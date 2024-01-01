Dağlar Diledim Ki Nazlı Yare Gideyim Her Yandan Çevirdi Yolumu Dağlar Gurbet Elde Garip Kaldım Nideyim Kırdı Kanadımı Kolumu Dağlar * Dağlar Oy Dağlar Dumanlı Dağlar O Yarin Hasreti Bağrımı Dağlar Dağlar Oy Dağlar İçim Kan Ağlar O Yarin Hasreti Bağrımı Dağlar * Ayrılan Güler Mi Nazlı Yarinden Küle Döndüm Hasretinden Narından Kurtulmadım Tipisinden Karından Perişan Eyledi Halimi Dağlar * Dağlar Oy Dağlar Dumanlı Dağlar O Yarin Hasreti Bağrımı Dağlar Dağlar Oy Dağlar İçim Kan Ağlar O Yarin Hasreti Bağrımı Dağlar * Şimdi Sevdiğimin Gözü Yollarda Kalıp Eğlenemem Issız Bellerde Sadık Miskini'ye Yaban Ellerde * Reva Mı Gördünüz Ölümü Dağlar Dağlar Oy Dağlar Dumanlı Dağlar O Yarin Hasreti Bağrımı Dağlar Dağlar Oy Dağlar İçim Kan Ağlar O Yarin Hasreti Bağrımı Dağlar

Narine Bahçada boran uçtu Komşu damına düştü Geçtim çardak dibinden Gönlüm mardine düştü Nerine nariney narina mın Gurbandır sana canım Karpuz kestim kırmızı Hızır kavuştur bizi İki şahit bir hoca Kıysın nikâhımızı Neriney nariney narina mın Gurbandır sana canım Kına yaktım elime Gelin oğlan evine Çalsın davul zurnalar Zava ile gel ile Neriney nariney narinamın Gurbandır sana canım

Diyar Diyar Gözyaşlarım yağmur gibi akıyor Bu hasretlik yüreğimi yakıyor Kimse garip hallarımı bilmiyor Ayırdılar beni senden nedensiz Günler geçmez yaşayamam ki sensiz Seni sevmek yasak olsa süresiz Sensiz taşıdığım bu can değersiz Sensin benim kaderim Sensin derdim kederim Başım alır giderim Diyar diyar Eller ne derse desin Vazgeçemem benimsin İsterse ölüm gelsin Diyar diyar Sensin benim kaderim Sensin derdim kederim Başım alır giderim Diyar diyar Eller ne derse desin Vazgeçemem benimsin İsterse ölüm gelsin Diyar diyar Aramızda engeller var sıralı Laf anlamaz gönlüm kara sevdalı Eksilmez ezelden bahtı karalı Ayırdılar beni senden nedensiz Günler geçmez yaşayamam ki sensiz Seni sevmek yasak olsa süresiz Sensiz taşıdığım bu can değersiz Sensin benim kaderim Sensin derdim kederim Başım alır giderim Diyar diyar Eller ne derse desin Vazgeçemem benimsin İsterse ölüm gelsin Diyar diyar Sensin benim kaderim Sensin derdim kederim Başım alır giderim Diyar diyar Eller ne derse desin Vazgeçemem benimsin İsterse ölüm gelsin Diyar diyar Sensin benim kaderim Sen

Garip Anam Ağlarsa anam ağlar ardımdan Göklerden ağıt yağar yağmurla Ağlarsa anam ağlar ardımdan Göklerden ağıt yağar yağmurla Dost yüzlü yalancılar kapımda Yalnızlık çırılçıplak koynumda Dost yüzlü yalancılar kapımda Yalnızlık çırılçıplak koynumda Gül çiçek kokan yanakları Ninniyle umut veren dudakları Hiçbir şeyde yok ana sıcaklığı Anam anam anam, garip anam Sen yoksun yanımda Kime dert yanayım Dünya yaman eller yaman Anam anam, garip anam anam Sen yoksun yanımda Kime dert yanayım Eller yaman Ağlarsa anam ağlar ardımdan Göklerde ağıt yağar yağmurla Ağlarsa anam ağlar ardımdan Göklerde ağıt yağar yağmurla Dost yüzlü yalancılar kapımda Yalnızlık çırılçıplak koynumda Dost yüzlü yalancılar kapımda Yalnızlık çırılçıplak koynumda Gül çiçek kokan yanakları Ninniyle umut veren dudakları Hiçbir şeyde yok ana sıcaklığı Anam anam, garip anam Sen yoksun yanımda Kime dert yanayım Dünya yaman eller yaman Anam anam, garip anam Sen yoksun yanımda Kime dert yanayım Eller yaman Anam anam, garip anam Sen yoksun yanımda

Hangi Bağın Bağbanısan Hangi bağın bağbanısan gülüsen, gülüsen Aldın aklım, ettin beni deli sen amman Aldın aklım, ettin beni deli sen amman Kırk yıl geçse gene benim yârimsen, yârimsen * İsterem ki bir gün evvel gelesen amman İsterem ki bir gün evvel gelesen amman Öldüm, bittim, eridim, kül oldum amman O senin aşkın elinden bayıldım amman * Öldüm, bittim, eridim, kül oldum amman Sesin aldım, yüzünü de gördüm, ayıldım amman Diyarbakır etrafında bağlar var, bağlar var Fitil işler, yüreğimde yaram var amman * Fitil işler, yüreğimde yaram var amman Sen gidersen benim başka kimim var, kimim var? İsterem ki bir gün evvel gelesen amman İsterem ki bir gün evvel gelesen amman * Öldüm, bittim, eridim, kül oldum amman O senin aşkın elinden bayıldım amman Öldüm, bittim, eridim, kül oldum amman Sesin aldım, yüzünü de gördüm, ayıldım amman