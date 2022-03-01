Diğer Yarım / Anıl Altınay Remix Şarkı Sözleri
Tuna Kiremitçi Diğer Yarım / Anıl Altınay Remix şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tuna Kiremitçi Diğer Yarım / Anıl Altınay Remix şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Diğer Yarım / Anıl Altınay Remix sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tuna Kiremitçi
Diğer Yarım / Anıl Altınay Remix
Tüm Şarkıları
-
Senden önce yoktu yalnızlığım
Sen gidince geldi yanıma
Bilmiyordum, nasıl bekler insan?
Geceler nasıl hain? Günler nasıl düşman?
***
Nerdesin sen diğer yarım?
Ya beni de götür ya geride kal
Çok mu sevdin uzakları?
Yoksun bu kadar
***
Nerdesin sen diğer yarım?
Ya beni de götür ya geride kal
Çok mu sevdin uzakları?
Yoksun bu kadar
***
Herkes korur kalbini sır gibi
Ellerimle verdim ben sana
Anlamı yok, şimdi pişmanlığın
Yine de içimdeki, bir ses sorar hâlâ
***
Nerdesin sen diğer yarım?
Ya beni de götür ya geride kal
Çok mu sevdin uzakları?
Yoksun bu kadar
***
Nerdesin sen diğer yarım?
Ya beni de götür ya geride kal
Çok mu sevdin uzakları?
Yoksun bu kadar
***
Nerdesin sen diğer yarım?
Ya beni de götür ya geride kal
Çok mu sevdin uzakları?
Yoksun bu kadar
***
Nerdesin sen diğer yarım?
Ya beni de götür ya geride kal
Çok mu sevdin uzakları?
Yoksun bu kadar