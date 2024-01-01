Türkülerle Türkiye Korosu

Hay hay Potinimin bağına Düştüm gönül ağına Yenile bir yar sevdim O da gelmiş çağına Dalları bastı kiraz Gel bize biraz biraz Ben senin aşığın oldum Kalbime gel gir biraz Dalları bastı kiraz Gel bize biraz biraz Ben senin aşığın oldum Kalbime gel gir biraz Hey hey Yanarım ben halime Senedim yok yarime Ne dedin de aldandım Senin gibi zalime Dalları bastı kiraz Gel bize biraz biraz Ben senin aşığın oldum Kalbime gel gir biraz Dalları bastı kiraz Gel bize biraz biraz Ben senin aşığın oldum Kalbime gel gir biraz Hey hey Giderim ben de ben de Bir arzum kaldı sende Dilerim ben Allah'tan Gelim olasın sen de Dalları bastı kiraz Gel bize biraz biraz Ben senin aşığın oldum Kalbime gel gir biraz Dalları bastı kiraz Gel bize biraz biraz Ben senin aşığın oldum Kalbime gel gir biraz