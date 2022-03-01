Birden Geldin Aklıma Ft. Sena Şener Şarkı Sözleri
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Tuna Kiremitçi
Birden Geldin Aklıma Ft. Sena Şener
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Sen yağmuru çok seven küçücük şey
Ben kendine geç kalan bir adam
***
Beni sevmesen de görmesen de hayat sürerdi yine
Ama kendimi sevmezdim şimdiki kadar
***
Beni seçmesen de "Yok" desen de güneş doğardı yine
Ama gülmeyi bilmezdim şimdiki kadar
***
Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları
Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan
Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları
Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan
***
Sen kalbime denk gelen küçücük şey
Ben kendini aşk sanan bir adam
***
Beni sevmesen de görmesen de hayat sürerdi yine
Ama kendimi sevmezdim şimdiki kadar
***
Beni seçmesen de "Yok" desen de güneş doğardı yine
Ama gülmeyi bilmezdim şimdiki kadar
***
Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları
Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan
Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları
Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan
***
Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları
Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan
Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları
Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan
***
Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları
Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan
Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları
Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan