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7/24 Dinle Adı Türkü

Adı Türkü Şarkı Sözleri

Türkü Adı Türkü şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Türkü Adı Türkü şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Adı Türkü sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Türkü

Türkü

Adı Türkü

  • Unutursun

  • Nene

  • Yetmeyesice

  • Canoğlan

  • Derman Kalmadı

  • Ey Dilim

  • Garip Kaldım

  • Gönül Çalamazsan Aşkın Sazını

  • Hasretim Sanadır

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