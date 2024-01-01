Türküler (Rengahenk)

Hangi Dağın Bağbanısan Hangi bağın bağbanısan gülüsen, gülüsen Aldın aklım, ettin beni deli sen amman Aldın aklım, ettin beni deli sen amman Kırk yıl geçse gene benim yârimsen, yârimsen * İsterem ki bir gün evvel gelesen amman İsterem ki bir gün evvel gelesen amman Öldüm, bittim, eridim, kül oldum amman O senin aşkın elinden bayıldım amman * Öldüm, bittim, eridim, kül oldum amman Sesin aldım, yüzünü de gördüm, ayıldım amman Diyarbakır etrafında bağlar var, bağlar var Fitil işler, yüreğimde yaram var amman * Fitil işler, yüreğimde yaram var amman Sen gidersen benim başka kimim var, kimim var? İsterem ki bir gün evvel gelesen amman İsterem ki bir gün evvel gelesen amman * Öldüm, bittim, eridim, kül oldum amman O senin aşkın elinden bayıldım amman Öldüm, bittim, eridim, kül oldum amman Sesin aldım, yüzünü de gördüm, ayıldım amman

Ali Sevilmez Mi Getme durnam getme Dağlar salında, dağlar salında Hakk'ın kelamını hey dost kesme dilinden Hakk'ın kelamını hey dost kesme dilinden Sevdiceğim kalmış Kenan elinde, kenan elinde Durnalar o şahı şahı görmediniz mi Durnalar o şahı şahı görmediniz mi Aman durnam aman aman Ali misin sen Yoksa Hünkar Hacı Bektaş Veli misin sen Ali sevilmez mi hey hey deli misin sen Ali sevilmez mi hey hey deli misin sen Getme durnam getme Dağlar dumandır, dağlar dumandır Bizim güttüğümüz hey dost ikrar imandır Bizim güttüğümüz hey hey ikrar imandır Dosttan ayrı düştüm Halim yamandır, halim yamandır Durnalar o şahı şahı görmediniz mi Durnalar o şahı şahı görmediniz mi Aman durnam aman aman Ali misin sen Yoksa Hünkar Hacı Bektaş Veli misin sen Ali sevilmez mi hey hey deli misin sen Ali sevilmez mi hey hey deli misin sen Şah atayım kurban Binlerce yaşa, binlerce yaşa Daha neler gelir gelir sağ olan başa Daha neler neler gelir sağ olan başa Bizden selam olsun Gavim gardaşa, gavim gardaşa Durnalar o şahı şahı görmediniz mi Durnalar o şahı şahı görmediniz mi Aman durnam aman aman Ali misin sen Yoksa Hünkar Hacı Bektaş Veli misin sen Ali sevilmez mi hey hey deli misin sen Ali sevilmez mi hey hey deli misin sen Deli misin sen

Aya Bak Yıldıza Bak Aya bak yıldıza bak Suya giden kıza bak Kız allahın seversen Dön de biraz bize bak * Ay buluttan geridir Buralar nerden beridir Kalkın gidin evliler Buralar bekar yeridir * Lemide hayranın olim Kara kız kurbanın olim Lemide hayranın olim Kara kız kurbanın olim * Aya bak yıldıza bak Suya giden kıza bak Kız allahın seversen Dön de biraz bize bak * Ay buluttan geridir Buralar nerden beridir Kalkın gidin evliler Buralar bekar yeridir * Lemide hayranın olim Kara kız kurbanın olim Lemide hayranın olim Kara kız kurbanın olim * Ay buluttan geridir Buralar nerden beridir Kalkın gidin evliler Buralar bekar yeridir * Lemide hayranın olim Kara kız kurbanın olim Lemide hayranın olim Kara kız kurbanın olim * Lemide hayranın olim Kara kız kurbanın olim Lemide hayranın olim Kara kız kurbanın olim

