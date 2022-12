Tuna Kiremitçi

Bir gün kederle, bir gün neşeyle Bir seslenişle varsın bu dünyada Gördüklerinle, görmezden geldiklerinle Baktıklarınla hayata *** Sevdiklerinle, yandıklarınla Söndüklerinle varsın bu dünyada Denediklerinle, derken vazgeçtiklerinle Bulduklarınla sonunda *** Sen çöllere yağmur olsan ne fayda Bir damla yoksa aşktan kendi dünyanda Kalbim değilse son gülen *** Gel yol bulalım senle biz aşka Rüzgar değişsin birden boş sokaklarda Rengarenk olsun her gören *** Doğduklarınla, öldüklerinle Yaşadıklarınla varsın bu dünyada Anlamlarınla, anlamsız bulduklarınla Kattıklarınla hayata *** Sen zalime alim olsan ne fayda Bir damla yoksa aşktan kendi ruhunda Kalbim değilse son gülen *** Gel yol bulalım senle biz aşka Rüzgar değişsin birden boş sokaklarda Rengarenk olsun her gören *** Rüzgar değişsin birden boş sokaklarda Rengarenk olsun her gören Rüzgar değişsin birden boş sokaklarda Rengarenk olsun her gören