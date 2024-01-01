Türküler (Rengahenk)

-
Kalenin dibinde taş ben olaydım
Kalenin dibinde taş ben olaydım
Gelene geçene, geçene, geçene yoldaş olaydım
Gelene geçene, geçene, geçene yoldaş olaydım
Bacısı güzele gardaş olaydım
Bacısı güzele gardaş olaydım
Kalk gidek çayhanaya, çayhanaya, çayhanaya
Baba gönlüm eğlensin
Yarın hakkın divanında, divanında, divanında
Doğru da söylensin
Kalenin dibinde üç ağaç incir
Kalenin dibinde üç ağaç incir
Elinde kelepçe, kelepçe, kelepçe, boynunda zincir
Elinde kelepçe, kelepçe, kelepçe, boynunda zincir
Zinciri çok sallama, kolların incir
Zinciri çok sallama, kolların incir
Kalk gidek çayhanaya, çayhanaya, çayhanaya
Baba gönlüm eğlensin
Yarın hakkın divanında, divanında, divanında
Doğru da söylersin
-
Getme durnam getme
Dağlar salında, dağlar salında
Hakk'ın kelamını hey dost kesme dilinden
Hakk'ın kelamını hey dost kesme dilinden
Sevdiceğim kalmış
Kenan elinde, kenan elinde
Durnalar o şahı şahı görmediniz mi
Durnalar o şahı şahı görmediniz mi
Aman durnam aman aman Ali misin sen
Yoksa Hünkar Hacı Bektaş Veli misin sen
Ali sevilmez mi hey hey deli misin sen
Ali sevilmez mi hey hey deli misin sen
Getme durnam getme
Dağlar dumandır, dağlar dumandır
Bizim güttüğümüz hey dost ikrar imandır
Bizim güttüğümüz hey hey ikrar imandır
Dosttan ayrı düştüm
Halim yamandır, halim yamandır
Durnalar o şahı şahı görmediniz mi
Durnalar o şahı şahı görmediniz mi
Aman durnam aman aman Ali misin sen
Yoksa Hünkar Hacı Bektaş Veli misin sen
Ali sevilmez mi hey hey deli misin sen
Ali sevilmez mi hey hey deli misin sen
Şah atayım kurban
Binlerce yaşa, binlerce yaşa
Daha neler gelir gelir sağ olan başa
Daha neler neler gelir sağ olan başa
Bizden selam olsun
Gavim gardaşa, gavim gardaşa
Durnalar o şahı şahı görmediniz mi
Durnalar o şahı şahı görmediniz mi
Aman durnam aman aman Ali misin sen
Yoksa Hünkar Hacı Bektaş Veli misin sen
Ali sevilmez mi hey hey deli misin sen
Ali sevilmez mi hey hey deli misin sen
Deli misin sen
-
Aya bak yıldıza bak
Suya giden kıza bak
Kız allahın seversen
Dön de biraz bize bak
*
Ay buluttan geridir
Buralar nerden beridir
Kalkın gidin evliler
Buralar bekar yeridir
*
Lemide hayranın olim
Kara kız kurbanın olim
Lemide hayranın olim
Kara kız kurbanın olim
*
Aya bak yıldıza bak
Suya giden kıza bak
Kız allahın seversen
Dön de biraz bize bak
*
Ay buluttan geridir
Buralar nerden beridir
Kalkın gidin evliler
Buralar bekar yeridir
*
Lemide hayranın olim
Kara kız kurbanın olim
Lemide hayranın olim
Kara kız kurbanın olim
*
Ay buluttan geridir
Buralar nerden beridir
Kalkın gidin evliler
Buralar bekar yeridir
*
Lemide hayranın olim
Kara kız kurbanın olim
Lemide hayranın olim
Kara kız kurbanın olim
*
Lemide hayranın olim
Kara kız kurbanın olim
Lemide hayranın olim
Kara kız kurbanın olim
-
Ağlama, yâr, ağlama, anam
Mavi yazma bağlama
