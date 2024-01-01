Ana Dört duvar içinde sıkıştım kaldım Yitirdim benliğim kime gideyim Ana buralarda sersefil oldum Yetişmezsen eğer zaya giderim Ana öyle zor ki sensiz günlerim Göğsümde saklıdır saçın ak telin Umudum koynumda hiç yitirmedim * Tez gel özledim Ana öyle zor ki sensiz günlerim Göğsümde saklıdır saçın ak telin Umudum koynumda hiç yitirmedim Tez gel özledim * Dermansızım geldim yolun sonuna Ne eşim ne dostum yoktur yanımda Sayılı günlerim bittim tükendim Ölüyorum anne muhtacım sana Ana öyle zor ki sensiz günlerim Göğsümde saklıdır saçın ak telin * Umudum koynumda hiç yitirmedim Tez gel özledim Ana öyle zor ki sensiz günlerim Göğsümde saklıdır saçın ak telin Umudum koynumda hiç yitirmedim Tez gel özledim

Seninle Bir Sonbahar Seninle bir sonbahar mevsimiydi tanıştık Sanki birbirimizi yıllarca aramıştık Düşmeden el diline mesut günler yaşadık Yabancı olduk şimdi yazık birbirimize İstersen gel dönelim eski günlerimize Yabancı olduk şimdi yazık birbirimize İstersen gel dönelim eski günlerimize Bazı gün ben küserdim, darılırdın bazı sen Barıştırırdı bizi alnıma konan busen Ayrıldık ayrılalı ne haldeyim bir bilsen Yabancı olduk şimdi yazık birbirimize İstersen gel dönelim eski günlerimize Yabancı olduk şimdi yazık birbirimize İstersen gel dönelim eski günlerimize

O Ağacın Altı Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz Hep el ele vererek hayaller kurduğumuz Kimi üzgün, kimi gün neşeyle dolduğumuz O ağacın altını şimdi anıyor musun? O ağacın altını şimdi anıyor musun? O güzel günler için bilmem, bilmem, bilmem Bilmem yanıyor musun? Bilmem ​yanıyor musun? Attığımız tarih de çizdiğimiz o kalp de Silinmemiş, duruyor hepsi yerli yerinde Ben şarkılar söylerdim yatarken dizlerimde O ağacın altını şimdi anıyor musun? O ağacın altını şimdi anıyor musun? O güzel günler içim bilmem, bilmem, bilmem Bilmem yanıyor musun? Bilmem ​yanıyor musun?

Beklenen Şarkı Gözlerinin içine başka hayal girmesin Gözlerinin içine başka hayal girmesin Bana ait çizgiler dikkat et silinmesin Bana ait çizgiler dikkat et silinmesin İstersen yum gözlerini Tıpkı düşünür gibi Benden evvel başkası Bakıp seni görmesin Benden evvel başkası Bakıp seni görmesin Kıskanırdım seni ben Kendi gözümden bile Nasıl verirdim seni Bir gün yabancı ele Sana gelen yollarda Daima beni bekle Benden evvel başkası Seni görüp sevmesin Benden evvel başkası Seni görüp sevmesin

Maksadım Birazcık Maksadım birazcık yine naz yapmaktı Gidiyorum diyip seni yalvartmaktı Maksadım birazcık yine naz yapmaktı Gidiyorum diyip seni yalvartmaktı Bize oldu olan, darıldık hiç yoktan Seni bilmem amma, ben pişmanım çoktan Bize oldu olan, darıldık hiç yoktan Seni bilmem amma, ben pişmanım çoktan Gitme dön diyesin istiyordum yine İnadın tuttu da çağırmadın bile Gitme dön diyesin istiyordum yine İnadın tuttu da çağırmadın bile Bize oldu olan, darıldık hiç yoktan Seni bilmem amma, ben pişmanım çoktan Bize oldu olan, darıldık hiç yoktan Seni bilmem amma, ben pişmanım çoktan Çağırsan dönerim sevinerek sana İstemem dargınlık inan gülüm bana Çağırsan dönerim sevinerek sana İstemem dargınlık inan gülüm bana Bize oldu olan, darıldık hiç yoktan Seni bilmem amma, ben pişmanım çoktan Bize oldu olan, darıldık hiç yoktan Seni bilmem amma, ben pişmanım çoktan Bize oldu olan, darıldık hiç yoktan Seni bilmem amma, ben pişmanım çoktan

Avuçlarımda Hala Avuçlarımda hala sıcaklığın, sıcaklığın Sıcaklığın var inan Avuçlarımda hala sıcaklığın, sıcaklığın Sıcaklığın var inan Unuttum dese dilim yalan, yalan Yalan billahi yalan Unuttum dese dilim yalan, yalan Yalan billahi yalan Hasretindir içimde hep alev, hep alev Hep alev, alev yanan Hasretindir içimde hep alev, hep alev Hep alev, alev yanan Unuttum dese dilim yalan, yalan Yalan billahi yalan Unuttum dese dilim yalan, yalan Yalan billahi yalan Vallahi yalan

Geçmesin Günümüz Geçmesin günümüz, sevgilim yasla O güzel başını göğsüme yasla Geçmesin günümüz, sevgilim yasla O güzel başını göğsüme yasla Birleşebilir mi ah, aşk ihtirasla O güzel başını göğsüme yasla Birleşebilir mi ah, aşk ihtirasla O güzel başını göğsüme yasla Ela gözlerinde menevişler var Kor gibi dudaklar ve kızıl saçlar Ela gözlerinde menevişler var Kor gibi dudaklar ve kızıl saçlar Okşasam doyamam ah, ta fecre kadar O güzel başını göğsüme yasla Okşasam doyamam ah, ta fecre kadar O güzel başını göğsüme yasla

Ayrılsakta Beraberiz Ne o bensiz edebilir Ne temelli gidebilir Ne o bensiz edebilir Ne temelli gidebilir Ben de öyle bunu bilir Sade gözden ırağız biz Alev alev çerağız biz Ayrılsak da beraberiz Ayrılsak da beraberiz Gün olur ne arar sorar Gizlenir de beni sınar Gün olur ne arar sorar Gizlenir de beni sınar Bilirim ki içi yanar Sade gözden ırağız biz Alev alev çerağız biz Ayrılsak da beraberiz Ayrılsak da beraberiz Bazı günler hep naz eder Hem küser hem niyaz eder Bazı günler hep naz eder Hem küser hem niyaz eder Sanırsın sahiden gider Sade gözden ırağız biz Alev alev çerağız biz Ayrılsakta beraberiz Ayrılsakta beraberiz