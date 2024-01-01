Tülin Yakar Çelik

Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar Kalbimde sevgin oldukça Zenginlik mal mülk para neye yarar Yanımda sen olmayınca * Bazen neşe bazen keder Hayat böyle geçip gider Tatlı günler acı günler Bir yastıkta hep beraber * Altın, gümüş, pırlanta Zümrüt, sedef, yakutla Kim mutlu olmuş dünyada Bir tek içten gülüş Bir tatlı söz, bir öpüş * Sevdalı bir tek bakış yeter bana Olmaz olsun tek dikilmiş ağacım Kalbimde sevgin oldukça Neye yarar olsa da altın tacım Yanımda sen olmayınca