Ağlama Yar Ağlama Ağlama, yâr, ağlama, anam Mavi yazma bağlama Ağlama, yâr, ağlama, anam Mavi yazma bağlama Mavi yazma tez solar, anam Ciğerimi dağlama Mavi yazma tez solar, anam Ciğerimi dağlama Öyledir, yâr, öyledir, anam Derdim derdi söyletir Öyledir, yâr, öyledir, anam Derdim beni söyletir Almış yâri yanına, anam Türkü koy da söyletir Almış yâri yanına, anam Türkü koy da söyletir Elmalar olanda gel, anam Ayvalar olanda gel Elmalar olanda gel, anam Ayvalar olanda gel Heste düştüm, gelmedin, anam Bari can verende gel Heste düştüm, gelmedin, anam Bari can verende gel Öyledir, yâr, öyledir, anam Derdim derdi söyletir Öyledir, yâr, öyledir, anam Derdim beni söyletir Almış yâri yanına, anam Türkü koy da söyletir Almış yâri yanına, anam Türkü koy da söyletir

Burçak Tarlası Sabahtan kalktım da ezan sesi var Ezan da sesi değil yâr yâr, burçak yası var Ezan da sesi değil yâr yâr, burçak yası var * Bakın şu deyyusun kaç tarlası var Aman da kızlar ne zor imiş burçak yolması Burçak tarlasında yâr yâr, gelin olması Eğdirme fesini yavrum, kalkar giderim Evini başına yâr yâr, yıkar da giderim * Elimi salladım, değdi dikene İnkisar eyledim yâr yâr, burçak ekene İnkisar eyledim yâr yâr, burçak ekene * İlahi kaynana, ömrün tükene Aman da kızlar ne zor imiş burçak yolması Burçak tarlasında yâr yâr, gelin olması Eğdirme fesini yavrum, kalkar giderim Evini başına yâr yâr, yıkar da giderim

Değmen Benim (Ben Bir Selvi Boylu Yar) Değmen benim gamlı yaslı gönlüme Değmen benim gamlı yaslı gönlüme Ben bir selvi boylu yardan Ayrıldım ayrıldım ayrıldım yar Ben bir selvi boylu yardan Ayrıldım ayrıldım ayrıldım yar Evven bağban idim dostun bağında Evven bağban idim dostun bağında Talan vurdu ayva nardan Ayrıldım ayrıldım ayrıldım yar Kumru gibi gökyüzünde dönende Kumru gibi gökyüzünde dönende Baykuş gibi viran yurda Konanda konanda konanda vay Baykuş gibi viran yurda Konanda konanda konanda vay Çok ağladım mecnun gibi çöllerde Çok ağladım mecnun gibi çöllerde Ferhat gibi şirin yardan Ayrıldım ayrıldım ayrıldım vay Şirin gibi zülfü yardan Ayrıldım ayrıldım ayrıldım vay

Geçti Dost Kervanı (Şu Karşı Yayla) Şu karşı yaylada göç katar katar Bir yiğidin derdi serinde tüter Bu ayrılık bana ölümden beter Geçti dost kervanı eyleme beni eyleme beni * Bu ayrılık bana ölümden beter Geçti dost kervanı eyleme beni eyleme beni Şu benim sevdiğim başta oturur Bu güzelin derdi beni bitirir * Bu ayrılık bize zulüm getirir Geçti dost kervanı eyleme beni eyleme beni Bu ayrılık bize zulüm getirir Geçti dost kervanı eyleme beni eyleme beni Pir Sultan Abdal'ım dağlar aşalım * Aşalım da dost diye nere düşelim Çok ekmeğin yedim helallaşalım Geçti dost kervanı eyleme beni eyleme beni Çok ekmeğin yedim helallaşalım Geçti dost kervanı eyleme beni eyleme beni

Kalenin Dibinde Taş Ben Olaydım Kalenin dibinde taş ben olaydım Kalenin dibinde taş ben olaydım Gelene geçene, geçene, geçene yoldaş olaydım Gelene geçene, geçene, geçene yoldaş olaydım Bacısı güzele gardaş olaydım Bacısı güzele gardaş olaydım Kalk gidek çayhanaya, çayhanaya, çayhanaya Baba gönlüm eğlensin Yarın hakkın divanında, divanında, divanında Doğru da söylensin Kalenin dibinde üç ağaç incir Kalenin dibinde üç ağaç incir Elinde kelepçe, kelepçe, kelepçe, boynunda zincir Elinde kelepçe, kelepçe, kelepçe, boynunda zincir Zinciri çok sallama, kolların incir Zinciri çok sallama, kolların incir Kalk gidek çayhanaya, çayhanaya, çayhanaya Baba gönlüm eğlensin Yarın hakkın divanında, divanında, divanında Doğru da söylersin

