Diğer Yarım Ft. Tuvana Türkay Şarkı Sözleri
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Tuna Kiremitçi
Diğer Yarım Ft. Tuvana Türkay
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Senden önce yoktu yalnızlığım
Sen gidince geldi yanıma
Bilmiyordum, nasıl bekler insan?
Geceler nasıl hain? Günler nasıl düşman?
***
Nerdesin sen diğer yarım?
Ya beni de götür ya geride kal
Çok mu sevdin uzakları?
Yoksun bu kadar
***
Nerdesin sen diğer yarım?
Ya beni de götür ya geride kal
Çok mu sevdin uzakları?
Yoksun bu kadar
***
Herkes korur kalbini sır gibi
Ellerimle verdim ben sana
Anlamı yok, şimdi pişmanlığın
Yine de içimdeki, bir ses sorar hâlâ
***
Nerdesin sen diğer yarım?
Ya beni de götür ya geride kal
Çok mu sevdin uzakları?
Yoksun bu kadar
***
Nerdesin sen diğer yarım?
Ya beni de götür ya geride kal
Çok mu sevdin uzakları?
Yoksun bu kadar
***
Nerdesin sen diğer yarım?
Ya beni de götür ya geride kal
Çok mu sevdin uzakları?
Yoksun bu kadar
***
Nerdesin sen diğer yarım?
Ya beni de götür ya geride kal
Çok mu sevdin uzakları?
Yoksun bu kadar