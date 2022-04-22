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7/24 Dinle Türküler (Rengahenk)

Türküler (Rengahenk)

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01

Yüksek Yüksek Tepelere

Türküler (Rengahenk) 04:01
02

Bedir

Türküler (Rengahenk) 04:06
03

Zello

Türküler (Rengahenk) 03:13
04

Gemuler Giresune

Türküler (Rengahenk) 02:52
05

Adanalı

Türküler (Rengahenk) 03:02
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