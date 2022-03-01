Tuna Kiremitçi

Gelse De Ayrılık Ft. Yıldız Tilbe Bir kuşun gözleriydik yıllarca Bakıyorduk masumca, dünyada olanlara Gökyüzü anlatır dili olsa Bedeli her ne varsa ödedik, hadi neyse *** Bunu da görmedik Bunu da yaşamadık Buna da yanmadık, demeyiz artık gelse de ayrılık *** Bunu da görmedik Bunu da yaşamadık Buna da yanmadık, demeyiz artık gelse de ayrılık *** İki deniz, feneriydik karanlıkta Onlarca fırtınada, gösteren yolu yalnızlara Martılar şahidimiz olmasa Geçeriz şu dünyada güleriz, hadi neyse *** Bunu da görmedik Bunu da yaşamadık Buna da yanmadık, demeyiz artık gelse de ayrılık *** Bunu da görmedik Bunu da yaşamadık Buna da yanmadık, demeyiz artık gelse de ayrılık *** Bunu da görmedik Bunu da görmedik Bunu da yaşamadık Bunu da yaşamadık Buna da yanmadık, demeyiz artık gelse de ayrılık *** Bunu da görmedik Bunu da yaşamadık Buna da yanmadık, demeyiz artık gelse de ayrılık *** Bunu da görmedik Bunu da yaşamadık Buna da yanmadık, demeyiz artık gelse de ayrılık *** Bunu da görmedik Bunu da yaşamadık Buna da yanmadık, demeyiz artık gelse de ayrılık

Bana Bir Düş Borçlusun Ft. Zara Hep açıktı gönül gözüm sana Hep açıktı şu kollarım Gelecek sanılan bir haber gibi Küçücüktü umutlarım *** Hep açıktı gönül gözüm sana Hep açıktı şu kollarım Gelecek sanılan bir haber gibi Küçücüktü umutlarım *** Kendime açtığım yolları bulamazken Arardım gözlerinde sonbaharı *** Her günden yalnız, her geceden daha uzun Bana bir hayat bir de düş borçlusun Her günden yalnız, her geceden daha uzun Bana bir hayat bir de düş borçlusun *** Unutulmuyor herkes, unutulmuyor anladım Unutulmayan o geceler gibi, ötesinde karanlığın Unutulmuyor herkes, unutulmuyor anladım Unutulmayan o geceler gibi, ötesinde karanlığın *** Kendime verdiğim sözleri tutamazken Bıraktım azalsın kışım baharım *** Her günden yalnız, her geceden daha uzun Bana bir hayat bir de düş borçlusun Her günden yalnız, her geceden daha uzun Bana bir hayat bir de düş borçlusun *** Her günden yalnız, her geceden daha uzun Bana bir hayat bir de düş borçlusun Her günden yalnız, her geceden daha uzun Bana bir hayat bir de düş borçlusun Bana bir hayat bir de düş borçlusun