Kirpiğin Kaşına Değdiği Zaman Kirpiğin kaşına da değdiği zaman Kirpiğin kaşına da değdiği zaman Bekletme sevdiğim de vur beni beni Bekletme sevdiğim de vur beni beni * Sevdanın şafağı da söktüğü zaman Sevdanın şafağı da söktüğü zaman Diyardan diyara da sür beni beni Diyardan diyara da sür beni beni * Saçların rüzgarı da tel tel biçen de Saçların rüzgarı da tel tel biçen de Dudağın dilinden de şerbet içen de Dudağın dilinden de şerbet içen de * Gönlümde duygular da ateş saçan da Gönlümde duygular da ateş saçan da Ateşten gömleğe de sar beni beni Ateşten gömleğe de sar beni beni

Mapusun İçinde Üç Ağaç İncir Mapusun içinde üç ağaç incir Mapusun içinde üç ağaç incir Elimde kelepçe, boynumda zincir Oy zulum zulum, başımda zulum, uzak git ölüm Zincir sallandıkça her yanım sancır Zincir sallandıkça her yanım sancır Düştüm bir ormana yol belli değil Oy zulum zulum, başımda zulum, uzak git ölüm Düştüm bir ormana yol belli değil Oy zulum zulum, başımda zulum, uzak git ölüm Mapusun içinde mermerden direk Mapusun içinde mermerden direk Kimimiz 15'lik, kimimiz kürek Oy zulum zulum, başımda zulum, nedir bu hâlim? İnsanın zulmune dayanmaz yürek İnsanın zulmune dayanmaz yürek Yatarım yatarım gün belli değil Oy zulum zulum, başımda zulum, uzak git ölüm Yatarım yatarım gün belli değil Oy zulum zulum, başımda zulum, uzak git ölüm Mapusun içinde bir ulu çınar Mapusun içinde bir ulu çınar Kırılsın zincirler, yıkılsın duvar Oy zulum zulum, başımda zulum, uzak git ölüm Tezikmiş kuş bile yuvaya döner Tezikmiş kuş bile yuvaya döner Düştüm bir ormana yol belli değil Oy zulum zulum, başımda zulum, uzak git ölüm Yatarım yatarım gün belli değil Oy zulum zulum, başımda zulum, nedir bu hâlim?

Sular Akar Doldurur Sular akar doldurur taşlarun kovuğini Sular akar doldurur taşlarun kovuğini Bir yemincuk yapsana Bir yemincuk yapsana Sen benum olduğuni Sen benum olduğuni Bir yemincuk yapsana Bir yemincuk yapsana Sen benum olduğuni Sen benum olduğuni INSTRUMENTAL E kiz koynunda ölsem kefen de istemezdum E kiz koynunda ölsem kefen de istemezdum Üç gün sarilup yatsam Üç gün sarilup yatsam Sağdan sola dönmezdum Sağdan sola dönmezdum Üç gün sarilup yatsam Üç gün sarilup yatsam Sağdan soldan dönmezdum Sağdan soldan dönmezdum Yak ateşi ateşi da çadirun ocağına Yak ateşi ateşi da çadirun ocağına Al azrail canumi Al azrail canumi Al azrail canumi Al azrail canumi Al azrail canumi Al azrail canumi Yarimun kucağinda Yarimun kucağinda Al azrail canumi Al azrail canumi Yarimun kucağinda Yarimun kucağinda Al azrail canumi Al azrail canumi Yarimun kucağinda Yarimun kucağinda Al azrail canumi Al azrail canumi Yarimun kucağinda Yarimun kucağinda

