Türküler (Rengahenk)

Yaylanın Çimenine Yaylanun çimenine oturdum iki saat Aldi beni bi' merak, ne tutun var, ne kağat Ne oldi sana aklum? Niye daldun derine? Koyamazsun kimseyi, sevduğunun yerine * Koyamazsun kimseyi, sevduğunun yerine Vurdi sabah rüzgari, yağmur ilen karişuk Benum gozlerum, islanma alişuk Ah duman, kara duman, ağlarsun merağumdan * Götur sevduğum yare, tutsana kollarumdan Götür sevduğum yare, tutsana kollarumdan Derdumi kima derdum, puğar senda olmazsan? Benda gülmek isterdum, ey gözlerum dolmazsan * Bəddua edeceğum puğar suyun kurusun Söyle sana bu aşuk, hangi yolda yürusun? Söyle sana bu aşu, hangi yolda yürusun? Karşiya çimenlerun, ne da güzel suyi var * Derdumden türki derum, eller bilur huyi var Yaylanun çimenine, yattum uyuyamadum Yar senden başkasini, gönlüme koyamadum Yar senden başkasini, gönlüme koyamadum

Namus Belası Düştüm mapus damlarına öğüt veren bol olur Düştüm mapus damlarına öğüt veren bol olur Toplasan o öğütleri burdan köye yol olur Toplasan o öğütleri burdan köye yol olur *** Ana, baba, bacı, gardaş dar gününde el olur Ana, baba, bacı, gardaş dar gününde el olur Namus belasına gardaş döktüğümüz kan bizim Namus belasına gardaş döktüğümüz kan bizim *** Hep bir halli Turhallıyız Biz bize benzeriz Hep bir halli Turhallıyız Biz bize benzeriz Yüz bin kere tövbe eder yine şarap içeriz Yüz bin kere tövbe eder yine şarap içeriz *** At bizim, avrat bizim, silah bizim, şan bizim At bizim, avrat bizim, silah bizim, şan bizim Namus belasına gardaş yatarız zindan bizim Namus belasına gardaş yatarız zindan bizim *** Kız gelinim, suna boylum doyamadan biz bize Kız gelinim, suna boylum doyamadan biz bize Besmeleyle yüzün açıp oturmadan diz dize Besmeleyle yüzün açıp oturmadan diz dize *** Almış kaçırmışlar seni, çökertmişler ıssıza Almış kaçırmışlar seni, çökertmişler ıssıza Namus belasına gardaş kıydığımız can bizim Namus belasına gardaş kıydığımız can bizim *** Ağam kurban, beyim kurban, hallarımı neyledim? Ağam kurban, beyim kurban, hallarımı neyledim? Ne bir eksik, ne bir fazla, hepsi tamam, söyledim Ne bir eksik, ne bir fazla, hepsi tamam, söyledim *** Kır kalemi, kes cezamı, yaşamayı neyleyim? Kır kalemi, kes cezamı, yaşamayı neyleyim? Namus belasına gardaş verdiğimiz can bizim Namus belasına gardaş verdiğimiz can bizim

Yorgunum Kaptan Çok yorgunum Beni bekleme kaptan *** Çok yorgunum Beni bekleme kaptan Seyir defterini başkası yazsın Seyir defterini başkası yazsın *** Çınarlı kubbeli mavi bir liman Beni o limana çıkaramazsın Beni o limana çıkaramazsın *** Çınarlı kubbeli mavi bir liman Beni o limana çıkaramazsın Beni o limana çıkaramazsın *** Çınarlı kubbeli mavi bir liman Beni o limana çıkaramazsın Beni o limana çıkaramazsın *** Çok yorgunum Beni bekleme kaptan

Bu Son Olsun Bugün sen çok gençsin yavrum Hayat ümit neşe dolu Mutlu günler vaad ediyor Sana yıllar ömür boyu Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni Doğarken ağladı insan bu son olsun bu son Doğarken ağladı insan bu son olsun bu son