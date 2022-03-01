Varsın Bu Dünyada Ft. Gülay Şarkı Sözleri
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Tuna Kiremitçi
Varsın Bu Dünyada Ft. Gülay
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Bir gün kederle, bir gün neşeyle
Bir seslenişle varsın bu dünyada
Gördüklerinle, görmezden geldiklerinle
Baktıklarınla hayata
***
Sevdiklerinle, yandıklarınla
Söndüklerinle varsın bu dünyada
Denediklerinle, derken vazgeçtiklerinle
Bulduklarınla sonunda
***
Sen çöllere yağmur olsan ne fayda
Bir damla yoksa aşktan kendi dünyanda
Kalbim değilse son gülen
***
Gel yol bulalım senle biz aşka
Rüzgar değişsin birden boş sokaklarda
Rengarenk olsun her gören
***
Doğduklarınla, öldüklerinle
Yaşadıklarınla varsın bu dünyada
Anlamlarınla, anlamsız bulduklarınla
Kattıklarınla hayata
***
Sen zalime alim olsan ne fayda
Bir damla yoksa aşktan kendi ruhunda
Kalbim değilse son gülen
***
Gel yol bulalım senle biz aşka
Rüzgar değişsin birden boş sokaklarda
Rengarenk olsun her gören
***
Rüzgar değişsin birden boş sokaklarda
Rengarenk olsun her gören
Rüzgar değişsin birden boş sokaklarda
Rengarenk olsun her gören