Ağlama, yâr, ağlama, anam
Mavi yazma bağlama
Mavi yazma tez solar, anam
Ciğerimi dağlama
Mavi yazma tez solar, anam
Ciğerimi dağlama
Öyledir, yâr, öyledir, anam
Derdim derdi söyletir
Öyledir, yâr, öyledir, anam
Derdim beni söyletir
Almış yâri yanına, anam
Türkü koy da söyletir
Almış yâri yanına, anam
Türkü koy da söyletir
Elmalar olanda gel, anam
Ayvalar olanda gel
Elmalar olanda gel, anam
Ayvalar olanda gel
Heste düştüm, gelmedin, anam
Bari can verende gel
Heste düştüm, gelmedin, anam
Bari can verende gel
Öyledir, yâr, öyledir, anam
Derdim derdi söyletir
Öyledir, yâr, öyledir, anam
Derdim beni söyletir
Almış yâri yanına, anam
Türkü koy da söyletir
Almış yâri yanına, anam
Türkü koy da söyletir
-
Sabahtan kalktım da ezan sesi var
Ezan da sesi değil yâr yâr, burçak yası var
Ezan da sesi değil yâr yâr, burçak yası var
*
Bakın şu deyyusun kaç tarlası var
Aman da kızlar ne zor imiş burçak yolması
Burçak tarlasında yâr yâr, gelin olması
Eğdirme fesini yavrum, kalkar giderim
Evini başına yâr yâr, yıkar da giderim
*
Elimi salladım, değdi dikene
İnkisar eyledim yâr yâr, burçak ekene
İnkisar eyledim yâr yâr, burçak ekene
*
İlahi kaynana, ömrün tükene
Aman da kızlar ne zor imiş burçak yolması
Burçak tarlasında yâr yâr, gelin olması
Eğdirme fesini yavrum, kalkar giderim
Evini başına yâr yâr, yıkar da giderim
-
Değmen benim gamlı yaslı gönlüme
Değmen benim gamlı yaslı gönlüme
Ben bir selvi boylu yardan
Ayrıldım ayrıldım ayrıldım yar
Ben bir selvi boylu yardan
Ayrıldım ayrıldım ayrıldım yar
Evven bağban idim dostun bağında
Evven bağban idim dostun bağında
Talan vurdu ayva nardan
Ayrıldım ayrıldım ayrıldım yar
Kumru gibi gökyüzünde dönende
Kumru gibi gökyüzünde dönende
Baykuş gibi viran yurda
Konanda konanda konanda vay
Baykuş gibi viran yurda
Konanda konanda konanda vay
Çok ağladım mecnun gibi çöllerde
Çok ağladım mecnun gibi çöllerde
Ferhat gibi şirin yardan
Ayrıldım ayrıldım ayrıldım vay
Şirin gibi zülfü yardan
Ayrıldım ayrıldım ayrıldım vay
-
Şu karşı yaylada göç katar katar
Bir yiğidin derdi serinde tüter
Bu ayrılık bana ölümden beter
Geçti dost kervanı eyleme beni eyleme beni
*
Bu ayrılık bana ölümden beter
Geçti dost kervanı eyleme beni eyleme beni
Şu benim sevdiğim başta oturur
Bu güzelin derdi beni bitirir
*
Bu ayrılık bize zulüm getirir
Geçti dost kervanı eyleme beni eyleme beni
Bu ayrılık bize zulüm getirir
Geçti dost kervanı eyleme beni eyleme beni
Pir Sultan Abdal'ım dağlar aşalım
*
Aşalım da dost diye nere düşelim
Çok ekmeğin yedim helallaşalım
Geçti dost kervanı eyleme beni eyleme beni
Çok ekmeğin yedim helallaşalım
Geçti dost kervanı eyleme beni eyleme beni
-
-
Kirpiğin kaşına da değdiği zaman
Kirpiğin kaşına da değdiği zaman
Bekletme sevdiğim de vur beni beni
Bekletme sevdiğim de vur beni beni
*
Sevdanın şafağı da söktüğü zaman
Sevdanın şafağı da söktüğü zaman
Diyardan diyara da sür beni beni
Diyardan diyara da sür beni beni
