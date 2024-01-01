Türkülerle Türkiye Korosu

Atabarı Bahçası var, bağı var Ayvası var, narı var Bahçası var, bağı var Ayvası var, narı var Atamızdan yadigâr Bizde atabarı var Atamızdan yadigâr oy Bizde atabarı var Uzun uzun kamışlar Ucunu budamışlar Uzun uzun kamışlar Ucunu budamışlar Benim ela gözlümü Gurbete yollamışlar Benim ela gözlümü oy Gurbete yollamışlar Ben bir uzun kamışım Yoluna dikilmişim Ben bir uzun kamışım Yoluna dikilmişim İster al, ister alma Alnına yazılmışım İster al, ister alma oy Alnına yazılmışım Atabarıdır barı Bahçede gördüm yâri Atabarıdır barı Bahçede gördüm yâri Seslendim, ses vermedi Ağladım zarı zarı Seslendim, ses vermedi oy Ağladım zarı zarı Seslendim, ses vermedi Ağladım zarı zarı Seslendim, ses vermedi oy Ağladım zarı zarı

Mısırı Kuruttun Mi? Suda pişmiş mısırı tuzlayıp yiyeceksun Suda pişmiş mısırı tuzlayıp yiyeceksun Mısırın türküsünü benden dinleyeceksun * Mısırı kuruttun mi? Anbarda duruttun mi? Anan çarık giyerdi Bunları unuttun mi? * Gardaşım unuttun mi? Mısırı kuruttun mi? Anbarda duruttun mi? Anan çarık giyerdi Bunları unuttun mi? Gardaşım unuttun mi?

Niyazi Sivrinun tepesinde vardur dikili taşlar Sivrinun tepesinde vardur dikili taşlar * Omuzundan aşaği ineyi sari saçlar Omuzundan aşağa akar sevdali saçlar * Ula ula Niyazi yiyece misun beni Adam adami yesa deden yerdi neneni * Ula ula Niyazi yiyece misun beni Adam adami yesa deden yerdi neneni * Saçlarini ördiler arasini böldiler Saçlarini ördiler arasini böldiler * Dünya güzelliğuni Niyazi'ye verdiler Dünya güzelliğuni Niyazi'ye verdiler * Ula ula Niyazi yiyece misun beni Adam adami yesa deden yerdi neneni * Ula ula Niyazi yiyece misun beni Adam adami yesa deden yerdi neneni * İpilen çekeyirum önümüzdeki yazi İpilen çekeyirum önümüzdeki yazi * Bana oyun eyledi ha bu köylü Niyazi Bana oyun eyledi ha bu köylü Niyazi * Ula ula Niyazi yiyece misun beni Adam adami yesa deden yerdi neneni * Ula ula Niyazi yiyece misun beni Adam adami yesa deden yerdi neneni * Ula ula Niyazi yiyece misun beni Adam adami yesa deden yerdi neneni

Hekimoğlu Hekimoğlu Derler Benim Aslıma Aynalı Martin Yaptırdım Da (Narinim) Kendi Neslime * Hekim Oğlu Derler Bir Küçük Uşak, Bir Omuzdan Bir Omuza (Narinim) On Arma Fişek * Konaklar Yaptırdım Mermer Direkli, Hekimoğlu Dediğin De (Narinim) Aslan Yürekli *Konaklar Yaptırdım Döşetemedim, Ünye Fatsa Bir Oldu Da(Narinim) Baş Edemedim * Ünye Fatsa Arası Ordu'da Kuruldu, Hekimoğlu Dediğin (Narinim) O Da Vuruldu.

Potpori A. Yeni Çıkayi Yeni çıkayı yeni de derelerin ormanı Sevdalıktan kesildi dizlerimin dermanı da Dizlerimin dermanı * Derenin derincesi de akarsuyun incesi Gel biraz konuşalım gönlümün eğlencesi de Gönlümün eğlencesi * İpek peştemalların da yanına bak yanına Annen ekmek batırdı ikimizin kanına da İkimizin kanına

Bir Fındığın İçine Bir Fındığın İçini Yâr Senden Ayrı Yemem Bugün Gördüm Yârimi Öldüğüme Gam Yemem * Aldır Aslanım Aldır Al Yanakların Baldır Kınalı Ellerin İle Beni Uykudan Kaldır * Fındık Toplayan Gelin Fındık Dalda Kalmasın Gel Biraz Konuşalım Ahım Sende Kalmasın * Aldır Aslanım Aldır Al Yanakların Baldır Kınalı Ellerin İle Beni Uykudan Kaldır * Fındık Dalda Tekleme Kız Fistanın Ekleme Yârin Gitti Gurbete Gelir Diye Bekleme * Aldır Aslanım Aldır Al Yanakların Baldır Kınalı Ellerin İle Beni Uykudan Kaldır