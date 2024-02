Uzun zaman olmuş Seni düşünmeyeli Düşün ki, bi' de ne kadar olmuş Seni öpmeyeli, * Kafa dağıtmak istedim Komple beyin gitti Dengesiz biriyim ben de artık Romantizm bitti * İstediğin yerde kal ama Birden geri dönme İçimdeki ateş sönünce dönmüştüm deliye Sabahın üçü beşi * Hatta yuh be, dokuz olmuş Kalbim donmuş kalpler garında Mülteci olmuş * İstediğin yerde kal ama Birden geri dönme İçimdeki ateş sönünce dönmüştüm deliye * Sabahın üçü beşi Hatta yuh be, dokuz olmuş Kalbim donmuş kalpler garında * Mülteci olmuş Zor di mi, yaşanmayacak Günlerin hesabı kimden sorulacak * Arta kalan senden içimde Enkazın toz dumanı beni boğacak İstediğin yerde kal ama * Birden geri dönme İçimdeki ateş sönünce dönmüştüm deliye Sabahın üçü beşi * Hatta yuh be, dokuz olmuş Kalbim donmuş kalpler garında Mülteci olmuş * İstediğin yerde kal ama Birden geri dönme İçimdeki ateş sönünce dönmüştüm deliye * Sabahın üçü beşi Hatta yuh be, dokuz olmuş Kalbim donmuş kalpler garında Mülteci olmuş * İstediğin yerde kal ama Birden bire dönme İçimdeki ateş sönünce dönmüştüm deliye Sabahın üçü beşi * Hatta yuh be, dokuz olmuş Kalbim donmuş kalpler garında Mülteci olmuş