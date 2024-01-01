Birden, geldin aklımdan içimden Kalbimde bitmeyen bir parça en temiz yerinden Sahiden ekleyen en aptal halime gülen Sana kızgın sana hasret yine ben, yine ben * Neden bilmem Kusura bakma seni unutamadım Bu benim hatam ne yapsam olduramadım Alev alev yanıyor can kafesim * Kesilir nefesim seni bırakamadım Kusura bakma seni unutamadım Bu benim hatam ne yapsam olduramadım Alev alev yanıyor can kafesim * Kesilir nefesim seni unutamadım Ooh, aay Ne yapsam olduramadım Ooh, aay * Seni bırakamadım Kusura bakma seni unutamadım Bu benim hatam ne yapsam olduramadım Alev alev yanıyor can kafesim * Kesilir nefesim seni bırakamadım Kusura bakma seni unutamadım Bu benim hatam ne yapsam olduramadım * Alev alev yanıyor can kafesim Kesilir nefesim seni unutamadım