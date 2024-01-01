Bul getir(tabib sen elleme) Şarkı Sözleri
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Türkülü Yürekler
Bul getir(tabib sen elleme)
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Tabib sen elleme benim yaramı
Beni bu dertlere salanı getir
Kabul etmem birgün eksik olursa
Benden bu ömrümü çalanı getir
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Git ara bul getir saçlarını yol getir ya ya ya
Benden bu ömrümü çalanı getir
Git ara bul getir saçlarını yol getir ya ya ya
Bir kor oldu gövünüyor özümden
*
Name name iniliyor sazımdan
Dünyayı verseler yoktur gözümden
Dili bülbül gaşı kemanı getir lele
Git ara bul getir saçlarını yol getir ya ya ya
*
Dili bülbül gaşı kemanı getir lele
Git ara bul getir saçlarını yol getir
Merhamet etmiyor gözümün yaşına
Sen derman arama boşu boşuna
*
Ölürsem, mezarımın başına
Hayatıma sebep olanı getir lele
Git ara bul getir, saçlarını yol getir ya ya ya
Hayatıma sebep olanı getir lele
*
Git ara bul getir, saçlarını yol getir