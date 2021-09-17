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7/24 Dinle Tunceli Türküleri

Tunceli Türküleri

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En Çok Dinlenen Tunceli Türküleri Şarkıları

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01

Yalancı Dünyaya Geldim Geleli

Tunceli Türküleri 03:44
02

Vardım Dostun Bahçasına

Tunceli Türküleri 03:18
03

Siyah Perçemlerin

Tunceli Türküleri 03:01
04

Sarı Kilim Örmeli

Tunceli Türküleri 02:46
05

Hey Güzeller Güzeller

Tunceli Türküleri 03:37

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