*
Saçların rüzgarı da tel tel biçen de
Saçların rüzgarı da tel tel biçen de
Dudağın dilinden de şerbet içen de
Dudağın dilinden de şerbet içen de
*
Gönlümde duygular da ateş saçan da
Gönlümde duygular da ateş saçan da
Ateşten gömleğe de sar beni beni
Ateşten gömleğe de sar beni beni
-
Mapusun içinde üç ağaç incir
Mapusun içinde üç ağaç incir
Elimde kelepçe, boynumda zincir
Oy zulum zulum, başımda zulum, uzak git ölüm
Zincir sallandıkça her yanım sancır
Zincir sallandıkça her yanım sancır
Düştüm bir ormana yol belli değil
Oy zulum zulum, başımda zulum, uzak git ölüm
Düştüm bir ormana yol belli değil
Oy zulum zulum, başımda zulum, uzak git ölüm
Mapusun içinde mermerden direk
Mapusun içinde mermerden direk
Kimimiz 15'lik, kimimiz kürek
Oy zulum zulum, başımda zulum, nedir bu hâlim?
İnsanın zulmune dayanmaz yürek
İnsanın zulmune dayanmaz yürek
Yatarım yatarım gün belli değil
Oy zulum zulum, başımda zulum, uzak git ölüm
Yatarım yatarım gün belli değil
Oy zulum zulum, başımda zulum, uzak git ölüm
Mapusun içinde bir ulu çınar
Mapusun içinde bir ulu çınar
Kırılsın zincirler, yıkılsın duvar
Oy zulum zulum, başımda zulum, uzak git ölüm
Tezikmiş kuş bile yuvaya döner
Tezikmiş kuş bile yuvaya döner
Düştüm bir ormana yol belli değil
Oy zulum zulum, başımda zulum, uzak git ölüm
Yatarım yatarım gün belli değil
Oy zulum zulum, başımda zulum, nedir bu hâlim?
-
Sular akar doldurur taşlarun kovuğini
Sular akar doldurur taşlarun kovuğini
Bir yemincuk yapsana
Bir yemincuk yapsana
Sen benum olduğuni
Sen benum olduğuni
Bir yemincuk yapsana
Bir yemincuk yapsana
Sen benum olduğuni
Sen benum olduğuni
INSTRUMENTAL
E kiz koynunda ölsem kefen de istemezdum
E kiz koynunda ölsem kefen de istemezdum
Üç gün sarilup yatsam
Üç gün sarilup yatsam
Sağdan sola dönmezdum
Sağdan sola dönmezdum
Üç gün sarilup yatsam
Üç gün sarilup yatsam
Sağdan soldan dönmezdum
Sağdan soldan dönmezdum
Yak ateşi ateşi da çadirun ocağına
Yak ateşi ateşi da çadirun ocağına
Al azrail canumi
Al azrail canumi
Al azrail canumi
Al azrail canumi
Al azrail canumi
Al azrail canumi
Yarimun kucağinda
Yarimun kucağinda
Al azrail canumi
Al azrail canumi
Yarimun kucağinda
Yarimun kucağinda
Al azrail canumi
Al azrail canumi
Yarimun kucağinda
Yarimun kucağinda
Al azrail canumi
Al azrail canumi
Yarimun kucağinda
Yarimun kucağinda
-
Kiraz aldım dikmeden
Halimem dallarını bükmeden
Halimem dallarını bükmeden
Bir armağan ver bana
Halimem ben gurbete gitmeden
Halimem ben gurbete gitmeden
Tombalacık Halimem çay başına gel
Ben gidiyorum Bolu'ya düş peşime gel
Tombalacık Halimem çay başına gel
Ben gidiyorum Bolu'ya düş peşime gel
Tombalacık Halimem çay başına gel
Ben gidiyorum Bolu'ya düş peşime gel
Ocak başında kaldım
Halimem ince fikire daldım
Halimem ince fikire daldım
Kapılar açıldıkça
Halimem seni geliyor sandım
Halimem seni geliyor sandım
Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi?
Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?
Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi?
Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?
Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi?
Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?
Tütün aldım hendekten
Halimem hekim gelir Devrek'ten
Halimem hekim gelir Devrek'ten
Hekim buna ne desin
Halimem yangınımız yürekten
Halimem yangınımız yürekten
Algın mısın Halimem, baygın mısın gel
Hiç haberin gelmiyor dargın mısın gel
Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi?
Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?
Tombalacık Halimem çay başına gel
Ben gidiyorum Bolu'ya düş peşime gel
Algın mısın Halimem, baygın mısın gel
Hiç haberin gelmiyor dargın mısın gel
Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi?
Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?
Tombalacık Halimem çay başına gel
Ben gidiyorum Bolu'ya düş peşime gel
Tombalacık Halimem çay başına gel
Ben gidiyorum Bolu'ya düş peşime gel
-
Urfalıyam ezelden, Urfalıyam ezelden
Gönlüm geçmez güzelden
*
Gönlüm geçmez güzelden, vay
Gönlümün gözü çıksın
Gönlümün gözü çıksın
Sevmeseydim ezelden
*
Sevmeseydim ezelden, vay
Agam olasan Ömer
Paşam olasan Ömer
Yetim kalasan Ömer
*
Benim olasan Ömer, vay
Agam olasan Ömer
Paşam olasan Ömer
Yetim kalasan Ömer
*
Benim olasan Ömer, vay
Urfa bir yana düşer
Urfa bir yana düşer
Zülüf gerdana düşer
*
Zülüf gerdana düşer, vay
Bu nasıl baş bağlamak
Bu nasıl baş bağlamak
Her gün bir yana düşer
*
Her gün bir yana düşer, vay
Agam olasan Ömer
Paşam olasan Ömer
Yetim kalasan Ömer
*
Benim olasan Ömer, vay
Agam olasan Ömer
Paşam olasan Ömer
Yatim kalasan Ömer
*
Benim olasan Ömer, vay
Urfa bir dağ içinde
Urfa bir dağ içinde
Gülü bardağ içinde
*
Gülü bardağ içinde, vay
Urfa'yı Hak saklasın
Urfa'yı Hak saklasın
Bir yârim var içinde
*
Bir yârim var içinde, vay
Agam olasan Ömer
Paşam olasan Ömer
Yetim kalasan Ömer
Benim olasan Ömer, vay
*
Agam olasan Ömer
Paşam olasan Ömer
Yetim kalasan Ömer
Benim olasan Ömer, vay
-
Vallahi o yardır
Billahi o yardır
Sinemin üstünde
Hala o dağdır
Vallahi o yardır
Billahi o yardır
Sinemin üstünde
Hala o dağdır
Mavi yüzük firuze
Haber verin horoza
Horoz bugün ötmesin
Yar gelmiş hanemize
Mavi yüzük firuze
Haber verin horoza
Horoz bugün ötmesin
Yar gelmiş hanemize
Vallahi o yardır
Billahi o yardır
Sinemin üstünde
Hala o dağdır
Vallahi o yardır
Billahi o yardır
Sinemin üstünde
Hala o dağdır
Bu dağın ötesine
Mailem yar sesine
Yarim keklik ben doğan
Düşeydim ensesine
Bu dağın ötesine
Mailem yar sesine
O yar keklik ben doğan
Düşeydim ensesine
Vallahi o yardır
Billahi o yardır
Sinemin üstünde
Hala o dağdır
Vallahi o yardır
Billahi o yardır
Sinemin üstünde
Hala o dağdır
Vallahi o yardır
Billahi o yardır
Sinemin üstünde
Hala o dağdır
Vallahi o yardır
Billahi o yardır
Sinemin üstünde
Hala o dağdır
-
Çayır çimen geze geze of
Çayır çimen geze geze of
Oldum ben bir geveze
Kızına gönül verdim
Darılma hanım teyze
Of nenem of
Kızına gönül verdim
Darılma hanım teyze
Of nenem of
Çayır çimen geze geze of
Çayır çimen geze geze of
Oldum ben bir geveze
Kızına gönül verdim
Darılma hanım teyze
Of nenem of
Kızına gönül verdim
Darılma hanım teyze
