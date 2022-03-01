Tuna Kiremitçi

Darılmazsan Bir sözüm var aslında Geçen akşam Gördüğüm düş hakkında *** Kimim kimsem yok Bildiğim senden başka Cesaretten mi Korkudan mıdır yoksa Yanımda olmasan da yaşıyorum madem *** Ah yine sevebilirim hayatı Ah yine bulabilirim aşkı Ah yine duyabilirim sanki İçimde çalan o şarkıları *** Garip bir his Dans etmek yokluğunla Bütün dünya Sanki bir pist altımda *** Yerim yurdum yok Anladım senden başka Benzerinden mi Korkuyor kalbim yoksa Yanımda olmasan da kanımdasın zaten *** Ah yine sevebilirim hayatı Ah yine bulabilirim aşkı Ah yine duyabilirim sanki İçimde çalan o şarkıları *** Ah yine sevebilirim hayatı Ah yine bulabilirim aşkı Ah yine duyabilirim sanki İçimde çalan o şarkıları *** Ah yine sevebilirim hayatı Bitti derken Yine bulabilirim aşkı Gitti derken Yine duyabilirim sanki İçimde kalan o şarkıları