Yaban Gülü Şarkı Sözleri
Türkü Yaban Gülü şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Türkü Yaban Gülü şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yaban Gülü sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Naze naze naze naze hayrane
Le naze vay le naze naze kurbane
Naze nazsın kalasan
Naze hayrane
Ataşlarda yanasın
Naze kurbana
*
Beni yaktın yandırdın
Naze hayrane
Benden beter olasan
Naze kurbaney
Naze naze naze naze hayrane
Le naze vay le naze naze kurbane
Nazey l ele nazey etme bu nazey
Le naze le nazey yeter bu naze
*
Naze düştüm narına
Naze hayrane
İnsaf eyle halima
Naze kurbane
-
Felek dert üstüne dert yaza yaza
Genç yasta büküldü belimiz bizim
Hasret koydu bizi bahara yaza
Çiçek açmaz oldu dalımız bizim
*
Gözümüzden yaşı döken utansın
Dilimize zincir vuran utansın
Dost ağlasın bugün felek utansın
Gayri tutmaz oldu kolumuz bizim
*
Gönlümüz eğlenmez sıladan öte
Hasret kaldık dost dilinden sohbete
Yokluk bizi mecbur etti gurbete
Düze çıkmaz oldu yolumuz bizim
-
Sallana sallana meçe ser ave
Yıkamış esbabı raxi ber tave
Bir öpücük isterem xera dew u bawe
*
Yabancı değilem kure xale temme
Dı beji na beji hewala temme
*
Evimi sorarsan nezika mala te ye
Keyfimi sorarsan keyfim hale te ye
Aslımı sorarsan kure ape te ye
*
Yabancı değilem kure xale temme
Dı beji na beji hewala temme
*
Salını salını tu ji virda hati
Aşkın ateşinden dile min keti
Dilber söz vermiştin tu çıma nati
*
Yabancı değilem kure xale temme
Dı beji na beji hewala temme
*
Yeki Tirki bibejim dudu Kurmanci
Yanağı gırmızı seva nar inci
Dedim bir buse ver etme narinci
*
Yabancı değilem kure xale temme
Dı beji na beji hewala temme
*
Bir gün geleceğim male bawe te
İsimini bilmem ki dibem nave te
Eğil de öpeyim geçe halke cave te
*
Yabancı değilem kure xale temme
Dı beji na beji hewala temme
*
Aşık Şenlik beji tu yare min i
Bıldır sen kız idin isale tu jin i
Çima xeber neda demek tu jin i
*
Yabancı değilem kure xale temme
Dı beji na beji hewala temme
-
Bir sel oldum rüzgârına kapıldım
Turna oldum arşa çıktım dolandım
Ağaçta yaprakta gülde aradım
Dılo yemman dılo yemman dılocan
Sevdan aldı beni kerem eyledi
Seyyah etti dağı taşı gezdirdi
Senin güzel gözlerine kul etti
*
Dılo yemman dılo yemman dılocan
Meğer ne zor imiş sevda yaresi
Biliirem her kimde olmaz çaresi
Yunusu kül etti mecnunu deli
Dılo yemman dılo yemman dılocan
Sevdan aldı beni kerem eyledi
Seyyah etti dağı taşı gezdirdi
Senin güzel gözlerine kul etti
Dılo yemman dılo yemman dılocan
-
Zamansız bir sevdayım ben gönül kapım belli değil, belli değil
Amansız bir davayım ben yer mekanım belli değil, belli değil
Çöl gülüne benzer yüzüm mahmurlanmış iki gözüm
Nerde nasıl bulur ölüm ecel günüm belli değil
Nerde nasıl bulur ölüm ecel günüm belli değil
Güven kalmadı kimseye dost düşmanım belli değil
Ömrüm dönmüş bilmeceye başı sonu belli değil
Güven kalmadı kimseye dost düşmanım belli değil
Ömrüm dönmüş bilmeceye başı sonu belli değil
Hayat dönmüş bilmeceye başı sonu belli değil
Hak'tan bulsun söz edenler bir derdimi yüz ederler, bin ederler
Baharımı güz ederler yazım kışım belli değil belli değil
Bilmem ki kimden sorayım kime derdim anlatayım
Ölmedim ki kurtulayım yaşadığım belli değil
Ölmedim ki kurtulayım yaşadığım belli değil
Güven kalmadı kimseye dost düşmanım belli değil
Ömrüm dönmüş bilmeceye başı sonu belli değil
Güven kalmadı kimseye dost düşmanım belli değil
Ömrüm dönmüş bilmeceye başı sonu belli değil
Hayat dönmüş bilmeceye başı sonu belli değil
-
Dağ olsaydım taş olsaydım
Dağ olsaydım taş olsaydım
Gözlerinden yaş olsaydım
Sen bir deli dolu rüzgar
Ben peşinde kuş olsaydım
Ben peşinde kuş olsaydım
*
Aman halo halo halo hallar
Kırıldı tuttuğum dallar
Zaten bir başıma kaldım
Terk etti sevdiğim dostlar
*
Aman halo halo halo hallar
Kırıldı tuttuğum dallar
Zaten bir başıma kaldım
