Türküler (Rengahenk)

Çayır çimen geze geze of Çayır çimen geze geze of Oldum ben bir geveze Kızına gönül verdim Darılma hanım teyze Of nenem of Kızına gönül verdim Darılma hanım teyze Of nenem of Çayır çimen geze geze of Çayır çimen geze geze of Oldum ben bir geveze Kızına gönül verdim Darılma hanım teyze Of nenem of Kızına gönül verdim Darılma hanım teyze Of nenem of Pencereden kuş uçtu of Pencereden kuş uçtu of Yandı yürek tutuştu Yanma yüreğim yanma Ayrılık bize düştü Of nenem of Yanma yüreğim yanma Ayrılık bize düştü Of nenem of Simidimin tavlası of Simidimin tavlası of Geldi düğün haftası Gelin olucam diye Nedir bunun tafrası Of nenem of Gelin olucam diye Nedir bunun tafrası Of nenem of Geldi düğün haftası Gelin olucam diye Nedir bunun tafrası Of nenem of Gelin olucam diye Nedir bunun tafrası Of nenem of