Of nenem of
Pencereden kuş uçtu of
Pencereden kuş uçtu of
Yandı yürek tutuştu
Yanma yüreğim yanma
Ayrılık bize düştü
Of nenem of
Yanma yüreğim yanma
Ayrılık bize düştü
Of nenem of
Simidimin tavlası of
Simidimin tavlası of
Geldi düğün haftası
Gelin olucam diye
Nedir bunun tafrası
Of nenem of
Gelin olucam diye
Nedir bunun tafrası
Of nenem of
Geldi düğün haftası
Gelin olucam diye
Nedir bunun tafrası
Of nenem of
Gelin olucam diye
Nedir bunun tafrası
Of nenem of
-
İki dağın arasında kalmışam
Bülbül kimin daldan dala konmuşam
oy oy konmuşam oy
Ne gün görüp ne de mıraz almışam
*
Ana beni bu zalımlar vurdular oy vurdular oy
Vurdular da al kanlara koydular oy koydular oy
*
Mezar arasında harman olur mu?
Kama yarasına derman olur mu oy olur mu oy
Osman’ı vuran da derman olur mu?
*
Ana beni bu zalımlar vurdular oy vurdular oy
Vurdular da al kanlara koydular oy koydular oy
*
Yıkılır mı hastahane binası
Sağalır mı Genç Osman’ın yarası oy oy yarası oy
Sende kama bende sevda yarası
*
Ana beni bu zalımlar vurdular oy vurdular oy
Vurdular da al kanlara koydular oy koydular oy
-
Altun hızma mülayim
Seni haktan dileyim
Yaz günü temmuzda
Sen terle ben sileyim
Gün gördüm, günler gördüm
Senin kahrinden öldüm
Gün gördüm, günler gördüm
Seni gördüm beg'oldum
Yareye gözlerim bak
Sızıldar yara yerim
Kervan kervan
Göç etti getti mina boylum mina boylum
Yalvaran yara yeri
Ne senden ne senden
Kan tükendi gözlerim gözlerim gözlerim
Ne benden yara yerii
Ay ay ay ay ay ay hiç bilmem yara yerim
Altun hızma gadağa
Yaraşıp alt dudağa
Güzel gel görüşelim
Men gedirem ırağa
Gün gördüm, günler gördüm
Senin kahrından öldüm
Gün gördüm, günler gördüm
Seni gördüm şad'oldum
Yara bende gözlerim var
Dert bende yara bende
Akıl fikir koymadı koymadı koymadı koymadı
Kaş gözü kara bende
Alam alam başım giderem
Gözlerim kalmadı çare bende
Ay ay ay ay ay hiç bilmem kara ney
Altin hizma incidi
Gömlegin narincidi
Menim lal olmuş dilim
Ne dedi yar incidi
Gün gördüm günler gördüm
Seni gördüm şad'oldum
Gün gördüm günler gördüm
Seni gördüm beg'oldum
-
Ela gözlüm ben bu
Elden gidersem
Ela gözlüm ben bu
Elden gidersem
*
Zülfü perişanım
Kal melul melul
Kal melul melul
Kerem et aklından
*
Çıkarma beni
Ağla gözyaşını
Sil melul melul
Kerem et aklından
*
Çıkarma beni
Ağla gözyaşını
Sil melul melul
Elvan çiçekleri
*
Takma başına
Elvan çiçekleri
Takma başına
*
Kudret kalemini
Çekme kaşına
Çekme kaşına
*
Beni ağlatırsan
Doyma yaşına
Ağla gözyaşını
*
Sil melul melul
Beni ağlatırsan
Doyma yaşına
*
Ağla gözyaşını
Sil melul melul
Beni ağlatırsan
*
Doyma yaşına
Gez benim aşkımla
Yar melul melul
*
Beni ağlatırsan
Doyma yaşına
Ağla gözyaşını
Sil melul melul
-
Hangi bağın bağbanısan gülüsen, gülüsen
Aldın aklım, ettin beni deli sen amman
Aldın aklım, ettin beni deli sen amman
Kırk yıl geçse gene benim yârimsen, yârimsen
*
İsterem ki bir gün evvel gelesen amman
İsterem ki bir gün evvel gelesen amman
Öldüm, bittim, eridim, kül oldum amman
O senin aşkın elinden bayıldım amman
*
Öldüm, bittim, eridim, kül oldum amman
Sesin aldım, yüzünü de gördüm, ayıldım amman
Diyarbakır etrafında bağlar var, bağlar var
Fitil işler, yüreğimde yaram var amman
*
Fitil işler, yüreğimde yaram var amman
Sen gidersen benim başka kimim var, kimim var?
