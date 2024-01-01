Sevmem Bir Daha Şarkı Sözleri
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Tülay German
Sevmem Bir Daha
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Tutuştum sönmem bir daha
Ayrıldım dönmem bir daha
Yıkıldım sevmem bir daha
Bir daha
*
Gönülden sevmiştim, bir kere
Beklerdim yolunu, her gece
Ne yazık ben oldum, her zaman
Seven, aldanan
*
Tutuştum sönmem bir daha
Ayrıldım dönmem bir daha
Yıkıldım sevmem bir daha
*
Bir daha
Ansızın bıraktı gitti o
Bir rüya gibi bitti o
Sevenler daima aldanmış
*
Aşk bir yalanmış
Tutuştum sönmem bir daha
Ayrıldım dönmem bir daha
Yıkıldım sevmem bir daha
*
Oo bir daha
Tutuştum sönmem bir daha
Sevemem artık, sevemem
Sevemem artık, sevemem
*
Sevemem artık, sevemem