Tombalacık Halimem Kiraz aldım dikmeden Halimem dallarını bükmeden Halimem dallarını bükmeden Bir armağan ver bana Halimem ben gurbete gitmeden Halimem ben gurbete gitmeden Tombalacık Halimem çay başına gel Ben gidiyorum Bolu'ya düş peşime gel Tombalacık Halimem çay başına gel Ben gidiyorum Bolu'ya düş peşime gel Tombalacık Halimem çay başına gel Ben gidiyorum Bolu'ya düş peşime gel Ocak başında kaldım Halimem ince fikire daldım Halimem ince fikire daldım Kapılar açıldıkça Halimem seni geliyor sandım Halimem seni geliyor sandım Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Tütün aldım hendekten Halimem hekim gelir Devrek'ten Halimem hekim gelir Devrek'ten Hekim buna ne desin Halimem yangınımız yürekten Halimem yangınımız yürekten Algın mısın Halimem, baygın mısın gel Hiç haberin gelmiyor dargın mısın gel Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Tombalacık Halimem çay başına gel Ben gidiyorum Bolu'ya düş peşime gel Algın mısın Halimem, baygın mısın gel Hiç haberin gelmiyor dargın mısın gel Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Tombalacık Halimem çay başına gel Ben gidiyorum Bolu'ya düş peşime gel Tombalacık Halimem çay başına gel Ben gidiyorum Bolu'ya düş peşime gel

Urfalıyam Ezelden Urfalıyam ezelden, Urfalıyam ezelden Gönlüm geçmez güzelden * Gönlüm geçmez güzelden, vay Gönlümün gözü çıksın Gönlümün gözü çıksın Sevmeseydim ezelden * Sevmeseydim ezelden, vay Agam olasan Ömer Paşam olasan Ömer Yetim kalasan Ömer * Benim olasan Ömer, vay Agam olasan Ömer Paşam olasan Ömer Yetim kalasan Ömer * Benim olasan Ömer, vay Urfa bir yana düşer Urfa bir yana düşer Zülüf gerdana düşer * Zülüf gerdana düşer, vay Bu nasıl baş bağlamak Bu nasıl baş bağlamak Her gün bir yana düşer * Her gün bir yana düşer, vay Agam olasan Ömer Paşam olasan Ömer Yetim kalasan Ömer * Benim olasan Ömer, vay Agam olasan Ömer Paşam olasan Ömer Yatim kalasan Ömer * Benim olasan Ömer, vay Urfa bir dağ içinde Urfa bir dağ içinde Gülü bardağ içinde * Gülü bardağ içinde, vay Urfa'yı Hak saklasın Urfa'yı Hak saklasın Bir yârim var içinde * Bir yârim var içinde, vay Agam olasan Ömer Paşam olasan Ömer Yetim kalasan Ömer Benim olasan Ömer, vay * Agam olasan Ömer Paşam olasan Ömer Yetim kalasan Ömer Benim olasan Ömer, vay

Vallahi O Yardır Vallahi o yardır Billahi o yardır Sinemin üstünde Hala o dağdır Vallahi o yardır Billahi o yardır Sinemin üstünde Hala o dağdır Mavi yüzük firuze Haber verin horoza Horoz bugün ötmesin Yar gelmiş hanemize Mavi yüzük firuze Haber verin horoza Horoz bugün ötmesin Yar gelmiş hanemize Vallahi o yardır Billahi o yardır Sinemin üstünde Hala o dağdır Vallahi o yardır Billahi o yardır Sinemin üstünde Hala o dağdır Bu dağın ötesine Mailem yar sesine Yarim keklik ben doğan Düşeydim ensesine Bu dağın ötesine Mailem yar sesine O yar keklik ben doğan Düşeydim ensesine Vallahi o yardır Billahi o yardır Sinemin üstünde Hala o dağdır Vallahi o yardır Billahi o yardır Sinemin üstünde Hala o dağdır Vallahi o yardır Billahi o yardır Sinemin üstünde Hala o dağdır Vallahi o yardır Billahi o yardır Sinemin üstünde Hala o dağdır

