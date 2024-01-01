Kütahya'nın Pınarları Şarkı Sözleri
Turgay Başyayla Kütahya'nın Pınarları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Turgay Başyayla Kütahya'nın Pınarları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kütahya'nın Pınarları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Turgay Başyayla
Kütahya'nın Pınarları
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Kütahya’nın pınarları akışır
Devriyeler kol kol olmuş bakışır
Devriyeler kol kol olmuş bakışır
Asalı'ya çuha şalvar yakışır
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Amman amman, vehbim öyle böyle olur mu?
Ah ben ölürsem dünya sana kalırmı
Salım geldi musallaya dayandı
Karbeyaz tenim al kanlara boyandı
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Karbeyaz tenim al kanlara boyandı
Seni vuran oğlan nasıl dayandı
Amman amman, vehbim öyle böyle olur mu?
Ah ben ölürsem dünya sana kalırmı