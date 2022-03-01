Tuna Kiremitçi

Sen yağmuru çok seven küçücük şey Ben kendine geç kalan bir adam *** Beni sevmesen de görmesen de hayat sürerdi yine Ama kendimi sevmezdim şimdiki kadar *** Beni seçmesen de "Yok" desen de güneş doğardı yine Ama gülmeyi bilmezdim şimdiki kadar *** Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan *** Sen kalbime denk gelen küçücük şey Ben kendini aşk sanan bir adam *** Beni sevmesen de görmesen de hayat sürerdi yine Ama kendimi sevmezdim şimdiki kadar *** Beni seçmesen de "Yok" desen de güneş doğardı yine Ama gülmeyi bilmezdim şimdiki kadar *** Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan *** Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan *** Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan