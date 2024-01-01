Kusura Bakma (Slowed+Reverb) Şarkı Sözleri
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Tuğkan
Kusura Bakma (Slowed+Reverb)
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Birden, geldin aklımdan içimden
Kalbimde bitmeyen bir parça en temiz yerinden
Sahiden ekleyen en aptal halime gülen
Sana kızgın sana hasret yine ben, yine ben
*
Neden bilmem
Kusura bakma seni unutamadım
Bu benim hatam ne yapsam olduramadım
Alev alev yanıyor can kafesim
*
Kesilir nefesim seni bırakamadım
Kusura bakma seni unutamadım
Bu benim hatam ne yapsam olduramadım
Alev alev yanıyor can kafesim
*
Kesilir nefesim seni unutamadım
Ooh, aay
Ne yapsam olduramadım
Ooh, aay
*
Seni bırakamadım
Kusura bakma seni unutamadım
Bu benim hatam ne yapsam olduramadım
Alev alev yanıyor can kafesim
*
Kesilir nefesim seni bırakamadım
Kusura bakma seni unutamadım
Bu benim hatam ne yapsam olduramadım
*
Alev alev yanıyor can kafesim
Kesilir nefesim seni unutamadım