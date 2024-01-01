Türkülü Yürekler

Tabib sen elleme benim yaramı Beni bu dertlere salanı getir Kabul etmem birgün eksik olursa Benden bu ömrümü çalanı getir * Git ara bul getir saçlarını yol getir ya ya ya Benden bu ömrümü çalanı getir Git ara bul getir saçlarını yol getir ya ya ya Bir kor oldu gövünüyor özümden * Name name iniliyor sazımdan Dünyayı verseler yoktur gözümden Dili bülbül gaşı kemanı getir lele Git ara bul getir saçlarını yol getir ya ya ya * Dili bülbül gaşı kemanı getir lele Git ara bul getir saçlarını yol getir Merhamet etmiyor gözümün yaşına Sen derman arama boşu boşuna * Ölürsem, mezarımın başına Hayatıma sebep olanı getir lele Git ara bul getir, saçlarını yol getir ya ya ya Hayatıma sebep olanı getir lele * Git ara bul getir, saçlarını yol getir