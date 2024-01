İlkbaharın yemyeşil Renkleri gözlerinde Nisan yağmurlarıyla Gelen bereketsin sen * Coşkun bir su gibisin Duyguların derinden İklimler ötesinden Derlenmiş buketsin sen * Çalsam bir gün kapını Bir ışık demetiyle Açar mısın bilemem Yoksa gizlenir misin? * Her gün seni beklesem Susuzluk hasretiyle Kalsam ıssız çöllerde Bana su verir misin? * Bakışların raksetsin Döndürdükçe başımı Seni seven kalbimde Açan bir çiçeksin sen * Ilık ve içli sesin Dindirsin gözyaşımı Sabah gibi aydınlık Temiz ve berraksın sen * Çalsam bir gün kapını Bir ışık demetiyle Açar mısın bilemem Yoksa gizlenir misin? * Her gün seni beklesem Susuzluk hasretiyle Kalsam ıssız çöllerde Bana su verir misin?