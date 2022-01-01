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7/24 Dinle Tuğrul Arsever

Tuğrul Arsever

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01

Bir Yenebilsem

02

Vazgeçer miyim

03

İlk Defa

04

Bırak Bu Lafları

05

Uzak Bir Şehirde

... KAPAT
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Albümler

Birtanem Tuğrul Arsever

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