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7/24 Dinle Yaban Gülü

Yaban Gülü Şarkı Sözleri

Türkü Yaban Gülü şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Türkü Yaban Gülü şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yaban Gülü sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Türkü

Türkü

Yaban Gülü

  • Cano

  • Naze

  • Felek Utansın

  • Sallana Sallana

  • Dilocan

  • Belli Değil

  • Halo

  • Yaban Gülü

  • İki Dağın Arasında

  • Deli Gönül (U.H.)

  • Benim Cananım

  • Beni Ağlatma

  • De Hele Kirve

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