İsterem ki bir gün evvel gelesen amman
İsterem ki bir gün evvel gelesen amman
*
Öldüm, bittim, eridim, kül oldum amman
O senin aşkın elinden bayıldım amman
Öldüm, bittim, eridim, kül oldum amman
Sesin aldım, yüzünü de gördüm, ayıldım amman
-
Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar
Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar
Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler
Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler
Annesinin bir tanesini hor görmesinler
Annesinin bir tanesini hor görmesinler
Uçan da kuşlara malum olsun
Ben annemi özledim
*
Hem annemi hem babamı
Ben köyümü özledim
*
Babamın bir atı olsa binse de gelse
Babamın bir atı olsa binse de gelse
Annemin yelkeni olsa açsa da gelse
Annemin yelkeni olsa açsa da gelse
Kardeşlerim yollarımı bilse de gelse
Kardeşlerim yollarımı bilse de gelse
*
Uçan da kuşlara malum olsun
Ben annemi özledim
Hem annemi hem babamı
Ben köyümü özledim
Hem annemi hem babamı
Ben köyümü özledim
Hem annemi hem babamı
Ben köyümü özledim
-
Üğrünü üğrünü gelir dereden
Benlerini sayamadım kareden
Benlerini sayamadım kareden
*
Sevdiğimi bana yazsa yaradan
Şen ol yaylam, şen ol, Bedir geliyor
Şen ol yaylam, şen ol, Bedir geliyor
*
Aşağıdan cıvıl cıvıl kuş gelir
Armağanlar dolu gider, boş gelir
Armağanlar dolu gider, boş gelir
*
Sevda bilmeyene hayal düş gelir
Şen ol yaylam, şen ol, Bedir geliyor
Şen ol yaylam, şen ol, Bedir geliyor
*
Çıkaydım şu dağların üçünü
Ben ağladım, yar yükledi göçünü
Ben ağladım, yar yükledi göçünü
*
Efkarlıydım, soramadım suçumu
Şen ol yaylam, şen ol, Bedir geliyor
Şen ol yaylam, şen ol, Bedir geliyor
-
Evlerinin önü de zello tahta da daraba
Zello zello tahta da daraba
Malı mülkü sattı da zello verdi de şaraba
Zello zello verdi şaraba
Şarap içinlerin zello sonu haraba
Zello zello sonu haraba
Hele zelo zello zello da zello evi haraba
Zelo zello zello da zello evi haraba
Hele zelo zello zello da zello evi haraba
Zelo zello zello da zello evi haraba
Evlerinin önü de zello mermer döşeli
Zelo zello mermer döşeli
Üç gün oldu zello ben bu derde düşeli
Zelo zello derde düşeli
Senden ayrı düşsem zello oluram deli
Zelo zello oluram deli
Hele zelo zello zello da zello oluram deli
Zelo zello zello da zello oluram deli
Hele zelo zello zello da zello oluram deli
Zelo zello zello da zello oluram deli
Yüce dağ başında zello kar yiyeyim mi
Zelo zello kar yiyeyim mi
Her seni gördükçe zello eriyeyim mi
