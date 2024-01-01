Yıldızlar Yıldızlar.. Yıldızlar.. Zaman zaman zaman zaman zaman Yıldızlar.. * Yıldızları hissedersen Onlar senin gölgen.. * ONLAR SENİN GÖLGEN * Yıldızlar gökyüzünde Yıldızlar gökyüzünde Yıldızlar gökyüzünde * Yıldızlar gökyüzünde * Gökyüzündeki gözler İzler bizi her zaman Kum saatinde gizli Zaman zaman zaman zaman * Gözler görür her zaman İzler bizi umutla Hissederiz onları Zaman zaman zaman zaman..

Delal Gökyüzünün kameri Sanki cennet feneri Delalımın uğruna Neler çektim neleri ** Delal Delal Delalım Hangi derde yanalım Şu üç günlük dünyada Gel beraber olalım ** Delal'ın bahtı kara Yüreği göz göz yara

İrem Kız Amana aman İrem kız Gönlümü çalan hırsız Eller ne der ise desin Ben olamam ki sensiz ** Ah İrem İrem'e Benziyorsun cerene Canım kurban ederim Seni bana verene ** Canım heyran ederim Seni bana verene Ezelidir ezeli Dağlar dökmüş gazeli ** İrem'i görmeyeli Olmuş dünya güzeli Ah İrem İrem'e Benziyorsun cerene ** Canım kurban ederim Seni bana verene Canım heyran ederim Seni bana verene ** Çiçeği dal dal olsa Tutunacak dal olsa Yare derdimi söylerdim Söyleyecek ham olsa ** Ah İrem İrem'e Benziyorsun cerene Canım kurban ederim Seni bana verene Canım heyran ederim Seni bana verene

Bu Dünyanın Gam Yükünü Şu dünyanın gam yükünü Çeken var mı benim gibi? Şu dünyanın gam yükünü Çeken var mı benim gibi? ** Gece gündüz gözyaşını Döken var mı benim gibi? Gece gündüz gözyaşını Döken var mı benim gibi yok? ** Talihim yok, bahtım kara Böyle hayat batsın yere Sine sine, vura vura Ölen var mı benim gibi yok? ** Talihim yok, bahtım kara Böyle hayat batsın yere Sine sine, vura vura Ölen var mı benim gibi yok? ** Gitmez ki başımdan atam Ben bu derdi kime satam Gitmez ki başımdan atam Ben bu derdi kime satam ** Saçlarını tutam, tutam Yolan var mı benim gibi? Saçlarını tutam, tutam Yolan var mı benim gibi yok? ** Talihim yok, bahtım kara Böyle hayat batsın yere Sine sine, vura vura Ölen var mı benim gibi yok? ** Talihim yok, bahtım kara Böyle hayat batsın yere Sine sine, vura vura Ölen var mı benim gibi yok? ** Talihim yok, bahtım kara Böyle hayat batsın yere Sine sine, vura vura Ölen var mı benim gibi yok?

Bu Devram Gülendam Gülendam Avşar gelini Kınalar belemiş kardan elini Bir daha göreydim melek yüzünü Devrana devrana bak şu devrana ** Bu devran bu devran zalım bu devran Taşımaz yükümü bu garip kervan Harabetti beni eyledi viran ** Gül deste gül deste yarim gül deste İçerim yanıyor yüreğim hasta Diyemem derdimi düşmana dosta Devrana devrana bak şu devrana ** Bu devran bu devran zalım bu devran Taşımaz yükümü bu garip kervan Harabetti beni eyledi viran