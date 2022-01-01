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7/24 Dinle Türkülü Yürekler

Türkülü Yürekler

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01

Ah Neyleyim Gönül

02

Bul getir(tabib sen elleme)

... KAPAT
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Albümler

Türkülü Yürekler 5 Türkülü Yürekler

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