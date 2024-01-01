Nazlı yarim benden ayrı gezeli Nazlı canim benden ayrı gezeli Bir gün olsun yüzüm Gülmedim benim, gülmedi benim Kurudu yüreğim, gözyaşım gelmez Kurudu gözlerim, gözyaşım gelmez Feleğe de sözüm geçmiyor benim, geçmedi benim Feleğe de sözüm geçmiyor benim, geçmedi benim Ah beni beni beni, dağlar oy beni Beni beni beni, zalim yar beni Ateşlere attın gittin gideli, gittin gideli Ah beni beni beni, dağlar oy beni Beni beni beni, zalim yar beni Ateşlere attın gittin gideli, gittin gideli Ateşlere attın gittin gideli, gittin gidel Sevdan gitmez yar oy, benim aklımdan Sevdan gitmez yar oy, benim aklımda Senden başka kimse Yar olmaz bana, dost olmaz bana Bir Kurşun sıksaydın, su garip cana Bir Kurşun sıksaydın, su garip cana Feleğe bırakmayıp, vursaydın beni vursaydın beni Feleğe bırakmayıp, vursaydın beni vursaydın beni Ah beni beni beni, dağlar oy beni Beni beni beni, zalim yar beni Ateşlere attın gittin gideli, gittin gideli Ah beni beni beni, dağlar oy beni Beni beni beni, zalim yar beni Ateşlere attın gittin gideli, gittin gideli Ateşlere attın gittin gideli, gittin gideli Beni beni beni, dağlar oy beni