Naze Naze naze naze naze hayrane Le naze vay le naze naze kurbane Naze nazsın kalasan Naze hayrane Ataşlarda yanasın Naze kurbana * Beni yaktın yandırdın Naze hayrane Benden beter olasan Naze kurbaney Naze naze naze naze hayrane Le naze vay le naze naze kurbane Nazey l ele nazey etme bu nazey Le naze le nazey yeter bu naze * Naze düştüm narına Naze hayrane İnsaf eyle halima Naze kurbane

Felek Utansın Felek dert üstüne dert yaza yaza Genç yasta büküldü belimiz bizim Hasret koydu bizi bahara yaza Çiçek açmaz oldu dalımız bizim * Gözümüzden yaşı döken utansın Dilimize zincir vuran utansın Dost ağlasın bugün felek utansın Gayri tutmaz oldu kolumuz bizim * Gönlümüz eğlenmez sıladan öte Hasret kaldık dost dilinden sohbete Yokluk bizi mecbur etti gurbete Düze çıkmaz oldu yolumuz bizim

Sallana Sallana Sallana sallana meçe ser ave Yıkamış esbabı raxi ber tave Bir öpücük isterem xera dew u bawe * Yabancı değilem kure xale temme Dı beji na beji hewala temme * Evimi sorarsan nezika mala te ye Keyfimi sorarsan keyfim hale te ye Aslımı sorarsan kure ape te ye * Yabancı değilem kure xale temme Dı beji na beji hewala temme * Salını salını tu ji virda hati Aşkın ateşinden dile min keti Dilber söz vermiştin tu çıma nati * Yabancı değilem kure xale temme Dı beji na beji hewala temme * Yeki Tirki bibejim dudu Kurmanci Yanağı gırmızı seva nar inci Dedim bir buse ver etme narinci * Yabancı değilem kure xale temme Dı beji na beji hewala temme * Bir gün geleceğim male bawe te İsimini bilmem ki dibem nave te Eğil de öpeyim geçe halke cave te * Yabancı değilem kure xale temme Dı beji na beji hewala temme * Aşık Şenlik beji tu yare min i Bıldır sen kız idin isale tu jin i Çima xeber neda demek tu jin i * Yabancı değilem kure xale temme Dı beji na beji hewala temme

Dilocan Bir sel oldum rüzgârına kapıldım Turna oldum arşa çıktım dolandım Ağaçta yaprakta gülde aradım Dılo yemman dılo yemman dılocan Sevdan aldı beni kerem eyledi Seyyah etti dağı taşı gezdirdi Senin güzel gözlerine kul etti * Dılo yemman dılo yemman dılocan Meğer ne zor imiş sevda yaresi Biliirem her kimde olmaz çaresi Yunusu kül etti mecnunu deli Dılo yemman dılo yemman dılocan Sevdan aldı beni kerem eyledi Seyyah etti dağı taşı gezdirdi Senin güzel gözlerine kul etti Dılo yemman dılo yemman dılocan

Belli Değil Zamansız bir sevdayım ben gönül kapım belli değil, belli değil Amansız bir davayım ben yer mekanım belli değil, belli değil Çöl gülüne benzer yüzüm mahmurlanmış iki gözüm Nerde nasıl bulur ölüm ecel günüm belli değil Nerde nasıl bulur ölüm ecel günüm belli değil Güven kalmadı kimseye dost düşmanım belli değil Ömrüm dönmüş bilmeceye başı sonu belli değil Güven kalmadı kimseye dost düşmanım belli değil Ömrüm dönmüş bilmeceye başı sonu belli değil Hayat dönmüş bilmeceye başı sonu belli değil Hak'tan bulsun söz edenler bir derdimi yüz ederler, bin ederler Baharımı güz ederler yazım kışım belli değil belli değil Bilmem ki kimden sorayım kime derdim anlatayım Ölmedim ki kurtulayım yaşadığım belli değil Ölmedim ki kurtulayım yaşadığım belli değil Güven kalmadı kimseye dost düşmanım belli değil Ömrüm dönmüş bilmeceye başı sonu belli değil Güven kalmadı kimseye dost düşmanım belli değil Ömrüm dönmüş bilmeceye başı sonu belli değil Hayat dönmüş bilmeceye başı sonu belli değil

Halo Dağ olsaydım taş olsaydım Dağ olsaydım taş olsaydım Gözlerinden yaş olsaydım Sen bir deli dolu rüzgar Ben peşinde kuş olsaydım Ben peşinde kuş olsaydım * Aman halo halo halo hallar Kırıldı tuttuğum dallar Zaten bir başıma kaldım Terk etti sevdiğim dostlar * Aman halo halo halo hallar Kırıldı tuttuğum dallar Zaten bir başıma kaldım Terk etti sevdiğim dostlar * Şu yolların tozu benim Şu yolların tozu benim Gözyaşının izi benim Yüreğinde sakladığın Sevdaların gizi benim Sevdaların gizi benim * Aman halo halo halo hallar Kırıldı tuttuğum dallar Zaten bir başıma kaldım Terk etti sevdiğim dostlar

