Romantizm Bitti Şarkı Sözleri
Tuğkan Romantizm Bitti şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tuğkan Romantizm Bitti şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Romantizm Bitti sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Uzun zaman olmuş
Seni düşünmeyeli
Düşün ki, bi' de ne kadar olmuş
Seni öpmeyeli,
*
Kafa dağıtmak istedim
Komple beyin gitti
Dengesiz biriyim ben de artık
Romantizm bitti
*
İstediğin yerde kal ama
Birden geri dönme
İçimdeki ateş sönünce dönmüştüm deliye
Sabahın üçü beşi
*
Hatta yuh be, dokuz olmuş
Kalbim donmuş kalpler garında
Mülteci olmuş
*
İstediğin yerde kal ama
Birden geri dönme
İçimdeki ateş sönünce dönmüştüm deliye
*
Sabahın üçü beşi
Hatta yuh be, dokuz olmuş
Kalbim donmuş kalpler garında
*
Mülteci olmuş
Zor di mi, yaşanmayacak
Günlerin hesabı kimden sorulacak
*
Arta kalan senden içimde
Enkazın toz dumanı beni boğacak
İstediğin yerde kal ama
*
Birden geri dönme
İçimdeki ateş sönünce dönmüştüm deliye
Sabahın üçü beşi
*
Hatta yuh be, dokuz olmuş
Kalbim donmuş kalpler garında
Mülteci olmuş
*
İstediğin yerde kal ama
Birden geri dönme
İçimdeki ateş sönünce dönmüştüm deliye
*
Sabahın üçü beşi
Hatta yuh be, dokuz olmuş
Kalbim donmuş kalpler garında
Mülteci olmuş
*
İstediğin yerde kal ama
Birden bire dönme
İçimdeki ateş sönünce dönmüştüm deliye
Sabahın üçü beşi
*
Hatta yuh be, dokuz olmuş
Kalbim donmuş kalpler garında
Mülteci olmuş