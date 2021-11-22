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7/24 Dinle Tuna Velibaşoğlu
Tuna Velibaşoğlu

Tuna Velibaşoğlu

En Çok Dinlenen Tuna Velibaşoğlu Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Feride ve Toprak

Tuna Velibaşoğlu 00:43
02

Songül

Tuna Velibaşoğlu 00:37
03

Cemre ve Gökhan

Tuna Velibaşoğlu 01:20
04

Kader

Tuna Velibaşoğlu 00:36
05

Kırgın Çiçekler Ana Tema

Tuna Velibaşoğlu 02:09

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