Yaban Gülü Yaban Gülü Müsün Sarp Gayalarda El Değmeden Solacağın Belliydi Ey Vefâsız Derde Saldın Başını Taştan Taşa Vuracağın Belliydi * A Güzelim Nerde Kaldı O Günler Pişiman Olmuş Yataklarda İniler * Kara Çalı Gül Olamaz Demiştim Üç Beş Katre Sel Olamaz Demiştim Elin Oğlu Yâr Olamaz Demiştim Melûl Mahzun Kalacağın Belliydi * A Güzelim Nerde Kaldı O Günler Pişiman Olmuş Yataklarda İniler * Serhat Âşık Telli Sazım Yanımda Şah-I Server Hu Albazım Yanımda Gözbebeğim Ahbaplarım Yanımda Sulari'siz Kalacağın Belliydi * A Güzelim Nerde Kaldı O Günler Pişiman Olmuş Yataklarda İniler

İki Dağın Arasında İki dağın arasında kalmışam Bülbül gibi daldan dala konmuşam oy konmuşam oy Bülbül gibi daldan dala konmuşam oy konmuşam oy * Ne gün görmüş ne de murad almışam Ana beni bir kötüye verdiler oy verdiler oy Verdiler de günahıma girdiler oy girdiler oy Verdiler de günahıma girdiler oy girdiler oy * Bir tasa olsa ezer içerim İçerim de bu canımdan geçerim oy geçerim oy İçerim de bu canımdan geçerim oy geçerim oy Ben yarimi nerde olsa seçerim * Ana beni bir zalıma verdiler oy verdiler oy Verdiler de günahıma girdiler oy girdiler oy Verdiler de günahıma girdiler oy girdiler oy

Deli Gönül (U.H.) DELİ GÖNÜL HANGİ DALA KONARSIN SENİN TUTUNACAK DALIN MI KALDI AHU FERYAD İLE NİÇİN YANARSIN ŞU DÜNYADA SENİN MALIN MI KALDI * YERİN YOK YURDUN YOK NERDE KALIRSIN HER YÜZE GÜLENİ DOSTUN SANIRSIN BUNCA DERDİ SEN ÜSTÜNE ALIRSIN DERT ÇEKECEK SENİN HALİN Mİ KALDI * FELEK SENİ GAFLETİNDEN UYUTTU EŞİN DOSTUN NE VARISA UNUTTU ESTİ SAM YELLERİ GÜLÜN KURUTTU BÜLBÜLLER ÖTECEK GÜLÜN MÜ KALDI * ATEŞLERE YANAN EY DERTLİ EKBER BU DÜNYANIN SONU YALANMIŞ MEĞER BİR YARİN VAR İDİ ALMIŞ YADELLER CANDAN BAŞKA SENİN VARIN MI KALDI

Benim Cananım Yakar yüreğimi ehlibeyt sevdası Hükmeder bedene gönül hırkası Gözüm pınarında damla sevdası Çekip zülfükarı söyletti beni Dost beni beni Oy benim cananım * Derde dermanım Gönlüme sultanım Benim üstadım Benim hünkârım * Bir yanım Muhammed bir yanım Ali Kavurur yüreği ağlatır beni Pirim hünkar hacı bektaşı veli Savurur rüzgarı çağlatır beni Dost beni beni Oy benim cananım Derde dermanım Gönlüme sultanım Benim üstadım Benim hünkârım

Beni Ağlatma Gül yüzlü sultanım beni ağlatma Aşığı ağlatmak ar değil midir Yüreğimi aşk oduna dağlatma Bu sinemde yanan nar değil midir * Her nereye varsam methin eylerim Senin hayalınla gönlüm eylerim Senden başka kisb ü kârı neylerim Cemale baktığım kâr değil midir * Ela gözlüm kapınızdan kesilmem Turab olup her ayağa basılmam Garip mansur gibi dara asılmam Zülfün teli bana dar değil midir * Dostun muhabbeti derunu dilden Alem bir yan olsa vazgeçmem senden Dedim dostum niçin kaçarsın benden Dertli kemter sana kul değil midir

Cano Sen gidince dağlardaki rüzgar bile sustu cano. Senden sonra bahçemdeki bülbül güle küstü cano. Ağlamak kar etmez oldu.Elim kolum tutmaz oldu. Sazım düzen tutmaz oldu.Mızrap tele küstü cano * Gel tabibim gör halimi,üşüyorum sar cano. Hasretin kırdı dalımı yaprak dala küstü cano. Ağlamak kar etmez oldu.Elim kolum tutmaz oldu. Sazım düzen tutmaz oldu.Mızrap tele küstü cano