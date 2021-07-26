Sihirli Çakmak 1. bölüm

Hans Christian Andersenın yazdığı Sihirli Çakmak masalı genç bir adamın, hazinelerden bile değerli olan sihirli bir çakmak bulmasıyla yaşadığı maceraları konu ediniyor. Hikayeye göre; Tom adında genç bir adam yolda yaşlı bir kadınla karşılaşır. Yaşlı kadın Tomun bir ağaç kavuğuna girmesini ve orada bulunan sihirli bir çakmağı almasını ister. Tom kadının isteğini yerine getirir. Peki bu yaşlı kadın kim ve acaba bulduğu sihirli çakmak Tomun hayatını değiştirecek mi? Öğrenmek için Sihirli Çakmak masalının 1.bölümünü sesli olarak buradan dinleyebilirsiniz