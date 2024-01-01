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Patron Mutu Son İstiyor (Orijinal Film Müzikleri)
Patron Mutu Son İstiyor (Orijinal Film Müzikleri) Şarkı Sözleri
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Tülin Kuşoğlu
Patron Mutu Son İstiyor (Orijinal Film Müzikleri)
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Bölük Bölük Turna Geçer Yüceden
Yollarını Gözlüyorum Geceden
Söz Söylesem Anlar Mısın Heceden
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Var Git Güzel Var Git Kendi İşine
Vefasızın Yüreğimde İşi Ne
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Mühür Vurdum Gözündedir Kaştadır
Bunca Emek Bunca Çaba Aşkadır
Gurbet Elin Garipliği Başkadır
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Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar
Kalbimde sevgin oldukça
Zenginlik mal mülk para neye yarar
Yanımda sen olmayınca
*
Bazen neşe bazen keder
Hayat böyle geçip gider
Tatlı günler acı günler
Bir yastıkta hep beraber
*
Altın, gümüş, pırlanta
Zümrüt, sedef, yakutla
Kim mutlu olmuş dünyada
Bir tek içten gülüş
Bir tatlı söz, bir öpüş
*
Sevdalı bir tek bakış yeter bana
Olmaz olsun tek dikilmiş ağacım
Kalbimde sevgin oldukça
Neye yarar olsa da altın tacım
Yanımda sen olmayınca