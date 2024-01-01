Beni Beni Şarkı Sözleri
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Nazlı yarim benden ayrı gezeli
Nazlı canim benden ayrı gezeli
Bir gün olsun yüzüm
Gülmedim benim, gülmedi benim
Kurudu yüreğim, gözyaşım gelmez
Kurudu gözlerim, gözyaşım gelmez
Feleğe de sözüm geçmiyor benim, geçmedi benim
Feleğe de sözüm geçmiyor benim, geçmedi benim
Ah beni beni beni, dağlar oy beni
Beni beni beni, zalim yar beni
Ateşlere attın gittin gideli, gittin gideli
Ah beni beni beni, dağlar oy beni
Beni beni beni, zalim yar beni
Ateşlere attın gittin gideli, gittin gideli
Ateşlere attın gittin gideli, gittin gidel
Sevdan gitmez yar oy, benim aklımdan
Sevdan gitmez yar oy, benim aklımda
Senden başka kimse
Yar olmaz bana, dost olmaz bana
Bir Kurşun sıksaydın, su garip cana
Bir Kurşun sıksaydın, su garip cana
Feleğe bırakmayıp, vursaydın beni vursaydın beni
Feleğe bırakmayıp, vursaydın beni vursaydın beni
Ah beni beni beni, dağlar oy beni
Beni beni beni, zalim yar beni
Ateşlere attın gittin gideli, gittin gideli
Ah beni beni beni, dağlar oy beni
Beni beni beni, zalim yar beni
Ateşlere attın gittin gideli, gittin gideli
Ateşlere attın gittin gideli, gittin gideli
Beni beni beni, dağlar oy beni