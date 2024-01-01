Unutursun Bir Gün Olur Sende Beni Unutursun Unutursun Zaten Kalmışım Yanlız Sende Bir Gün Unutursun * Şu Dağların Ovasına Çekip Gitsem Yaylasına Kuşlar Döndü Yuvasına Sende Bir Gün Unutursun * Yollar Uzun Uzar Gider Deli Gönül Feryat Eder Geçer Ömür Geçer Gider Sende Birgün Unutursun * Bu Hasretlik Yasa Döndü Yaz Baharım Kışa Döndü Geçti Ömür Başa Döndü Sende Bir Gün Unutursun

Nene Damdan dama damımız Yakındır eyvanımız Sen ordan gel ben buradan Çatlasın düşmanımız * Vay nene nene nene Ne yaptım kızdın niye Dilerim tez ölesen Torunun kalsın mene * Damdan dama kozalak Minder getir oturak Zalim nenen duymadan Bir muhabbet kazanak * Damdan dama geçiyor Elinde gül döküyor Ben o yardan vazgeçtim Nenesi dil döküyor

Yetmeyesice Sevmiştin de nedem Yetmiyesice Ne haberim var benim Gönderdiğin yüzükler de Parmağıma dar benim Şu barak ellerinde Yine yetmiyesice Sevdiğim var benim Vallah yıktın yuvamıda Gençliğine doymayasın oy * Evinin önünde oturmuşda Yoluma bakar Bir bakışın yine yetmiyesicede Antep'i yakar Barak'ı yakar Aman al yanak üstünde Yine de baharın gülleri kokar Vallah yıktın yuvamı da Gençliğine doymayasın oy oy

Canoğlan Can Oğlan Kara kaş kara gözün Baldan tatlıdır sözün Anan baban razı et Gel edek bu yaz düğün * Oğlan verem olasan Allahından bulasan Beni yaktın yandırdın Benden beter olasan * Canoğlan canım oğlan Yok yok yalanım oğlan Seni bana kesmişler Vallah yalan billah yalan Oğlan yol üstünde durma Kaytan bıyığın burma Benden başka seversen Genç yaşlarına doyma

Derman Kalmadı Derdimi demeye dilde derman kalmadı Anlamadı kimse beni yok anlamadı Yokluğuna dayanacak gücüm kalmadı Kül olmuş yüreğim dardayım bugün Nice günler geldi de geçti ömrümden * Geride ne kaldı ki garip gönlümde Öyle bir sevdaya düstüm yaram yürekte Yıkılmış bedenim zordayım bugün Derdime düşmüşüm gülüm yüzüm gülmüyor Senden gayrisini inan gözüm görmüyor Gurbet ellerine giden geri dönmüyor Tutuşmuş dizlerim hardayım bugün

Ey Dilim Ey dilim sen neler açtın başıma En son diyeceğin başta denir mi? Dostu düşman edip diktin karşıma Namert sofrasına mert gidilir mi? Dilim seni dara çeker asarım Yetmez ise kor dağlar da yakarım Bu işin içinden gel çık bakalım Yalan meclisinde doğru denir mi? * Doğru bildiğini söyler durursun Hatır gönül saymaz yere vurursun Dilim bu gidişle sonum olursun Deyyusun yüzüne deyyus denir mi? Dilim muhabbeti tavaf eylersin Her demi kendine Mirac eylersin Arefeyi eder bayram edemezsin Kafir sofrasında iftar yenir mi?

Garip Kaldım Garip kaldım gurbet elde Tabip neylesin bu derde Yuvasız kuşlar gibiyim * Değme, yaram çok derinde Ayrılığın acısını Yürekteki sancısını Ben bu derdin hangisini * Sazıma sözüme vuram (Sazımın teline vuram) Garibem yâr, yok mu derman * Gül yüzünü kime soram Bu vakitsiz ayrılığa Söyle ben nasıl dayanam

Gönül Çalamazsan Aşkın Sazını Gönül Çalamazsan Aşkın Sazını Ne Perdeye Dokun Ne Teli İncit Eğer Çekemezsen Gülün Nazını Ne Dikene Dokun Ne Gülü İncit * Dinle ki Bülbülü Gelesin Coşa Karganın Namesi Gider Mi Hoşa Meyvesiz Ağacı Sallama Boşa Ne Yaprağını Dök Ne Dalı İncit * Bekle Dost Kapısını Sadık Dost İsen Gönüller Tamir Et Ehli Dil İsen Sevda Sahrasında Mecnun Değilsen Ne Leyla'yı Çağır Ne Çölü İncit * Rızaya Razı Ol Hakka Kailsen Ara Bul Mürşidi Müşkülde İsen Hakikat Şehrine Yolcu Değilsen Ne Yolcuyu Eğle Ne Yolu İncit * Gel Haktan Ayrılma Hakkı Seversen Nefsini Islah Et Er Oğlu Ersen Hüdai İncinir İnciden Versen Ne Kimseden İncin Ne Eli İncit