Yalvardım yakardım zello da kar eylemedi
Zelo zello kar eylemedi
Hele zelo zello da zello kar eylemedi
Zelo zello kar eylemedi
Hele zelo zello da zello kar eylemedi
Zelo zello kar eylemedi
-
Gemiler Giresun'e
Yar Olayım Sesune
Bir Daha Vurayıdı (Oy Oy Oy Oy)
Nefesum Nefesune
*
Hey Aman Gelin Aman
Aldı Dağları Duman
Doğru Yürü Ah Gelin
Bayıldım Aman Aman
*
Karadeniz Üstünde
Gemim Limanlanıyu
Kurban O Fidan Boya (Oy Oy Oy Oy)
Yürürken Sallanıyu
*
Hey Aman Gelin Aman
Aldı Dağları Duman
Doğru Yürü Ah Gelin
Bayıldım Aman Aman
*
Gemilerde Sereni
Tanımadum Geleni
Acap Nereye Garlar (Oy Oy Oy Oy)
Sevdaluktan Öteni
*
Hey Aman Gelin Aman
Aldı Dağları Duman
Doğru Yürü Ah Gelin
Bayıldım Aman Aman
-
Adana'nın yolları taşlık
Yok cebimizde beş kuruş harçlık
Yok cebimizde beş kuruş harçlık
*
Elden gitti kahpe de gençlik
Ağam Adanalı, paşam Adanalı
Evde duramıyo'm sana dadanalı
*
Sebebim sen oldun güzel delikanlı
Hey güllü, hele hele güllü
Hey güllü, hele hele güllü
*
Peştemalı sümbüllü
Peştemalı sümbüllü
Ağam Adanalı, paşam Adanalı
*
Evde duramıyo'm sana dadanalı
Sebebim sen oldun güzel delikanlı
Adana'nın bayırına
*
Ağam at çıkardım çayırına
Ağam at çıkardım çayırına
Anan baban hayırına
*
Ağam Adanalı, paşam Adanalı
Evde duramıyo'm sana dadanalı
Sebebim sen oldun güzel delikanlı
*
Hey güllü, hele hele güllü
Hey güllü, hele hele güllü
Peştemalı sümbüllü
*
Peştemalı sümbüllü
Ağam Adanalı, paşam Adanalı
Evde duramıyo'm sana dadanalı
*
Sebebim sen oldun güzel delikanlı
Ağam Adanalı, paşam Adanalı
Evde duramıyo'm sana dadanalı
Sebebim sen oldun güzel delikanlı
-
Quba'nın al alması ay balam
Yemeye bal alması
Quba'nın al alması ay balam
Yemeye bal alması
*
Yâr gelenden sonra
Yaremin sağalması, sevirem
Sevirem yâr, yetimem yâr
Yetimem yâr yâr ay balam
*
Sevirem yar sevirem yâr
Sevirem yâr
Quba'dan alma aldım ay balam
Yârimi sana saldım
*
Quba'dan alma aldım ay balam
Yârimi sana saldım
Yâr gelenden sonra
Ayva gibi sarardım, sevirem
*
Sevirem yâr, yetimem yâr
Yetimem yâr yâr, ay balam
Sevirem yâr sevirem yâr
Sevirem yâr yâr (oh)
*
Sevirem, sevirem yâr
Sevirem, sevirem yâr
-
Hekimoğlu Derler Benim Aslıma
Aynalı Martin Yaptırdım Da (Narinim) Kendi Neslime.
*
Hekim Oğlu Derler Bir Küçük Uşak,
Bir Omuzdan Bir Omuza (Narinim) On Arma Fişek.
*
Konaklar Yaptırdım Mermer Direkli,
Hekimoğlu Dediğin De (Narinim) Aslan Yürekli.
*
Konaklar Yaptırdım Döşetemedim,
Ünye Fatsa Bir Oldu Da(Narinim) Baş Edemedim.