Çayır Çimen Geze Geze Çayır çimen geze geze of Çayır çimen geze geze of Oldum ben bir geveze Kızına gönül verdim Darılma hanım teyze Of nenem of Kızına gönül verdim Darılma hanım teyze Of nenem of Çayır çimen geze geze of Çayır çimen geze geze of Oldum ben bir geveze Kızına gönül verdim Darılma hanım teyze Of nenem of Kızına gönül verdim Darılma hanım teyze Of nenem of Pencereden kuş uçtu of Pencereden kuş uçtu of Yandı yürek tutuştu Yanma yüreğim yanma Ayrılık bize düştü Of nenem of Yanma yüreğim yanma Ayrılık bize düştü Of nenem of Simidimin tavlası of Simidimin tavlası of Geldi düğün haftası Gelin olucam diye Nedir bunun tafrası Of nenem of Gelin olucam diye Nedir bunun tafrası Of nenem of Geldi düğün haftası Gelin olucam diye Nedir bunun tafrası Of nenem of Gelin olucam diye Nedir bunun tafrası Of nenem of

İki Dağın Arasında Kalmışam İki dağın arasında kalmışam Bülbül kimin daldan dala konmuşam oy oy konmuşam oy Ne gün görüp ne de mıraz almışam * Ana beni bu zalımlar vurdular oy vurdular oy Vurdular da al kanlara koydular oy koydular oy * Mezar arasında harman olur mu? Kama yarasına derman olur mu oy olur mu oy Osman’ı vuran da derman olur mu? * Ana beni bu zalımlar vurdular oy vurdular oy Vurdular da al kanlara koydular oy koydular oy * Yıkılır mı hastahane binası Sağalır mı Genç Osman’ın yarası oy oy yarası oy Sende kama bende sevda yarası * Ana beni bu zalımlar vurdular oy vurdular oy Vurdular da al kanlara koydular oy koydular oy

Altın Hızma Mülayim Altun hızma mülayim Seni haktan dileyim Yaz günü temmuzda Sen terle ben sileyim Gün gördüm, günler gördüm Senin kahrinden öldüm Gün gördüm, günler gördüm Seni gördüm beg'oldum Yareye gözlerim bak Sızıldar yara yerim Kervan kervan Göç etti getti mina boylum mina boylum Yalvaran yara yeri Ne senden ne senden Kan tükendi gözlerim gözlerim gözlerim Ne benden yara yerii Ay ay ay ay ay ay hiç bilmem yara yerim Altun hızma gadağa Yaraşıp alt dudağa Güzel gel görüşelim Men gedirem ırağa Gün gördüm, günler gördüm Senin kahrından öldüm Gün gördüm, günler gördüm Seni gördüm şad'oldum Yara bende gözlerim var Dert bende yara bende Akıl fikir koymadı koymadı koymadı koymadı Kaş gözü kara bende Alam alam başım giderem Gözlerim kalmadı çare bende Ay ay ay ay ay hiç bilmem kara ney Altin hizma incidi Gömlegin narincidi Menim lal olmuş dilim Ne dedi yar incidi Gün gördüm günler gördüm Seni gördüm şad'oldum Gün gördüm günler gördüm Seni gördüm beg'oldum

Ela Gözlüm Ela gözlüm ben bu Elden gidersem Ela gözlüm ben bu Elden gidersem * Zülfü perişanım Kal melul melul Kal melul melul Kerem et aklından * Çıkarma beni Ağla gözyaşını Sil melul melul Kerem et aklından * Çıkarma beni Ağla gözyaşını Sil melul melul Elvan çiçekleri * Takma başına Elvan çiçekleri Takma başına * Kudret kalemini Çekme kaşına Çekme kaşına * Beni ağlatırsan Doyma yaşına Ağla gözyaşını * Sil melul melul Beni ağlatırsan Doyma yaşına * Ağla gözyaşını Sil melul melul Beni ağlatırsan * Doyma yaşına Gez benim aşkımla Yar melul melul * Beni ağlatırsan Doyma yaşına Ağla gözyaşını Sil melul melul

Yüksek Yüksek Tepelere Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler Annesinin bir tanesini hor görmesinler Annesinin bir tanesini hor görmesinler Uçan da kuşlara malum olsun Ben annemi özledim * Hem annemi hem babamı Ben köyümü özledim * Babamın bir atı olsa binse de gelse Babamın bir atı olsa binse de gelse Annemin yelkeni olsa açsa da gelse Annemin yelkeni olsa açsa da gelse Kardeşlerim yollarımı bilse de gelse Kardeşlerim yollarımı bilse de gelse * Uçan da kuşlara malum olsun Ben annemi özledim Hem annemi hem babamı Ben köyümü özledim Hem annemi hem babamı Ben köyümü özledim Hem annemi hem babamı Ben köyümü özledim

