Zamansız bir sevdayım ben gönül kapım belli değil, belli değil Amansız bir davayım ben yer mekanım belli değil, belli değil Çöl gülüne benzer yüzüm mahmurlanmış iki gözüm Nerde nasıl bulur ölüm ecel günüm belli değil Nerde nasıl bulur ölüm ecel günüm belli değil Güven kalmadı kimseye dost düşmanım belli değil Ömrüm dönmüş bilmeceye başı sonu belli değil Güven kalmadı kimseye dost düşmanım belli değil Ömrüm dönmüş bilmeceye başı sonu belli değil Hayat dönmüş bilmeceye başı sonu belli değil Hak'tan bulsun söz edenler bir derdimi yüz ederler, bin ederler Baharımı güz ederler yazım kışım belli değil belli değil Bilmem ki kimden sorayım kime derdim anlatayım Ölmedim ki kurtulayım yaşadığım belli değil Ölmedim ki kurtulayım yaşadığım belli değil Güven kalmadı kimseye dost düşmanım belli değil Ömrüm dönmüş bilmeceye başı sonu belli değil Güven kalmadı kimseye dost düşmanım belli değil Ömrüm dönmüş bilmeceye başı sonu belli değil Hayat dönmüş bilmeceye başı sonu belli değil