Gül yüzlü sultanım beni ağlatma Aşığı ağlatmak ar değil midir Yüreğimi aşk oduna dağlatma Bu sinemde yanan nar değil midir * Her nereye varsam methin eylerim Senin hayalınla gönlüm eylerim Senden başka kisb ü kârı neylerim Cemale baktığım kâr değil midir * Ela gözlüm kapınızdan kesilmem Turab olup her ayağa basılmam Garip mansur gibi dara asılmam Zülfün teli bana dar değil midir * Dostun muhabbeti derunu dilden Alem bir yan olsa vazgeçmem senden Dedim dostum niçin kaçarsın benden Dertli kemter sana kul değil midir

Kucağını aç bana Kollarına al beni Çok aradım zor buldum Artık bırakmam seni *** Sımsıkı sarıl bana Bir yudum yaşat beni Unutmak istiyorum Kollarında her şeyi *** Öyle mesut etki Tatlı sözlerinle Öldür gözlerinle Öp beni büyük aşkım *** Büyük aşkım, büyük aşkım Yıldızlar kayarken Akşamın koynunda Martılar kıskansın Uçur beni büyük aşkım *** Büyük aşkım Kucağını aç bana Kollarına al beni Çok aradım zor buldum Artık bırakmam seni *** Sımsıkı sarıl bana Bir yudum yaşat beni Unutmak istiyorum Kollarında her şeyi *** Öyle mesut etki Tatlı sözlerinle Öldür gözlerinle Öp beni büyük aşkım *** Büyük aşkım, büyük aşkım Yıldızlar kayarken Akşamın koynunda Martılar kıskansın Uçur beni büyük aşkım *** Büyük aşkım *** Kucağını aç bana Kollarına al beni Unutmak istiyorum Kollarında her şeyi *** Öyle mesut etki Tatlı sözlerinle Öldür gözlerinle Öp beni büyük aşkım *** Büyük aşkım, büyük aşkım Yıldızlar kayarken Akşamın koynunda Martılar kıskansın Uçur beni büyük aşkım *** Büyük aşkım