*
Ünye Fatsa Arası Ordu'da Kuruldu,
Hekimoğlu Dediğin (Narinim) O Da Vuruldu.
-
(Of) Gesi Bağları'nda Dolanıyorum
Yitirdiğim Yarimi Aman Aranıyorum
Bir tek Selamına Güveniyorum
Gel Otur Yanıma Hallerimi Söyleyim
*
Halimden Bilmiyor Ben O Yari Neyleyim
(Of) Gesi Bağları'ndan Gelsin Geçilsin
Kurulsun Masalar Rakı Konyak İçilsin
*
Herkes Sevdiğini Alsın Seçilsin
Atma Anam Atma Şu Dağların Ardına
Kimseler Yanmasın Anam Yansın Derdime
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(Of) Gesi Bağları'nda Üç Top Gülüm Var
Hey Allah'tan Korkmaz Sana Bana Ölüm Var
Ölüm Varsa Şu Dünyada Zulüm Var
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Gel Otur Yanıma Hallerimi Söyleyim
Halimden Bilmiyor Ben O Yari Neyleyim
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İzmir'in kavakları dökülür yaprakları
İzmir'in kavakları dökülür yaprakları
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Bize de derler Çakıcı yar fidan boylu
Yakarız konakları
Bize de derler Çakıcı yar fidan boylu
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Yakarız konakları
Selvim senden uzun yok
Yaprağında düzüm yok
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Selvim senden uzun yok
Yaprağında düzüm yok
Gamalı da Zeybek vuruldu
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Yar fidan boylum
Çakıcıya sözüm yok
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Gamalı da Zeybek vuruldu
Yar fidan boylum
Çakıcıya sözüm yok
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Urfa'ya paşa geldi anam
Urfa'ya paşa geldi
Tahta temaşa geldi anam
Tahta temaşa geldi
Bir elim yâr koynunda anam
Bir elim yâr koynunda
Bir elim boşa geldi anam
Bir elim boşa geldi
Hani mendilim, hani anam?
Hani mendilim, hani?
Durmaz parmağım kani anam
Durmaz parmağım kani
Benim sevdiğim sensin anam
Benim sevdiğim sensin
Senin sevdiğin hani anam?
Senin sevdiğin hani?
Urfa, Urfa içinde anam
Urfa, Urfa içinde
Kavruldum yâr içinde anam
Kavruldum yâr içinde
Ellerin yâri gelmiş anam
Ellerin yâri gelmiş
Benimki yok içinde anam
Benimki yok içinde
Hani mendilim, hani anam?
Hani mendilim, hani?
Durmaz parmağım kani anam
Durmaz parmağım kani
Benim sevdiğim sensin anam
Benim sevdiğim sensin
Senin sevdiğin hani anam?
Senin sevdiğin hani?
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Yaylanun çimenine oturdum iki saat
Aldi beni bi' merak, ne tutun var, ne kağat
Ne oldi sana aklum? Niye daldun derine?
Koyamazsun kimseyi, sevduğunun yerine
*
Koyamazsun kimseyi, sevduğunun yerine
Vurdi sabah rüzgari, yağmur ilen karişuk
Benum gozlerum, islanma alişuk
Ah duman, kara duman, ağlarsun merağumdan
*
Götur sevduğum yare, tutsana kollarumdan
Götür sevduğum yare, tutsana kollarumdan
Derdumi kima derdum, puğar senda olmazsan?
Benda gülmek isterdum, ey gözlerum dolmazsan
*
Bəddua edeceğum puğar suyun kurusun
Söyle sana bu aşuk, hangi yolda yürusun?
Söyle sana bu aşu, hangi yolda yürusun?
Karşiya çimenlerun, ne da güzel suyi var
*
Derdumden türki derum, eller bilur huyi var
Yaylanun çimenine, yattum uyuyamadum
Yar senden başkasini, gönlüme koyamadum
Yar senden başkasini, gönlüme koyamadum
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