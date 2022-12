Tuna Kiremitçi

Hep açıktı gönül gözüm sana Hep açıktı şu kollarım Gelecek sanılan bir haber gibi Küçücüktü umutlarım *** Hep açıktı gönül gözüm sana Hep açıktı şu kollarım Gelecek sanılan bir haber gibi Küçücüktü umutlarım *** Kendime açtığım yolları bulamazken Arardım gözlerinde sonbaharı *** Her günden yalnız, her geceden daha uzun Bana bir hayat bir de düş borçlusun Her günden yalnız, her geceden daha uzun Bana bir hayat bir de düş borçlusun *** Unutulmuyor herkes, unutulmuyor anladım Unutulmayan o geceler gibi, ötesinde karanlığın Unutulmuyor herkes, unutulmuyor anladım Unutulmayan o geceler gibi, ötesinde karanlığın *** Kendime verdiğim sözleri tutamazken Bıraktım azalsın kışım baharım *** Her günden yalnız, her geceden daha uzun Bana bir hayat bir de düş borçlusun Her günden yalnız, her geceden daha uzun Bana bir hayat bir de düş borçlusun *** Her günden yalnız, her geceden daha uzun Bana bir hayat bir de düş borçlusun Her günden yalnız, her geceden daha uzun Bana bir hayat bir de düş borçlusun Bana bir hayat bir de düş borçlusun