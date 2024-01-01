Türkan Keçeli

Kalenin Dibinde Bir Taş Olaydım Kalenin dibinde bir taş olaydım Gelene gidene gidene gidene yoldaş olaydım Bacısı güzele gardaş olaydım * Kalk gidek meyhana hanaya Çay hanaya meyhana hanaya Baba gönlüm eylensin Yarın hakkın divanında divanında Divanında doğru söylensin * Kalenin dibinde üç ağaç incir Elinde kelepçe kelepçe kelepçe boynunda zincir Zinciri çok sallama kolların incir * Kalk gidek meyhana hanaya Çay hanaya meyhana hanaya Baba gönlüm eylensin Yarın hakkın divanında divanında Divanında doğru söylensin

İki Keklik İki keklik bir kayada ötüyor Ötme de keklik derdim bana yetiyor (Aman aman yetiyor) Annesine kara da haber gidiyor *** Yazması oyalı kundurası boyalı (Yar benim aman aman yar benim) Uzun da geceler yar boynuma sar benim (Aman aman sar benim) *** İki keklik bir dereden su içer Dertli de keklik dertsizlere dert açar (Aman aman dert açar) Buna kara sevda derler tez geçer *** Yazması oyalı kundurası boyalı (Yar benim aman aman yar benim) Uzun da geceler yar boynuma sar benim (Aman aman sar benim) *** İki keklik bir kayada yaslanır Teke de bıçak gümüş kında paslanır Bir gün olur deli de gönül uslanır (Uslanır aman aman uslanır) *** Yazması oyalı kundurası boyalı Uzun da geceler yar boynuma sar benim (Aman aman sar benim)

Asiye Ağasar'ın balını da Gel salını salını Ağasar'ın balını da Gel salını salını Adam cebinde daşır Senun gibi gelini Adam cebinde daşır Senun gibi gelini Oy Nazım'ım oy oy *** Adam cebinde daşır Senun gibi gelini Oy Nazım'ım oy oy *** Oy Asiye Asiye Tütün goydum kesiye Oy Asiye Asiye Tütün goydum kesiye Anan seni veriy Bir bağ pirasiya Anan seni veriyi da Bir bağ pirasiya Oy Nazım'ım oy oy *** Baban seni veriyi da Bir bağ pirasiya Oy Nazım'ım oy oy *** Sis dağının başlari da Kesme kesme daşlari Sis dağının başlari da Kesme kesme daşlari Adamı öldürüyü Nazli yârin gaşlari Adamı öldürüyü da Nazli yârin gaşlari Oy Nazım'ım oy oy *** Adamı öldürüyü da Nazlı yârin gaşlari Oy Nazım'ım oy oy *** Oy Asiye Asiye Tütün goydum kesiye Oy Asiye Asiye Tütün goydum kesiye Anan seni veriyi Bir bağ pirasiya Anan seni veriyi da Bir bağ pirasiya Oy Nazım'ım oy oy *** Baban seni veriyi da Bir bağ pirasiya Oy oy Nazım'ım oy oy