Yağmurlar Yağsa Yağmurlar yağsa Gözlerinden Aldırma güller açsın yüzünde Sen seviş sevilmesende Bak bi dinle sev bir kere * İnsanlar eğlenirke Dertlerden banane Sevsen de gönlünce * Aşka yeni başlarken Dertleri dert etmen

Tempo RRRRAMPAAA Hey! Tempo! Tempo! Tempo Dans! * Ay ya ya ya ay ya ya ya * Sanki macera! Dans bu şarkıda! Tempo * Tempo hissettiğin anda Alır getirir seni yanıma Alkış koparsa bir anda

Aşkın Oltası Lalalalaylay lalalaylalay * Gel bana Buraya Daha çok * Yanıma * Düşelim ağına Biz aşkın Oltasına Bir dans bir dans Bir daha derken * Gel düşelim aşkın ağına Olacaksa olsun

Ben Senin Budalan Çöktü üstüme Sert kabus gibi Şimdi sen gir kanıma Bir virüs gibi * Ah yanan Her söze kanan Ben senin budalan * Beni sana yor Sensiz umut zor Bir de bana sor Ateş Alev Kor * Söz demiştin Ben kendime kanmam dedin Başka birisine aşk göz kırptı Bana gizlice * Oldum senin için bilmece Uçtum yine Sana gizlice * Bakma öyle boş bakma Sıkma bunaltma İçimi daraltma * Durma karşımda durma Vurma ağlatma Yalvartma uzatma...

Bu Aşk Dersen Bu aşk dersen Hissedersen Korkma sevmekten * Geçti dersen Ertelersen Kaçar gider Fark etmeden

Her Gece Erkeğim ol sen benim Başka kimseyi istemem Senin güçlü kolların * Isıtsın beni her gece * Ayayay her gece Ayayay her gece Ayaya ayaya * Mutsuzluğum dinmiyor Sevişmesem seninle Sen benim ilacımsın Bunu kimse bilmiyor.. * Ayayayay her gece Ayayay her gece Her gece ayayaya

Ay La Lala Yansın gökyüzü Kül olsun Cehennem gelip Benim olsun * Hayat tenimde Dizginler benim elimde Aşk seninle.. * Ay La Lala Ay La Lala Gece haram sana Kollarımda * Ay La Lala Ay La Lala Benden başkası sana zor La la la * Korksan da durma Seni cezbeder Kara gölgeler Korksanda dur karşımda.

Devam Devam Devam Devam Hadi bir kaç adım at Şu kollarım sana aç ve susarım * Yavaş yavaş, Ecel ol al canımı * Devam,devam Hadi sar her yanımı * Devam,devam,devam devam hadi sar her yanımı Tamam,tamam tamam,tamam Hadi gel al canımı * Tamam tamam,tamam tamam kaçma! * Devam devam * Hadi kaldır başını O gözlerinle Yak şu kanımı * Yavaş yavaş, Ecel ol al canımı Devam devam Hadi sar her yanımı * DEVAM DEVAM,DEVAM DEVAM,DEVAM DEVAM Hadi sar her yanımı Tamam Tamam, Tamam Tamam, Tamam tamam Hadi gel al canımı.. * TAMAM TAMAM TAMAM TAMAM KAÇMA!

Yıldızlar Yıldızlar.. Yıldızlar.. Zaman zaman zaman zaman zaman Yıldızlar.. * Yıldızları hissedersen Onlar senin gölgen.. * ONLAR SENİN GÖLGEN * Yıldızlar gökyüzünde Yıldızlar gökyüzünde Yıldızlar gökyüzünde * Yıldızlar gökyüzünde * Gökyüzündeki gözler İzler bizi her zaman Kum saatinde gizli Zaman zaman zaman zaman * Gözler görür her zaman İzler bizi umutla Hissederiz onları Zaman zaman zaman zaman..

Zampara Zampara Baksana Kime bak bana * Zampara Açılsana Ezoic Kendine baksana.. * Zampara Baksana Dörtlüleri yaksana Zampara açılsana Çünkü zampara * Rap; * Kıvır kız çok sanma havan batsın Her güzele laf atarsın Önce ister sonra kaçarsın Bilmem sen ne canlar yakarsın * Ah bu türk kızları Tatlı,serttir bakışları Rap,Techno,Oriental, pop derken Doldururlar discoları * Bacaklarda o biçim figür Ah ah Dudaklarda biraz da küfür Ah ah * Yirminci asır gençliği bu Parmaklarda rengarenk manikür Gel benimle çık diyemem Aşkımı sana söyleyemem * Acaba kalpsiz bir kız mısın? Ben bu oyuna gelemem. * Zampara hadi git yoluna Zampara yeter çektiğim ceza Zampara hadi git yoluna Zampara deli dolu.. * Zampara Baksana Dörtlüleri yaksana Zampara açılsana Çünkü zampara.