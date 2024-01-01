Söylemezsem Dert Olur Şarkı Sözleri
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Türkü
Söylemezsem Dert Olur
-
Bahçada boran uçtu
Komşu damına düştü
Geçtim çardak dibinden
Gönlüm mardine düştü
Nerine nariney narina mın
Gurbandır sana canım
Karpuz kestim kırmızı
Hızır kavuştur bizi
İki şahit bir hoca
Kıysın nikâhımızı
Neriney nariney narina mın
Gurbandır sana canım
Kına yaktım elime
Gelin oğlan evine
Çalsın davul zurnalar
Zava ile gel ile
Neriney nariney narinamın
Gurbandır sana canım
-
Gözyaşlarım yağmur gibi akıyor
Bu hasretlik yüreğimi yakıyor
Kimse garip hallarımı bilmiyor
Ayırdılar beni senden nedensiz
Günler geçmez yaşayamam ki sensiz
Seni sevmek yasak olsa süresiz
Sensiz taşıdığım bu can değersiz
Sensin benim kaderim
Sensin derdim kederim
Başım alır giderim
Diyar diyar
Eller ne derse desin
Vazgeçemem benimsin
İsterse ölüm gelsin
Diyar diyar
Sensin benim kaderim
Sensin derdim kederim
Başım alır giderim
Diyar diyar
Eller ne derse desin
Vazgeçemem benimsin
İsterse ölüm gelsin
Diyar diyar
Aramızda engeller var sıralı
Laf anlamaz gönlüm kara sevdalı
Eksilmez ezelden bahtı karalı
Ayırdılar beni senden nedensiz
Günler geçmez yaşayamam ki sensiz
Seni sevmek yasak olsa süresiz
Sensiz taşıdığım bu can değersiz
Sensin benim kaderim
Sensin derdim kederim
Başım alır giderim
Diyar diyar
Eller ne derse desin
Vazgeçemem benimsin
İsterse ölüm gelsin
Diyar diyar
Sensin benim kaderim
Sensin derdim kederim
Başım alır giderim
Diyar diyar
Eller ne derse desin
Vazgeçemem benimsin
İsterse ölüm gelsin
Diyar diyar
Sensin benim kaderim
Sen
-
Ağlarsa anam ağlar ardımdan
Göklerden ağıt yağar yağmurla
Ağlarsa anam ağlar ardımdan
Göklerden ağıt yağar yağmurla
Dost yüzlü yalancılar kapımda
Yalnızlık çırılçıplak koynumda
Dost yüzlü yalancılar kapımda
Yalnızlık çırılçıplak koynumda
Gül çiçek kokan yanakları
Ninniyle umut veren dudakları
Hiçbir şeyde yok ana sıcaklığı
Anam anam anam, garip anam
Sen yoksun yanımda
Kime dert yanayım
Dünya yaman eller yaman
Anam anam, garip anam anam
Sen yoksun yanımda
Kime dert yanayım
Eller yaman
Ağlarsa anam ağlar ardımdan
Göklerde ağıt yağar yağmurla
Ağlarsa anam ağlar ardımdan
Göklerde ağıt yağar yağmurla
Dost yüzlü yalancılar kapımda
Yalnızlık çırılçıplak koynumda
Dost yüzlü yalancılar kapımda
Yalnızlık çırılçıplak koynumda
Gül çiçek kokan yanakları
Ninniyle umut veren dudakları
Hiçbir şeyde yok ana sıcaklığı
Anam anam, garip anam
Sen yoksun yanımda
Kime dert yanayım
Dünya yaman eller yaman
Anam anam, garip anam
Sen yoksun yanımda
Kime dert yanayım
Eller yaman
Anam anam, garip anam
Sen yoksun yanımda
-
Diledim Ki Nazlı Yare Gideyim
Her Yandan Çevirdi Yolumu Dağlar
Gurbet Elde Garip Kaldım Nideyim
Kırdı Kanadımı Kolumu Dağlar
*
Dağlar Oy Dağlar Dumanlı Dağlar
O Yarin Hasreti Bağrımı Dağlar
Dağlar Oy Dağlar İçim Kan Ağlar
O Yarin Hasreti Bağrımı Dağlar
*
Ayrılan Güler Mi Nazlı Yarinden
Küle Döndüm Hasretinden Narından
Kurtulmadım Tipisinden Karından
Perişan Eyledi Halimi Dağlar
*
Dağlar Oy Dağlar Dumanlı Dağlar
O Yarin Hasreti Bağrımı Dağlar
Dağlar Oy Dağlar İçim Kan Ağlar
O Yarin Hasreti Bağrımı Dağlar
*
Şimdi Sevdiğimin Gözü Yollarda
Kalıp Eğlenemem Issız Bellerde
Sadık Miskini'ye Yaban Ellerde
*
Reva Mı Gördünüz Ölümü Dağlar
Dağlar Oy Dağlar Dumanlı Dağlar
O Yarin Hasreti Bağrımı Dağlar
Dağlar Oy Dağlar İçim Kan Ağlar
O Yarin Hasreti Bağrımı Dağlar
-
Hangi bağın bağbanısan gülüsen, gülüsen
Aldın aklım, ettin beni deli sen amman
Aldın aklım, ettin beni deli sen amman
Kırk yıl geçse gene benim yârimsen, yârimsen
*
İsterem ki bir gün evvel gelesen amman
İsterem ki bir gün evvel gelesen amman
Öldüm, bittim, eridim, kül oldum amman
O senin aşkın elinden bayıldım amman
*
Öldüm, bittim, eridim, kül oldum amman
Sesin aldım, yüzünü de gördüm, ayıldım amman
Diyarbakır etrafında bağlar var, bağlar var
Fitil işler, yüreğimde yaram var amman
*
Fitil işler, yüreğimde yaram var amman
Sen gidersen benim başka kimim var, kimim var?
İsterem ki bir gün evvel gelesen amman
İsterem ki bir gün evvel gelesen amman
*
Öldüm, bittim, eridim, kül oldum amman
O senin aşkın elinden bayıldım amman
Öldüm, bittim, eridim, kül oldum amman
Sesin aldım, yüzünü de gördüm, ayıldım amman
-
Bahçalarda bağ erik le nure
Dallarını eğerik zalim nure
Bize Harputlu derler le nure
*
Ölene dek severiz zalim nure
Sarı pabuç süslüdür le nure
Evleri yol üstüdür zalim nure
Çok gelip geçme burada le le nure
Sonra derler dostudur zalim nure
*