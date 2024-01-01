Adı Türkü Şarkı Sözleri
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Gönül Çalamazsan Aşkın Sazını
Ne Perdeye Dokun Ne Teli İncit
Eğer Çekemezsen Gülün Nazını
Ne Dikene Dokun Ne Gülü İncit
*
Dinle ki Bülbülü Gelesin Coşa
Karganın Namesi Gider Mi Hoşa
Meyvesiz Ağacı Sallama Boşa
Ne Yaprağını Dök Ne Dalı İncit
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Bekle Dost Kapısını Sadık Dost İsen
Gönüller Tamir Et Ehli Dil İsen
Sevda Sahrasında Mecnun Değilsen
Ne Leyla'yı Çağır Ne Çölü İncit
*
Rızaya Razı Ol Hakka Kailsen
Ara Bul Mürşidi Müşkülde İsen
Hakikat Şehrine Yolcu Değilsen
Ne Yolcuyu Eğle Ne Yolu İncit
*
Gel Haktan Ayrılma Hakkı Seversen
Nefsini Islah Et Er Oğlu Ersen
Hüdai İncinir İnciden Versen
Ne Kimseden İncin Ne Eli İncit
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Damdan dama damımız
Yakındır eyvanımız
Sen ordan gel ben buradan
Çatlasın düşmanımız
*
Vay nene nene nene
Ne yaptım kızdın niye
Dilerim tez ölesen
Torunun kalsın mene
*
Damdan dama kozalak
Minder getir oturak
Zalim nenen duymadan
Bir muhabbet kazanak
*
Damdan dama geçiyor
Elinde gül döküyor
Ben o yardan vazgeçtim
Nenesi dil döküyor
-
Bir Gün Olur Sende Beni
Unutursun Unutursun
Zaten Kalmışım Yanlız
Sende Bir Gün Unutursun
*
Şu Dağların Ovasına
Çekip Gitsem Yaylasına
Kuşlar Döndü Yuvasına
Sende Bir Gün Unutursun
*
Yollar Uzun Uzar Gider
Deli Gönül Feryat Eder
Geçer Ömür Geçer Gider
Sende Birgün Unutursun
*
Bu Hasretlik Yasa Döndü
Yaz Baharım Kışa Döndü
Geçti Ömür Başa Döndü
Sende Bir Gün Unutursun
-
Sevmiştin de nedem
Yetmiyesice
Ne haberim var benim
Gönderdiğin yüzükler de
Parmağıma dar benim
Şu barak ellerinde
Yine yetmiyesice
Sevdiğim var benim
Vallah yıktın yuvamıda
Gençliğine doymayasın oy
*
Evinin önünde oturmuşda
Yoluma bakar
Bir bakışın yine yetmiyesicede
Antep'i yakar Barak'ı yakar
Aman al yanak üstünde
Yine de baharın gülleri kokar
Vallah yıktın yuvamı da
Gençliğine doymayasın oy oy
-
Can Oğlan
Kara kaş kara gözün
Baldan tatlıdır sözün
Anan baban razı et
Gel edek bu yaz düğün
*
Oğlan verem olasan
Allahından bulasan
Beni yaktın yandırdın
Benden beter olasan
*
Canoğlan canım oğlan
Yok yok yalanım oğlan
Seni bana kesmişler
Vallah yalan billah yalan
Oğlan yol üstünde durma
Kaytan bıyığın burma
Benden başka seversen
Genç yaşlarına doyma
-
Derdimi demeye dilde derman kalmadı
Anlamadı kimse beni yok anlamadı
Yokluğuna dayanacak gücüm kalmadı
Kül olmuş yüreğim dardayım bugün
Nice günler geldi de geçti ömrümden
*
Geride ne kaldı ki garip gönlümde
Öyle bir sevdaya düstüm yaram yürekte
Yıkılmış bedenim zordayım bugün
Derdime düşmüşüm gülüm yüzüm gülmüyor
Senden gayrisini inan gözüm görmüyor
Gurbet ellerine giden geri dönmüyor
Tutuşmuş dizlerim hardayım bugün
-
Ey dilim sen neler açtın başıma
En son diyeceğin başta denir mi?
Dostu düşman edip diktin karşıma
Namert sofrasına mert gidilir mi?
Dilim seni dara çeker asarım
Yetmez ise kor dağlar da yakarım
Bu işin içinden gel çık bakalım
Yalan meclisinde doğru denir mi?
*
Doğru bildiğini söyler durursun
Hatır gönül saymaz yere vurursun
Dilim bu gidişle sonum olursun
Deyyusun yüzüne deyyus denir mi?
Dilim muhabbeti tavaf eylersin
Her demi kendine Mirac eylersin
Arefeyi eder bayram edemezsin
Kafir sofrasında iftar yenir mi?
-
Garip kaldım gurbet elde
Tabip neylesin bu derde
Yuvasız kuşlar gibiyim
*
Değme, yaram çok derinde
Ayrılığın acısını Yürekteki sancısını
Ben bu derdin hangisini
*
Sazıma sözüme vuram
(Sazımın teline vuram)
Garibem yâr, yok mu derman
*
Gül yüzünü kime soram
Bu vakitsiz ayrılığa
Söyle ben nasıl dayanam
-
Hasretim sanadır ellere değil
Alev alev kor ateşten aldım
Mihnetim sanadır yar yerellere değil
Güneşten yıldıza haber saldım
Yollarım sanadır yar yar ellere değil
Güneşten yıldıza haber saldım
Hasretim sanadır yar yar ellere değil
*
Damarımda kanım diye sardım
Sinesinde uykulara daldım
Yüreğini yüreğimde buldum
Yangınım sanadır yar yar ellere değil
Yüreğini yüreğimde buldum
Hasretim sanadır yar yar ellere değil
*
Dumanından alev alev tüttüm
Gökyüzünden bulutlardan düktüm
Sellerimi ardın sıra döktüm
Göz yaşım sanadır yar yar ellere değil
Sellerimi ardın sıra döktüm
Hasretim sanadır yar yar ellere değil