Bileydim Şarkı Sözleri
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Bileydim senin için ağlar mıydım?
Le-le, le-le, bileydim sana gönül bağlar mıydım?
Le, bileydim aşkın ile yanar mıydım?
Le, bileydİm, ah, bileydim
Ah, dayanamam bu acıya
Ataş koydun yüreğime
Muradım gözümde kaldı
Yazık ettin gençliğime
Ah, muradım gözümde kaldı
Yazık ettin gençliğime
Bileydim senin için ağlar mıydım?
Le, bileydim (bileydim) sana gönül bağlar mıydım?
Le, bileydim aşkın ile yanar mıydım?
Le, bileydim, ah, bileydim
Bileydim senin için ağlar mıydım?
Le-le, bileydim (bileydim) sana gönül bağlar mıydım?
Le, bileydim aşkın ile yanar mıydım?
Le, bileydim, ah, bileydim
Sen gönlümün sultanıydın
Senin için yaşıyordum
Yâr, ben seni bu canımdan
Her şeyden çok seviyordum
Ah, yâr ben seni bu canımdan
Her şeyden çok seviyordum
Bileydim senin için ağlar mıydım?
Le, bileydim sana gönül bağlar mıydım?
Le, bileydim aşkın ile yanar mıydım?
Le, bileydim, ah, bileydim
Bileydim senin için ağlar mıydım?
Le-le, bileydim (bileydim) sana gönül bağlar mıydım?
Le, bileydim aşkın ile yanar mıydım?
Le, bileydim, ah, bileydim
Bileydim senin için ağlar mıydım?
Le, bileydim (bileydim) sana gönül bağlar mıydım?
Le, bileydim