Garip Anam Şarkı Sözleri
Türkü Garip Anam şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Türkü Garip Anam şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Garip Anam sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Ağlarsa anam ağlar ardımdan
Göklerden ağıt yağar yağmurla
Ağlarsa anam ağlar ardımdan
Göklerden ağıt yağar yağmurla
Dost yüzlü yalancılar kapımda
Yalnızlık çırılçıplak koynumda
Dost yüzlü yalancılar kapımda
Yalnızlık çırılçıplak koynumda
Gül çiçek kokan yanakları
Ninniyle umut veren dudakları
Hiçbir şeyde yok ana sıcaklığı
Anam anam anam, garip anam
Sen yoksun yanımda
Kime dert yanayım
Dünya yaman eller yaman
Anam anam, garip anam anam
Sen yoksun yanımda
Kime dert yanayım
Eller yaman
Ağlarsa anam ağlar ardımdan
Göklerde ağıt yağar yağmurla
Ağlarsa anam ağlar ardımdan
Göklerde ağıt yağar yağmurla
Dost yüzlü yalancılar kapımda
Yalnızlık çırılçıplak koynumda
Dost yüzlü yalancılar kapımda
Yalnızlık çırılçıplak koynumda
Gül çiçek kokan yanakları
Ninniyle umut veren dudakları
Hiçbir şeyde yok ana sıcaklığı
Anam anam, garip anam
Sen yoksun yanımda
Kime dert yanayım
Dünya yaman eller yaman
Anam anam, garip anam
Sen yoksun yanımda
Kime dert yanayım
Eller yaman
Anam anam, garip anam
Sen yoksun yanımda