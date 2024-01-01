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7/24 Dinle Rengahenk Türküler

Rengahenk Türküler Şarkı Sözleri

Türküler (Rengahenk) Rengahenk Türküler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Türküler (Rengahenk) Rengahenk Türküler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Rengahenk Türküler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Türküler (Rengahenk)

Türküler (Rengahenk)

Rengahenk Türküler

  • Gemuler Giresune

  • Ali Sevilmez Mi

  • Aya Bak Yıldıza Bak

  • Ağlama Yar Ağlama

  • Burçak Tarlası

  • Değmen Benim (Ben Bir Selvi Boylu Yar)

  • Geçti Dost Kervanı (Şu Karşı Yayla)

  • Göç(Enstr)

  • Kalenin Dibinde Taş Ben Olaydım

  • Kirpiğin Kaşına Değdiği Zaman

  • Mapusun İçinde Üç Ağaç İncir

  • Sular Akar Doldurur

  • Tombalacık Halimem

  • Urfalıyam Ezelden

  • Vallahi O Yardır

  • Çayır Çimen Geze Geze

  • İki Dağın Arasında Kalmışam

  • Altın Hızma Mülayim

  • Ela Gözlüm

  • Hangi Dağın Bağbanısan

  • Yüksek Yüksek Tepelere

  • Bedir

  • Zello

  • Adanalı

  • Iğdırın Ala Alması

  • Hekimoğlu

  • Gesi Bağları

  • İzmirin Kavakları

  • Urfaya Paşa Geldi

  • Yaylanın Çimenine

  • Sızı (Enstrumental)

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