Bedir Üğrünü üğrünü gelir dereden Benlerini sayamadım kareden Benlerini sayamadım kareden * Sevdiğimi bana yazsa yaradan Şen ol yaylam, şen ol, Bedir geliyor Şen ol yaylam, şen ol, Bedir geliyor * Aşağıdan cıvıl cıvıl kuş gelir Armağanlar dolu gider, boş gelir Armağanlar dolu gider, boş gelir * Sevda bilmeyene hayal düş gelir Şen ol yaylam, şen ol, Bedir geliyor Şen ol yaylam, şen ol, Bedir geliyor * Çıkaydım şu dağların üçünü Ben ağladım, yar yükledi göçünü Ben ağladım, yar yükledi göçünü * Efkarlıydım, soramadım suçumu Şen ol yaylam, şen ol, Bedir geliyor Şen ol yaylam, şen ol, Bedir geliyor

Zello Evlerinin önü de zello tahta da daraba Zello zello tahta da daraba Malı mülkü sattı da zello verdi de şaraba Zello zello verdi şaraba Şarap içinlerin zello sonu haraba Zello zello sonu haraba Hele zelo zello zello da zello evi haraba Zelo zello zello da zello evi haraba Hele zelo zello zello da zello evi haraba Zelo zello zello da zello evi haraba Evlerinin önü de zello mermer döşeli Zelo zello mermer döşeli Üç gün oldu zello ben bu derde düşeli Zelo zello derde düşeli Senden ayrı düşsem zello oluram deli Zelo zello oluram deli Hele zelo zello zello da zello oluram deli Zelo zello zello da zello oluram deli Hele zelo zello zello da zello oluram deli Zelo zello zello da zello oluram deli Yüce dağ başında zello kar yiyeyim mi Zelo zello kar yiyeyim mi Her seni gördükçe zello eriyeyim mi Yalvardım yakardım zello da kar eylemedi Zelo zello kar eylemedi Hele zelo zello da zello kar eylemedi Zelo zello kar eylemedi Hele zelo zello da zello kar eylemedi Zelo zello kar eylemedi

Gemuler Giresune Gemiler Giresun'e Yar Olayım Sesune Bir Daha Vurayıdı (Oy Oy Oy Oy) Nefesum Nefesune * Hey Aman Gelin Aman Aldı Dağları Duman Doğru Yürü Ah Gelin Bayıldım Aman Aman * Karadeniz Üstünde Gemim Limanlanıyu Kurban O Fidan Boya (Oy Oy Oy Oy) Yürürken Sallanıyu * Hey Aman Gelin Aman Aldı Dağları Duman Doğru Yürü Ah Gelin Bayıldım Aman Aman * Gemilerde Sereni Tanımadum Geleni Acap Nereye Garlar (Oy Oy Oy Oy) Sevdaluktan Öteni * Hey Aman Gelin Aman Aldı Dağları Duman Doğru Yürü Ah Gelin Bayıldım Aman Aman

Adanalı Adana'nın yolları taşlık Yok cebimizde beş kuruş harçlık Yok cebimizde beş kuruş harçlık * Elden gitti kahpe de gençlik Ağam Adanalı, paşam Adanalı Evde duramıyo'm sana dadanalı * Sebebim sen oldun güzel delikanlı Hey güllü, hele hele güllü Hey güllü, hele hele güllü * Peştemalı sümbüllü Peştemalı sümbüllü Ağam Adanalı, paşam Adanalı * Evde duramıyo'm sana dadanalı Sebebim sen oldun güzel delikanlı Adana'nın bayırına * Ağam at çıkardım çayırına Ağam at çıkardım çayırına Anan baban hayırına * Ağam Adanalı, paşam Adanalı Evde duramıyo'm sana dadanalı Sebebim sen oldun güzel delikanlı * Hey güllü, hele hele güllü Hey güllü, hele hele güllü Peştemalı sümbüllü * Peştemalı sümbüllü Ağam Adanalı, paşam Adanalı Evde duramıyo'm sana dadanalı * Sebebim sen oldun güzel delikanlı Ağam Adanalı, paşam Adanalı Evde duramıyo'm sana dadanalı Sebebim sen oldun güzel delikanlı

