Benim sevdalarım yeni filizlenir Doymasa da toprak can can içinde Şu kara günlerim yeni beyazlanır Şu kara günlerim yeni beyazlanır Doymasa da yürek can can içinde * Gül yüzlü gül destim Pirim ben sana küstüm Gül yüzlü gül destim Pirim ben sana küstüm İnan değil sana kastım Cahille sohbeti kestim Dost dost * Filizlerim kokar gül deste gibi Bülbül figan eder sanki yasta gibi Benim deli gönlüm yine hasta gibi Benim deli gönlüm yine hasta gibi Artar eksilmiyor can can içinde * Gül yüzlü gül destim Pirim ben sana küstüm Gül yüzlü gül destim Pirim ben sana küstüm İnan değil sana kastım Cahille sohbeti kestim Dost dost * Gül yüzlü gül destim Pirim ben sana küstüm Gül yüzlü gül destim Pirim ben sana küstüm İnan değil sana kastım Cahille sohbeti kestim Dost dost