüz doysun
Şuraya bir deniz seriver
Üstüne bir gemi koyuver
Yelkeni şöyle bir açıver
Maksat gönlümüz doysun
Anlat arkadaşım
Derdini söyle
Dert biriktirilmez
Paylaşalım seninle
Senin derdin benimdir
Bu mesele derindir
Cebimdekinin hepsi
Derdin buysa senindir
Hey garson
Şuraya bir masa kuruver
Ortaya bir büyük açıver
Yanına bir meze yapıver
Maksat gözümüz doysun
Şuraya bir resim asıver
İçine bir bizi çiziver
Üstüne bol acı katıver
Maksat gönlümüz olsun
Anlat arkadaşım
Derdini söyle
Dert biriktirilmez
Paylaşalım seninle
Anlat arkadaşım
Derdini söyle
Dert biriktirilmez
Paylaşalım seninle
***
-
Ne sonumuz var, ne bir umut var,
ne yarınım var, yarınsızım.
Ne yüzüm güler, ne yaşım diner,
ne acım biter, ıpıssızım.
**
(x 2)
Çok direkten döndüm,
çok güldüm yalandan.
Çok sensiz kaldım,
her gün bir daha öldüm.
**
Bugün daha iyiyim,
sadece dünden.
**
Bu benim suçum, belki de yazım,
katlanıyorum; ben yalnızım.
Hüzün benim öteki adım,
mutlulukla hiç karşılaşmadım,
ıpıssızım.
**
(x 2)
Çok direkten döndüm,
çok güldüm yalandan.
***
Çok sensiz kaldım,
her gün bir daha öldüm.
**
Bugün daha iyiyim,
sadece dünden.
***
-
Kış baba geliyor eli kulağında
Kaşlarını çatıyor öfkesi burnunda
Karnım zil çalıyor ama zilim bile yok benim
Damım akıyor ama kovam bile yok benim
Daha bunun odunu kömürü var
Defteri kitabı var, ekmeği soğanı var
Daha bunun yağmuru çamuru var
Evsizi barksızı var, çoluğu çocuğu var
Kış baba kış kış
Çüş baba çüş çüş
Kış baba kış kış
Pış baba pış pış
Kış baba geliyor sırtında karlarla
Kış baba geliyor cebinde ayazıyla
Karnım zil çalıyor ama zilim bile yok benim
Damım akıyor ama kovam bile yok benim
Daha bunun odunu kömürü var
Defteri kitabı var, ekmeği soğanı var
Daha bunun yağmuru çamuru var
Evsizi barksızı var, çoluğu çocuğu var
Kış baba kış kış
Çüş baba çüş çüş
Kış baba kış kış
Pış baba pış pış
Kış baba kimden yana?
Kış baba
-
kendinle sorunların vardı
kıskançlık durumların vardı
hoyrattı davranışların
aslında görüşlerin dardı
hem karnın doysun istiyorsun
hem pastan dursun istiyorsun
**
uyan kış uykusundan uyan
besbeterim acizim
yaptıklarından utan
**
neden bana öyle pis bakıyorsun
küs duruyorsun
cıs yapıyorsun
neden bana bunları yaşatıyorsun
**
dertlerden dert beğenmiştim
sorunlarına eğilmiştim
bana kendimi kötü hissettirdin
ben senin cariyenmiyim
hem karnın doysun istiyorsun
hem pastan dursun istiyorsun
**
utan haklı zaferler kazan
ben acılar zenginiyim
cebimde yoksa da param
**
bir gün benim ellerimi öpeceksin
bak göreceksin çok öpeceksin
affet beni bir daha diyeceksin
**
uyan kış uykusundan uyan
besbeterim acizim
yaptıklarından utan
**
neden bana öyle pis bakıyorsun
küs duruyorsun
cıs yapıyorsun
neden bana bunları yaşatıyorsun
***