Iğdırın Ala Alması Quba'nın al alması ay balam Yemeye bal alması Quba'nın al alması ay balam Yemeye bal alması * Yâr gelenden sonra Yaremin sağalması, sevirem Sevirem yâr, yetimem yâr Yetimem yâr yâr ay balam * Sevirem yar sevirem yâr Sevirem yâr Quba'dan alma aldım ay balam Yârimi sana saldım * Quba'dan alma aldım ay balam Yârimi sana saldım Yâr gelenden sonra Ayva gibi sarardım, sevirem * Sevirem yâr, yetimem yâr Yetimem yâr yâr, ay balam Sevirem yâr sevirem yâr Sevirem yâr yâr (oh) * Sevirem, sevirem yâr Sevirem, sevirem yâr

Hekimoğlu Hekimoğlu Derler Benim Aslıma Aynalı Martin Yaptırdım Da (Narinim) Kendi Neslime. * Hekim Oğlu Derler Bir Küçük Uşak, Bir Omuzdan Bir Omuza (Narinim) On Arma Fişek. * Konaklar Yaptırdım Mermer Direkli, Hekimoğlu Dediğin De (Narinim) Aslan Yürekli. * Konaklar Yaptırdım Döşetemedim, Ünye Fatsa Bir Oldu Da(Narinim) Baş Edemedim. * Ünye Fatsa Arası Ordu'da Kuruldu, Hekimoğlu Dediğin (Narinim) O Da Vuruldu.

Gesi Bağları (Of) Gesi Bağları'nda Dolanıyorum Yitirdiğim Yarimi Aman Aranıyorum Bir tek Selamına Güveniyorum Gel Otur Yanıma Hallerimi Söyleyim * Halimden Bilmiyor Ben O Yari Neyleyim (Of) Gesi Bağları'ndan Gelsin Geçilsin Kurulsun Masalar Rakı Konyak İçilsin * Herkes Sevdiğini Alsın Seçilsin Atma Anam Atma Şu Dağların Ardına Kimseler Yanmasın Anam Yansın Derdime * (Of) Gesi Bağları'nda Üç Top Gülüm Var Hey Allah'tan Korkmaz Sana Bana Ölüm Var Ölüm Varsa Şu Dünyada Zulüm Var * Gel Otur Yanıma Hallerimi Söyleyim Halimden Bilmiyor Ben O Yari Neyleyim

İzmirin Kavakları İzmir'in kavakları dökülür yaprakları İzmir'in kavakları dökülür yaprakları * Bize de derler Çakıcı yar fidan boylu Yakarız konakları Bize de derler Çakıcı yar fidan boylu * Yakarız konakları Selvim senden uzun yok Yaprağında düzüm yok * Selvim senden uzun yok Yaprağında düzüm yok Gamalı da Zeybek vuruldu * Yar fidan boylum Çakıcıya sözüm yok * Gamalı da Zeybek vuruldu Yar fidan boylum Çakıcıya sözüm yok

Urfaya Paşa Geldi Urfa'ya paşa geldi anam Urfa'ya paşa geldi Tahta temaşa geldi anam Tahta temaşa geldi Bir elim yâr koynunda anam Bir elim yâr koynunda Bir elim boşa geldi anam Bir elim boşa geldi Hani mendilim, hani anam? Hani mendilim, hani? Durmaz parmağım kani anam Durmaz parmağım kani Benim sevdiğim sensin anam Benim sevdiğim sensin Senin sevdiğin hani anam? Senin sevdiğin hani? Urfa, Urfa içinde anam Urfa, Urfa içinde Kavruldum yâr içinde anam Kavruldum yâr içinde Ellerin yâri gelmiş anam Ellerin yâri gelmiş Benimki yok içinde anam Benimki yok içinde Hani mendilim, hani anam? Hani mendilim, hani? Durmaz parmağım kani anam Durmaz parmağım kani Benim sevdiğim sensin anam Benim sevdiğim sensin Senin sevdiğin hani anam? Senin sevdiğin hani?