Terk etti sevdiğim dostlar
*
Şu yolların tozu benim
Şu yolların tozu benim
Gözyaşının izi benim
Yüreğinde sakladığın
Sevdaların gizi benim
Sevdaların gizi benim
*
Aman halo halo halo hallar
Kırıldı tuttuğum dallar
Zaten bir başıma kaldım
Terk etti sevdiğim dostlar
-
Yaban Gülü Müsün Sarp Gayalarda
El Değmeden Solacağın Belliydi
Ey Vefâsız Derde Saldın Başını
Taştan Taşa Vuracağın Belliydi
*
A Güzelim Nerde Kaldı O Günler
Pişiman Olmuş Yataklarda İniler
*
Kara Çalı Gül Olamaz Demiştim
Üç Beş Katre Sel Olamaz Demiştim
Elin Oğlu Yâr Olamaz Demiştim
Melûl Mahzun Kalacağın Belliydi
*
A Güzelim Nerde Kaldı O Günler
Pişiman Olmuş Yataklarda İniler
*
Serhat Âşık Telli Sazım Yanımda
Şah-I Server Hu Albazım Yanımda
Gözbebeğim Ahbaplarım Yanımda
Sulari'siz Kalacağın Belliydi
*
A Güzelim Nerde Kaldı O Günler
Pişiman Olmuş Yataklarda İniler
-
İki dağın arasında kalmışam
Bülbül gibi daldan dala konmuşam oy konmuşam oy
Bülbül gibi daldan dala konmuşam oy konmuşam oy
*
Ne gün görmüş ne de murad almışam
Ana beni bir kötüye verdiler oy verdiler oy
Verdiler de günahıma girdiler oy girdiler oy
Verdiler de günahıma girdiler oy girdiler oy
*
Bir tasa olsa ezer içerim
İçerim de bu canımdan geçerim oy geçerim oy
İçerim de bu canımdan geçerim oy geçerim oy
Ben yarimi nerde olsa seçerim
*
Ana beni bir zalıma verdiler oy verdiler oy
Verdiler de günahıma girdiler oy girdiler oy
Verdiler de günahıma girdiler oy girdiler oy
-
DELİ GÖNÜL HANGİ DALA KONARSIN
SENİN TUTUNACAK DALIN MI KALDI
AHU FERYAD İLE NİÇİN YANARSIN
ŞU DÜNYADA SENİN MALIN MI KALDI
*
YERİN YOK YURDUN YOK NERDE KALIRSIN
HER YÜZE GÜLENİ DOSTUN SANIRSIN
BUNCA DERDİ SEN ÜSTÜNE ALIRSIN
DERT ÇEKECEK SENİN HALİN Mİ KALDI
*
FELEK SENİ GAFLETİNDEN UYUTTU
EŞİN DOSTUN NE VARISA UNUTTU
ESTİ SAM YELLERİ GÜLÜN KURUTTU
BÜLBÜLLER ÖTECEK GÜLÜN MÜ KALDI
*
ATEŞLERE YANAN EY DERTLİ EKBER
BU DÜNYANIN SONU YALANMIŞ MEĞER
BİR YARİN VAR İDİ ALMIŞ YADELLER
CANDAN BAŞKA SENİN VARIN MI KALDI
-
Yakar yüreğimi ehlibeyt sevdası
Hükmeder bedene gönül hırkası
Gözüm pınarında damla sevdası
Çekip zülfükarı söyletti beni
Dost beni beni
Oy benim cananım
*
Derde dermanım
Gönlüme sultanım
Benim üstadım
Benim hünkârım
*
Bir yanım Muhammed bir yanım Ali
Kavurur yüreği ağlatır beni
Pirim hünkar hacı bektaşı veli
Savurur rüzgarı çağlatır beni
Dost beni beni
Oy benim cananım
Derde dermanım
Gönlüme sultanım
Benim üstadım
Benim hünkârım
-
Gül yüzlü sultanım beni ağlatma
Aşığı ağlatmak ar değil midir
Yüreğimi aşk oduna dağlatma
Bu sinemde yanan nar değil midir
*
Her nereye varsam methin eylerim
Senin hayalınla gönlüm eylerim
Senden başka kisb ü kârı neylerim
Cemale baktığım kâr değil midir
*
Ela gözlüm kapınızdan kesilmem
Turab olup her ayağa basılmam
Garip mansur gibi dara asılmam
Zülfün teli bana dar değil midir
*
Dostun muhabbeti derunu dilden
Alem bir yan olsa vazgeçmem senden
Dedim dostum niçin kaçarsın benden
Dertli kemter sana kul değil midir
-
Sen gidince dağlardaki rüzgar bile sustu cano.
Senden sonra bahçemdeki bülbül güle küstü cano.
Ağlamak kar etmez oldu.Elim kolum tutmaz oldu.
Sazım düzen tutmaz oldu.Mızrap tele küstü cano
*
Gel tabibim gör halimi,üşüyorum sar cano.
Hasretin kırdı dalımı yaprak dala küstü cano.
Ağlamak kar etmez oldu.Elim kolum tutmaz oldu.
Sazım düzen tutmaz oldu.Mızrap tele küstü cano
-
Düze çıkmıyor yolumuz
Çiçek açmıyor dalı
Ne olacak bu halımız
De ele kirve de hele
*
Muhabbetin güllerine
Kurban olam dillerine
Dokun sazın tellerine
De hele kirve de hele
*
Ne kilim ne de hasır
Hep felekte bulduk kusur
Aşk elinden olduk esir
De hele kirve de hele
*
Muhabbetin güllerine
Kurban olam dillerine
Dokun sazın tellerine
De hele kirve de hele
*
Akan suda iz olur mu?
Hal bilmezden dost olur mu?
Ana gibi yar olur mu?
De hele kirvem de hele
*
Muhabbetin güllerine
Kurban olam dillerine
Dokun sazın tellerine
De hele kirve de hele