Ele Layık Şarkı Sözleri
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Bir ağlar bir gülerim
Yüzünü göre göre güzelleşirim
Bu yolda bir sürü bedel ödedim
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Hüznü böle böle gelebilirim
Yolumuza taş koymadan duramıyorlar
Seni beni ele layık görüyorlar
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Bize doğruyu söylemiyorlar, sevgilim
Bazen solar bazen açarım
Sözüm çoksa bile konuşmam susarım
*
Gülüyorsam mutluluktan değil
Elini tutmanın hayaliyle yaşarım
Yolumuza taş koymadan duramıyorlar
*
Seni beni ele layık görüyorlar
Bize doğruyu söylemiyorlar, sevgilim
Yolumuza taş koymadan duramıyorlar
*
Seni beni ele layık görüyorlar
Bize doğruyu söylemiyorlar, sevgilim
Ah, yaprak gibi
*
Sert ve kırılgan
Güz yağmurlarında uzansam kaldırımlara
Ezip geçsen de darılmam, darılmam
*
Yolumuza taş koymadan duramıyorlar
Seni beni ele layık görüyorlar
Bize doğruyu söylemiyorlar, sevgilim
*
Yolumuza taş koymadan duramıyorlar
Seni beni ele layık görüyorlar
Bize doğruyu söylemiyorlar, sevgilim
*
Bize doğruyu söylemiyorlar...