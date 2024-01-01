Bileydim senin için ağlar mıydım? Le-le, le-le, bileydim sana gönül bağlar mıydım? Le, bileydim aşkın ile yanar mıydım? Le, bileydİm, ah, bileydim Ah, dayanamam bu acıya Ataş koydun yüreğime Muradım gözümde kaldı Yazık ettin gençliğime Ah, muradım gözümde kaldı Yazık ettin gençliğime Bileydim senin için ağlar mıydım? Le, bileydim (bileydim) sana gönül bağlar mıydım? Le, bileydim aşkın ile yanar mıydım? Le, bileydim, ah, bileydim Bileydim senin için ağlar mıydım? Le-le, bileydim (bileydim) sana gönül bağlar mıydım? Le, bileydim aşkın ile yanar mıydım? Le, bileydim, ah, bileydim Sen gönlümün sultanıydın Senin için yaşıyordum Yâr, ben seni bu canımdan Her şeyden çok seviyordum Ah, yâr ben seni bu canımdan Her şeyden çok seviyordum Bileydim senin için ağlar mıydım? Le, bileydim sana gönül bağlar mıydım? Le, bileydim aşkın ile yanar mıydım? Le, bileydim, ah, bileydim Bileydim senin için ağlar mıydım? Le-le, bileydim (bileydim) sana gönül bağlar mıydım? Le, bileydim aşkın ile yanar mıydım? Le, bileydim, ah, bileydim Bileydim senin için ağlar mıydım? Le, bileydim (bileydim) sana gönül bağlar mıydım? Le, bileydim