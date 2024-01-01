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Türkü Garip Anam Garip Anam Ağlarsa anam ağlar ardımdan Göklerden ağıt yağar yağmurla Ağlarsa anam ağlar ardımdan Göklerden ağıt yağar yağmurla Dost yüzlü yalancılar kapımda Yalnızlık çırılçıplak koynumda Dost yüzlü yalancılar kapımda Yalnızlık çırılçıplak koynumda Gül çiçek kokan yanakları Ninniyle umut veren dudakları Hiçbir şeyde yok ana sıcaklığı Anam anam anam, garip anam Sen yoksun yanımda Kime dert yanayım Dünya yaman eller yaman Anam anam, garip anam anam Sen yoksun yanımda Kime dert yanayım Eller yaman Ağlarsa anam ağlar ardımdan Göklerde ağıt yağar yağmurla Ağlarsa anam ağlar ardımdan Göklerde ağıt yağar yağmurla Dost yüzlü yalancılar kapımda Yalnızlık çırılçıplak koynumda Dost yüzlü yalancılar kapımda Yalnızlık çırılçıplak koynumda Gül çiçek kokan yanakları Ninniyle umut veren dudakları Hiçbir şeyde yok ana sıcaklığı Anam anam, garip anam Sen yoksun yanımda Kime dert yanayım Dünya yaman eller yaman Anam anam, garip anam Sen yoksun yanımda Kime dert yanayım Eller yaman Anam anam, garip anam Sen yoksun yanımda Tüm Şarkıları