Tülay German

Tutuştum sönmem bir daha Ayrıldım dönmem bir daha Yıkıldım sevmem bir daha Bir daha * Gönülden sevmiştim, bir kere Beklerdim yolunu, her gece Ne yazık ben oldum, her zaman Seven, aldanan * Tutuştum sönmem bir daha Ayrıldım dönmem bir daha Yıkıldım sevmem bir daha * Bir daha Ansızın bıraktı gitti o Bir rüya gibi bitti o Sevenler daima aldanmış * Aşk bir yalanmış Tutuştum sönmem bir daha Ayrıldım dönmem bir daha Yıkıldım sevmem bir daha * Oo bir daha Tutuştum sönmem bir daha Sevemem artık, sevemem Sevemem artık, sevemem * Sevemem artık, sevemem