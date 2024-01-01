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Bölgelerimiz Türkülerimiz - Doğu Karadeniz
Bölgelerimiz Türkülerimiz - Doğu Karadeniz Şarkı Sözleri
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Türkülerle Türkiye Korosu
Bölgelerimiz Türkülerimiz - Doğu Karadeniz
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Yeni çıkayı yeni de derelerin ormanı
Sevdalıktan kesildi dizlerimin dermanı da
Dizlerimin dermanı
*
Derenin derincesi de akarsuyun incesi
Gel biraz konuşalım gönlümün eğlencesi de
Gönlümün eğlencesi
*
İpek peştemalların da yanına bak yanına
Annen ekmek batırdı ikimizin kanına da
İkimizin kanına
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Suda pişmiş mısırı tuzlayıp yiyeceksun
Suda pişmiş mısırı tuzlayıp yiyeceksun
Mısırın türküsünü benden dinleyeceksun
*
Mısırı kuruttun mi?
Anbarda duruttun mi?
Anan çarık giyerdi
Bunları unuttun mi?
*
Gardaşım unuttun mi?
Mısırı kuruttun mi?
Anbarda duruttun mi?
Anan çarık giyerdi
Bunları unuttun mi?
Gardaşım unuttun mi?
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Sivrinun tepesinde vardur dikili taşlar
Sivrinun tepesinde vardur dikili taşlar
*
Omuzundan aşaği ineyi sari saçlar
Omuzundan aşağa akar sevdali saçlar
*
Ula ula Niyazi yiyece misun beni
Adam adami yesa deden yerdi neneni
*
Ula ula Niyazi yiyece misun beni
Adam adami yesa deden yerdi neneni
*
Saçlarini ördiler arasini böldiler
Saçlarini ördiler arasini böldiler
*
Dünya güzelliğuni Niyazi'ye verdiler
Dünya güzelliğuni Niyazi'ye verdiler
*
Ula ula Niyazi yiyece misun beni
Adam adami yesa deden yerdi neneni
*
Ula ula Niyazi yiyece misun beni
Adam adami yesa deden yerdi neneni
*
İpilen çekeyirum önümüzdeki yazi
İpilen çekeyirum önümüzdeki yazi
*
Bana oyun eyledi ha bu köylü Niyazi
Bana oyun eyledi ha bu köylü Niyazi
*
Ula ula Niyazi yiyece misun beni
Adam adami yesa deden yerdi neneni
*
Ula ula Niyazi yiyece misun beni
Adam adami yesa deden yerdi neneni
*
Ula ula Niyazi yiyece misun beni
Adam adami yesa deden yerdi neneni
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Hekimoğlu Derler Benim Aslıma
Aynalı Martin Yaptırdım Da (Narinim) Kendi Neslime
*
Hekim Oğlu Derler Bir Küçük Uşak,
Bir Omuzdan Bir Omuza (Narinim) On Arma Fişek
*
Konaklar Yaptırdım Mermer Direkli,
Hekimoğlu Dediğin De (Narinim) Aslan Yürekli
*Konaklar Yaptırdım Döşetemedim,
Ünye Fatsa Bir Oldu Da(Narinim) Baş Edemedim
*
Ünye Fatsa Arası Ordu'da Kuruldu,
Hekimoğlu Dediğin (Narinim) O Da Vuruldu.
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Bir Fındığın İçini
Yâr Senden Ayrı Yemem
Bugün Gördüm Yârimi
Öldüğüme Gam Yemem
*
Aldır Aslanım Aldır
Al Yanakların Baldır
Kınalı Ellerin İle
Beni Uykudan Kaldır
*
Fındık Toplayan Gelin
Fındık Dalda Kalmasın
Gel Biraz Konuşalım
Ahım Sende Kalmasın
*
Aldır Aslanım Aldır
Al Yanakların Baldır
Kınalı Ellerin İle
Beni Uykudan Kaldır
*
Fındık Dalda Tekleme
Kız Fistanın Ekleme
Yârin Gitti Gurbete
Gelir Diye Bekleme
*
Aldır Aslanım Aldır
Al Yanakların Baldır
Kınalı Ellerin İle
Beni Uykudan Kaldır
-
Ben giderim Batum'a
Batum'un batağına
Pencereden içeri
Al beni otağına
*
Nazlı yarim geldim sana
Fistanını toplasana
Kemençeler çalınıyor
Bize horon oynasana
*
Güvercinim uçuyor
Kanadını açıyor
Ben o yare ne dedim
O yar benden kaçıyor
*
Nazlı yarim geldim sana
Fistanını toplasana
Kemençeler çalınıyor
Bize horon oynasana
*
Köşke serdim yatağı
Gel derdimin ortaği
Yataklar diken oldu
Senden ayrı yatalı
*
Nazlı yarim geldim sana
Fistanını toplasana
Kemençeler çalınıyor
Bize horon oynasana
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Bahçası var, bağı var
Ayvası var, narı var
Bahçası var, bağı var
Ayvası var, narı var
Atamızdan yadigâr
Bizde atabarı var
Atamızdan yadigâr oy
Bizde atabarı var
Uzun uzun kamışlar
Ucunu budamışlar
Uzun uzun kamışlar
Ucunu budamışlar
Benim ela gözlümü
Gurbete yollamışlar
Benim ela gözlümü oy
Gurbete yollamışlar
Ben bir uzun kamışım
Yoluna dikilmişim
Ben bir uzun kamışım
Yoluna dikilmişim
İster al, ister alma
Alnına yazılmışım
İster al, ister alma oy
Alnına yazılmışım
Atabarıdır barı
Bahçede gördüm yâri
Atabarıdır barı
Bahçede gördüm yâri
Seslendim, ses vermedi
Ağladım zarı zarı
Seslendim, ses vermedi oy
Ağladım zarı zarı
Seslendim, ses vermedi
Ağladım zarı zarı
Seslendim, ses vermedi oy
Ağladım zarı zarı