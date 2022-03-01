Tuna Kiremitçi

Senden önce yoktu yalnızlığım Sen gidince geldi yanıma Bilmiyordum, nasıl bekler insan? Geceler nasıl hain? Günler nasıl düşman? *** Nerdesin sen diğer yarım? Ya beni de götür ya geride kal Çok mu sevdin uzakları? Yoksun bu kadar *** Nerdesin sen diğer yarım? Ya beni de götür ya geride kal Çok mu sevdin uzakları? Yoksun bu kadar *** Herkes korur kalbini sır gibi Ellerimle verdim ben sana Anlamı yok, şimdi pişmanlığın Yine de içimdeki, bir ses sorar hâlâ *** Nerdesin sen diğer yarım? Ya beni de götür ya geride kal Çok mu sevdin uzakları? Yoksun bu kadar *** Nerdesin sen diğer yarım? Ya beni de götür ya geride kal Çok mu sevdin uzakları? Yoksun bu kadar *** Nerdesin sen diğer yarım? Ya beni de götür ya geride kal Çok mu sevdin uzakları? Yoksun bu kadar *** Nerdesin sen diğer yarım? Ya beni de götür ya geride kal Çok mu sevdin uzakları? Yoksun bu kadar