Türkülü Yürekler

Verdiğin acıdan değil zaten içesim varmış Uyku tutmuyor değil sabahı göresim varmış Suç sende değil çekip gidesim varmış Kal demek kolay değil elin havada kalmış *** Gidiyorum yolcu et unutacağız elbet Bu şehir bu sonbahar artık sana emanet Gidiyorum yolcu et unutacağız elbet O günler o ilk bahar hiç yaşanmadı farz et Verdiğin acıdan değil benim gidesim varmış

Ne çok sevenin varmış senin, Hep hatırlatan biri çıkar. Sen misin sahibi bu şehrin, Sokaklar hep mi sana çıkar? *** Bu sokaklar sana çıkar… *** Hatıran sormaz nasıl halim, Her gece nöbet yazar. Görmedim ben başka mevsim, Burada her gün sonbahar. *** Hatıran sormaz nasıl halim, Her gece nöbet yazar. Görmedim ben başka mevsim, Bana her gün sonbahar. *** Seninle uyurgezerim, Hep uyandıran biri çıkar. Sen misin sahibi gecelerin, Sabahlar hep mi sana çıkar? *** Bu sabahlar sana çıkar… *** Hatıran sormaz nasıl halim? Her gece nöbet yazar. Görmedim ben başka mevsim, Burada her gün sonbahar. *** Hatıran sormaz nasıl halim? Her gece nöbet yazar. Görmedim ben başka mevsim. Bana her gün sonbahar.