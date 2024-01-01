Bir ağlar bir gülerim Yüzünü göre göre güzelleşirim Bu yolda bir sürü bedel ödedim * Hüznü böle böle gelebilirim Yolumuza taş koymadan duramıyorlar Seni beni ele layık görüyorlar * Bize doğruyu söylemiyorlar, sevgilim Bazen solar bazen açarım Sözüm çoksa bile konuşmam susarım * Gülüyorsam mutluluktan değil Elini tutmanın hayaliyle yaşarım Yolumuza taş koymadan duramıyorlar * Seni beni ele layık görüyorlar Bize doğruyu söylemiyorlar, sevgilim Yolumuza taş koymadan duramıyorlar * Seni beni ele layık görüyorlar Bize doğruyu söylemiyorlar, sevgilim Ah, yaprak gibi * Sert ve kırılgan Güz yağmurlarında uzansam kaldırımlara Ezip geçsen de darılmam, darılmam * Yolumuza taş koymadan duramıyorlar Seni beni ele layık görüyorlar Bize doğruyu söylemiyorlar, sevgilim * Yolumuza taş koymadan duramıyorlar Seni beni ele layık görüyorlar Bize doğruyu söylemiyorlar, sevgilim * Bize doğruyu söylemiyorlar...