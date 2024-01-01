Belli Değil Şarkı Sözleri
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Zamansız bir sevdayım ben gönül kapım belli değil, belli değil
Amansız bir davayım ben yer mekanım belli değil, belli değil
Çöl gülüne benzer yüzüm mahmurlanmış iki gözüm
Nerde nasıl bulur ölüm ecel günüm belli değil
Nerde nasıl bulur ölüm ecel günüm belli değil
Güven kalmadı kimseye dost düşmanım belli değil
Ömrüm dönmüş bilmeceye başı sonu belli değil
Güven kalmadı kimseye dost düşmanım belli değil
Ömrüm dönmüş bilmeceye başı sonu belli değil
Hayat dönmüş bilmeceye başı sonu belli değil
Hak'tan bulsun söz edenler bir derdimi yüz ederler, bin ederler
Baharımı güz ederler yazım kışım belli değil belli değil
Bilmem ki kimden sorayım kime derdim anlatayım
Ölmedim ki kurtulayım yaşadığım belli değil
Ölmedim ki kurtulayım yaşadığım belli değil
Güven kalmadı kimseye dost düşmanım belli değil
Ömrüm dönmüş bilmeceye başı sonu belli değil
Güven kalmadı kimseye dost düşmanım belli değil
Ömrüm dönmüş bilmeceye başı sonu belli değil
Hayat dönmüş bilmeceye başı sonu belli değil